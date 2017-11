(Xem: 58)

Giá than thế giới tăng cao khiến cho Việt Nam mỗi năm phải mất thêm hàng tỉ USD nhập than về cho các nhà máy nhiệt điện. Báo Tuổi Trẻ ghi rằng theo Viện Kinh tế năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA), giá than tăng kể từ đầu năm 2016 có thể khiến Việt Nam phải chi thêm 1,27 tỉ USD mỗi năm.