VN Có 500,000 Người Ước Muốn Chuyển Đổi Giới Tính

HANOI -- Đó là một con số bất ngờ: Có đến 500 nghìn người Việt Nam mong muốn chuyển giới...Báo Lao Động ghi rằng: Đó là thông tin được đưa ra từ Hội thảo tham vấn cộng đồng về dự thảo Luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế tổ chức sáng 17.11.Tại Hội thảo, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết: Theo một số nghiên cứu, tỉ lệ người chuyển giới chiếm khoảng 0,3%- 0,5% dân số. Đến nay đã có 71 quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa việc thay đổi giới tính trên giấy tờ.Tại Việt Nam, hiện có gần 400.000- 500.000 người mong muốn chuyển giới. Hầu hết những người có mong muốn chuyển đổi giới tính vẫn phải ra nước ngoài phẫu thuật. Việc thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính có thể gây ra những nguy hiểm lớn về sức khỏe, tâm lý và khó khăn khi đối diện với sự thay đổi, kỳ thị từ phía gia đình và xã hội; đặc biệt là những khó khăn trong các thủ tục pháp lý, giấy tờ…Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia y tế cũng nêu lên thực trạng chuyển giới ở Việt Nam. Cụ thể, hiện trong nước không có những dịch vụ chuyên biệt hay các bác sỹ chuyên khoa về chuyển đổi giới tính do đó người chuyển giới không có thông tin hướng dẫn tư vấn từ bác sỹ chuyên môn khi quyết định sử dụng hooc môn.Hiện tổng chi phí cho việc phẫu thuật chuyển giới tính đến nay của người trả lời trong nghiên cứu này dao động từ 23 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng. Với nhóm FTM (từ nữ sang nam), chi phí trung bình cho phẫu thuật chuyển giới là hơn 147 triệu đồng, với nhóm MTF (nam sang nữ), chi phí trung bình này là hơn 128 triệu đồng.Tuổi nào được chuyển đổi giới tính? Dự kiến 18 tuổi.Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, người CĐGT phải tự chịu trách nhiệm về quyết định chuyển giới của mình. Do đó, quy định độ tuổi 18 ở Việt Nam là hợp lý để lúc đó, một người trưởng thành về mặt sinh lý, có quyền tự quyết, tự chịu trách nhiệm về sự thay đổi liên quan đến thân thể của mình.Câu hỏi: người đang kết hôn chuyển đổi giơi tính được không? Trả lời: Không.Bản tin SOHA ghi rằng:“Dự thảo Luật cũng đưa ra 3 phương án để công nhận người chuyển đổi giới tính. Theo đó:Phương án thứ nhất: Cho phép cá nhân sau khi kiểm tra tâm lý được xác định là có mong muốn chuyển đổi giới tính, đã sử dụng hormone trong thời gian liên tục khoảng 2 năm trở lên thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.Phương án thứ hai: Cho phép cá nhân sau khi kiểm tra tâm lý được xác định là có mong muốn chuyển đổi giới tính, đã sử dụng hormone trong một thời gian liên tục (khoảng một năm) hoặc đã trải qua phẫu thuật một phần (thay đổi ngực hay bộ phận sinh dục), toàn bộ (phẫu thuật cả ngực và bộ phận sinh dục), thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.Phương án thứ ba: Không có can thiệp về y tế (sử dụng hormone hoặc phẫu thuật ngực, bộ phận sinh dục) mà chỉ cần có bản xác nhận là đã kiểm tra tâm lý (theo bảng chuẩn) và được xác định là có mong muốn chuyển đổi giới tính, thì được công nhận là người chuyển đổi giới tính.Như vậy, với những người đã kết hôn sẽ không được phép chuyển đổi giới tính. Sau khi được công nhận đã chuyển đổi giới tính, người chuyển giới sẽ được công nhận thay đổi tên, giới tính theo pháp luật về hộ tịch.”