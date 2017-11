Hạ Viện OK Dự Luật Cải Tổ Thuế Lớn Nhất

WASHINGTON - Trong khi tiến trình thảo luận và biểu quyết luật thuế mới tại Thượng Viện được tin là dài dòng, phe CH đa số tại Hạ Viện cảm thấy lạc quan.Họ chuẩn bị thông qua dự thảo luật thuế cải tổ không thực hiện đuợc từ 3 thập niên, không có pháo bông chính trị chào mừng hay nhức đầu nội bộ gần nhận chìm đề luật thu hồi và thay thế ObamaCare mấy tháng trước, theo cách nói của nhà báo.TT Trump lên tiếng trước cuộc biểu quyết tại Hạ Viện hôm Thứ Năm, nhưng không vì sợ thiếu phiếu hậu thuẫn, như xác nhận của dân biểu CH.Phụ tá của các thủ lãnh CH nói họ tin có thể thông qua dự thảo luật giảm thuế cho doanh nghiệp và đơn giản luật thuế 2 tuần sau khi đề luật đuợc phổ biến.Dân biểu Dennis Ross (CH-Florida) nói “Tất cả đồng viện nhận biết đề luật này là hệ trọng – chúng tôi có đủ phiếu thuận để đạt mục đích”.Nhưng, đây là bước đầu trong 1 tiến trình gay go và phức tạp trong khi Thượng Viện cũng đang làm việc này.1 vị cho biết: TT Trump vui vẻ hô hào các dân cử quảng bá rộng rãi đợt giảm thuế lớn nhất lịch sử này, đồng thời khen ngợi nỗ lực của dân biểu Kevin Brady (chủ tịch ủy ban tiện ích Hạ Viện). Dân biểu Steve Womack (Arkansas) mô tả TT Trump là phấn khởi và tin tưởng.Nhà báo nhận xét: phe sẽ bỏ phiếu chống khi Hạ Viện tổ chức biểu quyết gồm các dân biểu CH tin rằng thu hồi cưỡng bách mua bảo hiểm gây thiệt hại cá nhân tại các tiểu bang đắt đỏ như California, New York và New Jersey.Mặt khác, dân biểu Mimi Walters (California) đã lưu ý chủ tịch Hạ Viên Paul Ryan quan tâm đến khả năng loại trừ các miễn giảm thuế của địa phuơng và tiểu bang.Trong khi đó, dân biểu Ryan báo trước: 1 số dân biểu DC sẽ bỏ phiếu “yes” – nhưng, dân biểu Steny Hoyer (DC-Maryland) nói: phe thiểu số không mất phiếu nào để chống.Tại Thượng Viện hôm Thứ Tư, nghị sĩ CH Ron Johnson (Wisconsin) xác nhận ông chống lại dự thảo hiện tại, nghĩa là thủ lãnh Mitch McConnell không để mất thêm 1 phiếu nữa khi biểu quyết.Trong khi đó, bản tin khác của CNBC hôm 16 tháng 11 cho biết rằng các Dân Biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện hôm Thứ Năm đã thông qua dự luật lớn cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và cá nhân, một bước lớn nhất chưa từng có trong nỗ lực cả thế hệ của Đảng Cộng Hòa để đại cải tổ hệ thống thuế của người Mỹ.Dự luật cải tổ thuế đã được thông qua với tỉ số phiếu 227 thuận và 205 chống. 13 Dân Biểu CH bỏ phiếu chống. Tất cả Dân Biểu DC đều bỏ phiếu chống.Để dự luật được thông qua, các Dân Biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện đã phải vượt qua sự chống đối từ nhiều thành viên của họ là những người sống trong các tiểu bang thuế cao.Khoảng một phần tư người Mỹ sẽ chứng kiến tăng thuế vào năm 2017, theo các nhà phân tích cho biết.