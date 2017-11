Biển Đông: Bộ Ứng Xử Còn Xa Vời

BIỂN ĐÔNG -- Vậy là khó thành tựu đươc Bộ Luật Ứng Xử Biển Đông. Các nước ASEAN vẫn loay hoay “tự chế”, mềm giọng hơn, nhưng Trung Quốc vẫn cứng rắn thủng thỉnh, bất kể Bộ Ứng Xử đã nói trước là không có tính cưỡng chế.Bản tin RFI ghi nhận về Biển Đông: ASEAN kêu gọi ‘‘phi quân sự hóa’’, nhưng tránh chỉ trích Bắc Kinh...Hôm 16/11/2017, nước chủ nhà Philippines thay mặt thượng đỉnh ASEAN lần thứ 31 ra bản thông báo chung, kêu gọi «phi quân sự hóa» Biển Đông, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Trung Quốc.Theo báo chí Philippines, «văn bản quan trọng nhất» của thượng đỉnh khối ASEAN chỉ kêu gọi phi quân sự hóa, và các bên tranh chấp Biển Đông «kìm chế». Văn bản này tránh chỉ trích các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng công trình quân sự quy mô lớn của Bắc Kinh tại Biển Đông, khiến tình hình căng thẳng trong những năm gần đây.Tuyên bố chung của chủ tịch ASEAN có đoạn : «Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và cổ vũ cho hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải, trật tự và quyền tự do hàng hải tại Biển Đông». Thái độ đối với Trung Quốc của khối ASEAN, so với các tuyên bố chung lần trước, được đánh giá là mềm mại hơn nhiều. Thông báo chung của thượng đỉnh ASEAN lần thứ 30, tháng 4/2017, cũng được tổ chức tại Manila có đoạn ghi nhận «những quan ngại của một số lãnh đạo về các diễn biến gần đây trong khu vực», ngụ ý chỉ trích thái độ gây hấn của Trung Quốc.RFI ghi rằng Tuyên bố chung của ASEAN lần thứ 31 đặc biệt hoan nghênh việc Asean và Trung Quốc đạt được thỏa thuận khung, để khởi sự thương thuyết hoàn tất Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, một Bộ Quy Tắc được hy vọng là « hiệu quả và thực chất ». Tuy nhiên, bản tuyên bố không nêu rõ lịch trình cụ thể của các đàm phán, dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm tới. Tuyên bố chung cũng để ngỏ vấn đề Bộ Quy Tắc COC có mang tính cưỡng chế hay không.Việc ASEAN và Trung Quốc khởi sự đàm phán về Biển Đông được các nhà quan sát đánh giá là một bước tiến quan trọng. Dự án xây dựng Bộ Quy Tắc được khối ASEAN và Trung Quốc nêu ra cách đây 15 năm trong Tuyên Bố về Ứng Xử của Các Bên ở Biển Đông.Trong khi đó, ngư dân Việt Nam phải sang biển nước khác vét cá... Thế là bị bắt, phải nhờ đồng hương cứu nguy. Mà có dễ đâu.Bản tin VOA ghi rằng một nữ thương gia Việt Nam vừa bị cơ quan chống tham nhũng của Malaysia bắt giữ vì cáo buộc hối lộ cho các sĩ quan hàng hải nước này để được thả các tàu cá bị Malaysia tịch thu.Straits Times dẫn các nguồn tin Malaysia cho biết người phụ nữ Việt 41 tuổi (không nêu danh tính) bị bắt tại văn phòng của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) ở Kuantan vào ngày 15/11.Trước đó, người phụ nữ này được triệu tập đến văn phòng MACC để trả lời các nhà điều tra về khoản tiền hối lộ trị giá 289.000 đôla trong vụ án xảy ra hồi đầu năm nay.Tin cho hay số tiền đã được trả trong 5 lần giao dịch cho các nhân viên của Cơ quan Thực thi Hàng Hải Malaysia (MMEA).Vụ hối lộ được cho là để đảm bảo cho nhiều tàu cá của Việt Nam bị MMEA tịch thu trong vùng biển Malaysia được thả ra.Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chủ sở hữu của các các tàu đã được thả ra. Một số tàu được cho biết đã dùng số hiệu đăng ký giả khi bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ.Ủy ban chống tham nhũng Malaysia còn cho biết họ cũng đang tìm hiểu về mối liên hệ giữa nghi phạm và các nhân viên làm việc cho cơ quan công quyền của Malaysia.Ông Datuk Seri Azam Baki, Phó Ủy ban chống tham nhũng Malaysia, xác nhận vụ bắt giữ nhưng từ chối đưa thêm chi tiết.Trong phiên tòa lúc 9 giờ sáng 16/11, tòa án Malaysia ra lệnh giam bị cáo người Việt trong 7 ngày để phục vụ cho việc điều tra.Tin cho hay nữ thương gia Việt đã sống ở Malaysia 17 năm và có 4 đứa con.VOA ghi thêm: “Malaysia đang đẩy mạnh công tác trấn áp hoạt động đánh bắt trái phép trong vùng biển nước này. Tính đến nay, Malaysia đã phá hủy gần 300 tàu thuyền nước ngoài bị bắt, trong đó có nhiều tàu của Việt Nam.”