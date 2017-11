CSVN Siết Nhân Quyền Chặt Hơn

HANOI -- Bàn tay sắt của công an không kiêng nể một ai, bất kể giơ1ới ngoại giao quốc tế.Bản tin BBC kể rằng một số nhà hoạt động nhân quyền đã bị nhà chức trách tạm giữ sau khi được mời gặp gỡ một phái đoàn ngoại giao của EU và các nước thành viên ở Hà Nội hôm 16/11.Trong khi đó Thụy Điển cho hay Bộ trưởng Ngoại giao nước này sẽ có chuyến thăm tới ba nước ở châu Á từ ngày 19-23 tháng 11.Bà Bộ trưởng Thụy Điển dự kiến 'sẽ gặp xã hội dân sự VN'... Tuy nhiên, hôm 16/11, một nhóm các nhà hoạt động của Việt Nam ở Hà Nội đưa các thông tin trên mạng xã hội cáo buộc họ bị câu lưu, sách nhiễu sau khi gặp gỡ, tiếp xúc với một số thành viên của đoàn ngoại giao EU và thành viên khối này trong một sự kiện được cho là chuẩn bị cho đối thoại thường niên được dự kiến vào tháng 12/2017.Vòng đối thoại nhân quyền thường niên EU - Việt Nam lần bảy dự kiến sẽ được tổ chức ở Việt Nam ngày 02/12/2017, theo cơ quan hỗ trợ ngoại giao của Liên minh châu Âu (EEAS).BBC ghi rằng Tiến sỹ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, đã viết trên trang Facebook cá nhân:"Nhận lời mời của EU tôi đến phái đoàn EU họp với các đại diện của các sứ quán EU. Ngày 2-12-2017 sẽ có đối thoại nhân quyền VN-EU. Mình cũng chẳng biết họ mời những ai, đến nơi thì gặp Chí Tuyến, Đoan Trang, Bùi Hằng. Họ trao đổi về vấn đề đối thoại. Mỗi người góp một ý về thực trạng và khuyên họ nên tiếp cận vấn đề một cách xây dựng để Việt Nam thực hiện các cam kết của mình với quốc tế. Chả có gì to tát.Ông Quang A cho hay sau cuộc gặp tại Lotter, xong lúc 11:30 ngày thứ Năm, ông ra về thì bị bắt lên một xe về đồn công an Gia Thụy để hỏi "nghe ai tham dự, ai nói những gì..."Cùng ngày, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, người được ông Nguyễn Quang A nhắc tới tên, trong một live-stream phát trực tuyến mạng xã hội nêu ra cáo buộc rằng có chuyện "công an Việt Nam bắt giữ người trái pháp luật ngay trước Đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam".Trong khi đó, trên FB Lê Quốc Tuấn, cho biết công an đã bắt nhà báo Phạm Đoan Trang.FB Lê Quốc Tuấn viết:“Theo lời mời của phái đoàn EU, sáng ngày 16/11/2017, bốn nhà hoạt động xã hội trong nước gồm Ts Nguyễn Quang A, nhà báo Phạm Đoan Trang, anh Nguyễn Chí Tuyến và cô Bùi Thị Minh Hằng đã đến Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, gặp gỡ với đại diện của các đại sứ quán EU để trao đổi về tình hình Nhân quyền tại Việt Nam.Ngay sau buổi họp, an ninh VN đã bắt giữ Ts Nguyễn Quang A, cô Bùi thị Minh Hằng và Phạm Đoan Trang.Sau đó, Ts NQ A và cô Minh Hằng đã được thả, riêng nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang vẫn bị giữ ở một nơi nào không ai biết.Cô Phạm Đoan Trang, sinh tại Hà Nội năm 1978, là một nhà báo và nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp kinh tế từ Đại học Ngoại thương Hà Nội vào tháng 11/2000, cô bắt đầu làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và xuất bản.Phạm Đoan Trang từng làm việc cho các cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam như VnExpress, VietNamNet, Tuần lễ Việt Nam, HCMC Legal Daily, Tạp chí Khoa học pháp lý và trang web tiếng Anh Việt Nam Right Now.Sau khi tham dự khóa học 10 tháng về chính sách công ở Hoa Kỳ, cương quyết từ chối lời đề nghị ở lại Mỹ từ nhiều bạn bè, người thân và chính quyền Hoa Kỳ, Trang quay trở lại Việt Nam vào tháng 1 năm 2015. Kể từ đó, cô tiếp tục hoạt động như một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và quyền con người ở trong nước.Cô là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách, trong số đó là "Việt Nam và Cuộc tranh chấp ở Biển Đông (2012),"Vẻ đẹp của chính trị "(2013)," Báo chí và truyền thông cơ bản" (2014), "Anh Ba Sàm" (2016), "Từ Facebook xuống đường" (2016), "Toàn cảnh thảm họa Môi trường biển Việt Nam" (2016).Gần đây nhất là cuốn “Chính trị Bình dân” (vẫn đang bán trên Amazon) và trong khi đang chuẩn bị xuất bản cuốn “Chính trị Phi Bạo Lực” thì bị bắt sáng nay.Hiện tại bạn bè và giới tranh đấu tại VN đang rất lo lắng cho an sinh của nhà báo Phạm Đoan Trang, vì sức khoẻ và thể chất của cô (bị suyễn kinh niên và bên một chân cô gần như liệt vì những trận đòn hiểm ác của an ninh VN trước đây)......Thường xuyên bị an ninh chìm nổi theo dõi, bị bắt cóc nhiều lần, lâu nay Trang luôn sống trong tâm trạng sẽ bị bắt. Mới mấy hôm trước, Trang còn nói với tôi: “Sớm muộn gì tụi nó sẽ bắt em… Nếu ở tù chắc em khổ lắm vì em hay bị suyễn ngạt thở và chân em không thể ngồi xuống… nhưng em sẵn sàng anh ạ“Và hôm nay, điều tệ hại ấy vừa xảy ra cho Phạm Đoan Trang.”