Các Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lên Tiếng Yêu Cầu Tổng Thống Trump Áp Lực CSVN Vì Nhân Quyền

Hoa Thịnh Đốn (Ngày 15 tháng 11, 2017) – Nhân chuyến công du Việt Nam của Tổng Thống Donald Trump, các Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ bao gồm: Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (CA-46), Alan Lowenthal (CA-47), Zoe Lofgren (CA-19), Ed Royce (CA-39), và Chris Smith (NJ-04) đã đồng ký vào bức thư đề nghị Tổng thống Trump lên tiếng về các vấn đề liên tiếp bị chính quyền Cộng sản Việt Nam làm lơ –đàn áp nhân quyền, tự do dân chủ, và tự do tôn giáo.Vào tháng 7, trong chuyến thăm Poland, Tổng thống Trump phát biểu rằng chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến gía trị nhân phẩm của mỗi con người, bảo vệ quyền lợi của họ và mong muốn họ sống dưới nền tự do. Tại buổi họp Liên Hợp Quốc vào tháng 9, Tổng Thống Trump nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ ủng hộ và bảo vệ những ai đang sống dưới sự đàn áp của chính quyền và tầm quan trọng của việc lên tiếng trước sự ngược đãi nhân quyền, quyền lợi và tự do của con người.Việt Nam là một đất nước với nền dân chủ trong tình trạng báo động. Hai chính quyền Hoa Kỳ trước đã áp lực Việt Nam cải tiến nhân quyền và Việt Nam đã từng bước tuân theo để gìn giữ mối quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, khi đạt được mục đích an ninh và thương mại, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã bác bỏ những cải cách này.“Chúng tôi tin rằng để có một mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam chặt chẽ hơn, Cộng Sản Việt nam và chính quyền Việt Nam cần phải tôn trọng nhân quyền và pháp luật.”Trước dấu hiệu đàn áp nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng, bức thư lần này đề nghị Tổng thống Trump khai triển các cách tiếp cận chính sách về nhân quyền, kinh tế, an ninh, và chính trị tại Việt Nam theo Hoa Kỳ; đồng thời đặt các vấn đề dưới đây lên hàng đầu:- Tự do truy cập mạng- Tự do tôn giáo- Giải quyết nạn buôn bán người- Cải thiện nhân quyền- Trả tự do cho các nhà hoạt động ôn hoà và tù nhân lương tâm (Tên của các nhà hoạt động ôn hoà và tù nhân lương tâm được cung cấp bởi Human Rights Watch được liệt kê trong thư)- Bồi thường tài sản bị tịch thu bởi chính quyền Việt Nam cho công dân Hoa Kỳ.