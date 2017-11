Facebook Chận Quảng Cáo Game Để Không Làm Phiền Người Dùng

Khoảng giữa tháng 11/2017, Facebook đã đăng một thông báo trên blog, tiết lộ một tin mừng rằng người dùng sẽ không còn bị làm phiền bởi các lời mời từ các ứng dụng bên thứ 3 – điển hình như từ các tựa game Candy Crush và Farmville.Với sự xuất hiện của hàng loạt nhứng ứng dụng và trò chơi trên Facebook, người dùng có thể bắt đầu một ứng dụng bất kì một cách nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian để tải về. Nhưng nó cũng có nghĩa là người dùng sẽ phải tiếp nhận vô số những lời mời tham gia trò chơi, nhiều đến mức khó chịu, mà không có cách nào có thể chặn bỏ chúng hoàn toàn. Những lời mời dần trở thành một phần thiết yếu trong suốt quá trình sử dụng Facebook, nếu không muốn nhận thông báo, người dùng chỉ có thể ngưng sử dụng mạng xã hội.Được biết, tính đến tháng 11/2017, Facebook đang dần loại bỏ tính năng gửi lời mời, và sẽ loại bỏ hoàn toàn tính năng mời sử dụng ứng dụng vào ngày 06/02/2018. Đồng thời, Facebook cũng không còn hứng thú với một số tính năng khác, bao gồm cả sử dụng nút Like cho bên thứ 3. Nói cách khác, người dùng sẽ không còn có thể 'Like' một trang xã hội nếu đang sử dụng phần mềm khác ngoài Facebook. Để Like, người dùng chỉ có thể sử dụng Facebook. 2 tính năng khác cũng sắp bị loại bỏ là nút Follow và sao chép comment – cho phép người dùng bình luận ở một nơi nào khác nhưng sử dụng tài khoản Facebook. Với những động thái mới, tính bảo mật của người dùng Facebook sẽ trở nên an toàn hơn rất nhiều và không còn bị làm phiền bởi những lời mời khó chịu.Nguoivietphone.com.