Ngộ Độc, Nông Thôn Hóa, Xe Cháy, Ca Khúc…

Xuân NiệmVậy là lại ngộ độc. Cũng ở trường mầm non. Có vẻ như các trường mầm non không bận tâm về chuyện nhà bếp? Hay phải chăng, có gì mờ ám trong việc đi chợ cho trường mầm non?Bản tin TTXVN kể chuyện ở tỉnh Phú Thọ: Nhiều học sinh mầm non nhập viện nghi do bị ngộ độc thức ăn…Bác sỹ Vi Văn Miên - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết tối 16/11, Trung tâm Y tế huyện đã tiếp nhận 145 trẻ ở trường Mầm non xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hầu hết các trẻ khi vào viện đều trong tình trạng mệt mỏi, nhiều trẻ nôn ói...Bản tin VnExpress kể: Một loạt cán bộ điều hành xe buýt tại TP Sài Gòn bị đình chỉ việc.Phó giám đốc cùng 8 nhân viên trung tâm điều hành xe buýt bị đình chỉ công tác nửa tháng để điều tra liên quan tiêu cực.Sở Giao thông Vận tải TP SG vừa đình chỉ công tác ông Nguyễn Lâm Hải (Phó giám đốc trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng) 15 ngày để làm rõ liên quan việc "làm luật" ở các bến xe buýt.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: TP.SG đang bị "nông thôn hóa"?Sự lãng phí thời gian, tiền bạc, "quốc nạn" nhậu nhẹt, giờ giấc "dây thun", tùy tiện vứt rác bừa bãi, tùy tiện phát ngôn, văng tục, tụ tập đông người… là những biểu hiện của văn hóa, lối sống nông thôn có ảnh hưởng sâu đậm đến cư dân TP.Quan điểm này được Ths Nguyễn Quang Trung, nghiên cứu sinh Đại học Công nghệ TP.SG gửi đến Hội thảo khoa học, tầm nhìn phát triển đô thị TP.SG hướng tới mục tiêu xây dựng TP sống tốt do Viện Nghiên cứu phát triển TP.SG tổ chức sáng 17-11.Báo SGGP kể chuyện Hà Tĩnh: Ngày 16-11, ông Lê Trung Phước, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành quyết định số 3611/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Hà đối với ông Lê Văn Thủy.Ông Lê Văn Thủy đã vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ dân Trần Xuân Thành và Nguyễn Thị Là ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.Bản tin VOV kể: Ôtô chở khách nước ngoài bốc cháy sau va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 1A…Sau va chạm liên hoàn, chiếc xe ô tô 16 chỗ chở hàng chục khách nước ngoài bốc cháy dữ dội. Gần 8h ngày 17/11, xe tải mang biển kiểm soát 51C-057.79, do tài xế tên Huy (khoảng 40 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ ngã tư Bình Phước đi cầu vượt Trạm 2.Khi tới gần với giao lộ đường số 14 (phường Linh Trung, quận Thủ Đức), xe tải mất phanh, va chạm với 2 xe tải khác chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện này lao lên húc liên tiếp vào 3 xe ô tô khác, tạo lên chuỗi va chạm liên hoàn, trong đó có 1 xe khách 16 chỗ đang chở hàng chục hành khách nước ngoài. Sau va chạm, đầu xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-304.47 bốc cháy dữ dội.Bản tin Infonet kể: Người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ không chỉ có người Việt trong nước.Trước thông tin người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết số liệu này do Hiệp hội quốc gia các chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ công bố. Theo Thống đốc, số liệu này có thể bao gồm người Việt Nam định cư tại Mỹ nhưng chưa có quốc tịch Mỹ, công dân Việt Nam sinh sống tại các quốc gia khác đến Mỹ mua nhà.Báo Thanh Niên kể: Để chứng minh “Tôi đưa em sang sông” do một mình mình viết, nhạc sĩ Y Vũ đã công khai bản gốc viết tay ca khúc này hơn 40 năm trước để làm bằng chứng.Nhạc sĩ Y Vũ nhớ lại khi sáng tác xong được vài ngày, ông gửi Tôi đưa em sang sông đến nhạc sĩ Y Vân để nhờ duyệt bài và nhận được nhiều lời khen. Ông cho biết anh trai mình đã đề nghị ghi thêm tên của nhạc sĩ Nhật Ngân - học trò của nhạc sĩ Y Vân, như người đồng sáng tác để hai người cùng nổi tiếng vì bài hát quá hay.“Tôi rất vô tư chấp nhận, tôi không nghĩ chuyện mấy chục năm sau lại như thế”, nhạc sĩ Y Vũ buồn rầu kể. Để chứng thực lời nói của mình, nhạc sĩ còn công khai với khán giả bản thảo viết tay Tôi đưa em sang sông hơn 40 năm trước.Bản tin VnExpress kể: Ông lão ở Sài Gòn kiện 'tình cũ' đòi tiền tỷ… Bà Như khẳng định sống với ông Thanh hơn 10 năm, không vay tiền, nhưng ông này phủ nhận và đưa ra giấy nhận nợ. Ông Thanh (76 tuổi) kiện bà Như (51 tuổi) ra TAND quận Gò Vấp (TP SG) yêu cầu trả hơn 1,3 tỷ đồng theo hợp đồng vay tài sản. Theo nguyên đơn, tháng 7/2012 bà Như làm "đơn xin vay tiền" ông 800 triệu đồng với lãi suất 14% một năm, hứa sẽ trả trong vòng 3-5 năm nhưng không thực hiện.Cần nêu câu hỏi: dân Sài Gòn thứ thiệt không ai kiện “tình cũ” bao giờ?Báo Lao Động kể: Có đến 500 nghìn người Việt Nam mong muốn chuyển giới…Tổng chi phí cho việc phẫu thuật chuyển giới tính đến nay của người trả lời trong nghiên cứu này dao động từ 23 triệu đến hơn 1,5 tỷ đồng.Đó là thông tin được đưa ra từ Hội thảo tham vấn cộng đồng về dự thảo Luật chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế tổ chức sáng 17.11.