5 Dân Biểu Dân chủ Yêu Cầu Quốc Hội Luận Tội TT Trump

WASHINGTON - Tuần này chính trường thủ đô chứng kiến dân biểu Steve Cohen, đại diện tiểu bang Tennessee, loan báo ông và nhóm công bố 5 văn bản luận tội TT Donald Trump.Ông Cohen là 1 dân biểu của đảng DC làm việc tại Tiểu Ban Hiến Pháp và dân luật thuộc ủy ban Pháp chế Hạ Viện, nói rõ “Với mức độ khủng hoảng Hiến Pháp như hiện nay, không thể tiếp tục trì hoãn, để ngưng gây thuơng tổn với luật tối thượng”.5 bản văn của các nhà lập Pháp kể rõ các quan ngại, gồm 1 số phát sinh từ những ngày đầu của nhiệm kỳ TT của ông Trump.Nội dung các cuộc điều tra về đoàn vận động tranh cử của ứng viên tỉ phú địa ốc cũng bao gồm trong các lý do luận tội.The Nation tường thuật: dân biểu Martha Fudge (DC-Ohio) mô tả ông Trump tiếp tục là hiểm họa rõ ràng đe dọa thể chế dân chủ, không có lý do để Lập Pháp đứng bên lề không hành động.Các đồng viện của ông Cohen và bà Fudge là Luis Gutierrez (Illinois), Al Green (Texas) và Afriano Espaillar (New York) – 5 vị yêu cầu ủy ban Pháp chế mở điều trần về trách nhiệm của Hành Pháp trong khi phe CH tiếp tục phục vụ chế độ vô luật Pháp của TT thứ 45.Dân biểu Guitierrez nhắc nhở: QH có quyền luận tội khi TT đưa đất nước và luật Pháp vào tình thế bất trắc.Chủ đề của văn bản luận tội số 1 là về cản trở công lý, cụ thể là quyết định của TT Trump sa thải giám đốc FBI James Comey khi Tướng Flynn bị điều tra về các liên lạc với Nga.Trọng tâm của văn bản luận tội thứ 2 là về quy định của Hiến Pháp cấm viên chức nhận tiền của ngoại quốc.Các văn bản khác là về độc lập của Tư Pháp, về nguyên tắc Pháp trị, về tự do báo chí, đều bị nội các Trump vi phạm hay thách thức.