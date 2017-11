Sudan, Uganda: Ngưng Liên Hệ Thương Mại, Quân Sự Với Bắc Hàn; Chính Quyền Trump Hô Hào Châu Phi Gây Áp Lực Với Bắc Hàn

WASHINGTON - Ngoại trưởng của nội các Trump hô hào các nhà lãnh đạo Châu Phi làm mạnh hơn nữa để ép Bắc Hàn ngưng các chương trình phi đạn và vũ khí nguyên tử, bằng cách hạ thấp cấp bậc bang giao và đuổi công nhân Bắc Hàn về nước.Ngoại trưởng Rex Tillerson tuyên bố: tất cả thành viên LHQ phải thực hành toàn thể các trừng phạt của HĐ Bảo An đề ra.Tại hội nghị về mậu dịch và an ninh tập trung các bộ trưởng châu Phi, ông Tillerson kêu gọi ngưng trao đổi kinh tế, hạ thấp sự hiện diện của chế độ Kim Jong-un.Bộ ngoại giao Hoa Kỳ loan báo hôm Thứ Năm: Sudan đã quyết định ngưng các liên lạc thương mại và quân sự với Pyongyang.Tháng trước, Uganda đã tuyên bố họ đã trục xuất các chuyên gia quân sự Bắc Hàn và các đại diện các công ty Bắc Hàn, gồm nhà thương lượng vũ khí hàng đầu, như một phần của nỗ lực tuân thủ lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc chống lại Bình Nhưỡng. Bắc Hàn đã huấn luyện các lực lượng an inh của Uganda qua 4 năm về thể lực, hải chiến và sử dụng các loại vũ khí.