Công Ty Tài Trợ Địa Ốc ADK Bancorp Inc. Mở Trụ Sở Mới

Trong lễ khai trương.Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017 Công ty dịch vụ, tài trợ, địa ốc ADK Bancorp Inc. đã làm lễ cắt băng khánh thành khai trương trụ sở mới tọa lạc tại số 14615 đường Magnolia, Thành Phố Westminster, Nam California, trước khi cắt băng khánh thành khai trương trụ sở mới, tất cả các thành viên trong công ty và thân hữu đã tập trung phía trước trụ sở để làm lễ thượng kỳ và chụp hình lưu niệm.Được biết đây là trụ sở xây cất hoàn toàn mới, văn phòng khang trang đẹp đẻ theo lối kiến trúc tân kỳ có thể nói đây là một văn phòng đẹp nhất trong cộng đồng người Việt tại khu Little Sài Gòn.Mở đầu Ông Andrew Phan đại diện công ty lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, thân hữu, ông cho biết: “Từ một công ty địa ốc nhỏ có 3 người đặt tại văn phòng rộng 400 sqft, giờ đây, ADK đã tạo được cơ sở rộng lớn 12,000 sqft, với 70 nhân viên làm việc, tất cả đều là những người trẻ, thành đạt trong lãnh vực chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong lãnh vực phục vụ cộng đồng, nhờ vậy mà công ty mỗi ngày một phát triển hơn. ADK Bancorp Inc. là một đại công ty lớn, chuyên về tài trợ, dịch vụ, địa ốc, real estate, escrow, và direct lender, ADK đáp ứng tất cả nhu cầu liên quan đến địa ốc, vay mượn, và thủ tục vay mượn. Mục tiêu phục vụ của ADK là hết lòng, tận tụy ủng hộ thân chủ trong các nhu cầu cần thiết liên quan đến gia cư địa ốc.”Tiếp xúc với cô Katelyne Nguyễn được cô cho biết, “Công Ty Tài Trợ Địa Ốc ADK được thành lập ban đầu gồm những người trong gia đình, đó là ông Andrew Phan, ông Darren Nguyễn và cô Katelyne Nguyễn. ADK là tên viết tắt của 3 thành viên sáng lập trên.”Trong dịp nầy, ông Darren Nguyễn Tổng giám đốc ADK, cho biết, “Sau 15 năm làm việc trong cộng đồng, chúng tôi nhận thấy việc mua bán nha cửà trong cộng đồng người Việt chúng ta phát triển rất mạnh. Để đáp ứng với nhu cầu phục vụ cộng đồng nên chúng tôi cố gắng thực hiện và khai trương trụ sở mới nầy.Mặc khác, chúng tôi cũng muốn chứng minh cho người bản xứ tại đây biết rằng mình là người Việt Nam, là người thiểu số ở đây nhưng mình vẫn có thể dấn thân vào lãnh vực địa ốc và thành công ở lãnh vực này một cách ngang hàng với họ chứ không hề thua kém. Công Ty ADK Có được ngày hôm nay để đồng hương tin tưởng đó là nhờ vào uy tín của công ty và sự tận tụy của tất cả nhân viên.”Nhân dịp nầy, Công ty tài trợ địa ốc ADK chân thành cảm ơn qúy đồng hương đã đến với công ty trong 15 năm qua, và mong được tiếp đón qúy đồng hương trong những ngày tháng tới để công ty có cơ hội tiếp tục phục vụ đồng hương trong lãnh vực tài trợ địa ốc.Tiếp tục chương trình Ban Giám Đốc mời mọi người thăm cơ sở mới, sau đó mời dùng bữa tiệc thân mật chung vui trong ngày khai trương.Công ty ADK Bancorp Inc. kính mời qúy đồng hương ghé thăm cơ sở mới tại số 14615 đường Magnolia, Thành phố Westminster, Nam California, CA 92683.