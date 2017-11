Bolero, Điện Nổ, Câu Nứt, Huy Động Vàng, Xe Cán

Xuân NiệmNhạc bolero có phải là bước thụt lùi? Hỏi như thế, có công bằng không, trong khi các loại nhạc thường gọi là “nhạc sang” chủ yếu là nhạc cũ từ hơn nửa thế kỷ qua? Tính vê thời gian, nhạc nào thụt lùi hơn? Nhưng dân Miền Nam ưa nhạc bolero chủ yếu là cảm xúc hoài niệm vê cái gì rất mực VNCH... Và chẳng nguy hiểm gì cả.Bản tin VietnamNet phỏng vấn nhạc sĩ Quốc Bảo về sự trở lại của trào lưu Bolero, được trả lời như sau:“...À tôi có nghe nhiều người hỏi câu này, liệu có đáng quan ngại không.... rồi mai đây nhạc Việt sẽ ra sao. Gì mà nghiêm trọng vậy? Sốt bolero cùng lắm cũng như sốt trà sữa, ít di chứng hơn là cúm gà hay sốt siêu vi chứ. Chẳng có gì tích cực và cũng không tiêu cực. Một hiện tượng thị hiếu bình thường.”Trong khi đó, báo Sao Star kể chuyện Gia Lai: Khách tố bị nhà xe thuê băng nhóm giang hồ đánh đập, chủ hãng xe nói gì?Phía nhà xe Tân Niên phủ nhận việc thuê côn đồ đánh dằn mặt khách và cho rằng sự việc có thể do mâu thuẫn giữa các nạn nhân với một hành khách khác trên xe.Bản tin VTC News kể chuyện tỉnh Đồng Nai: Trong lúc công nhân đang làm việc thì hệ thống điện phát nổ khiến nhiều người bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị...Vụ nổ đã khiến nhiều công nhân bị bỏng, trong đó có khoảng 15 người được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch trong tình trạng bỏng độ 2. Hiện những công nhân này vẫn đang được điều trị và theo dõi tại đây, tuy nhiên không có nguy hiểm về tính mạng.Trốn thuế cách naò an toàn? Dễ nhất là mua cán bộ thuế. Báo Giáo Dục & Thời Đại kê3: Năm 2015 qua khảo sát đánh giá, 63% hộ kinh doanh “đi đêm” với cán bộ thuế. Nhưng 2016 vừa qua đánh giá lại thì khoảng 31%.Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính, Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn Quảng Bình – nêu vấn đề: Trong lĩnh vực thuế vẫn tiềm ẩn nhiều tham nhũng với thủ đoạn từ vòi vĩnh đến thông đồng để bỏ sót nguồn thu. Áp mức thuế khoán, giá tính thuế không đúng, thậm chí bày cho hộ kinh doanh cách trốn thuế.Báo Người Lao Động kể chuyện: Khi đang qua đường để về nhà mình, cháu bé 2 tuổi ở Hòa Bình bị xe tải tông trực diện và cán tử vong thương tâm.Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 16-11, trên đường Quốc lộ 12B đoạn qua đoạn qua xóm Mư, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Nạn nhân là cháu Đ.T.L, sinh tháng 1-2015 trú tại xóm Mư.Có cách nào vơ vét vàng của dân? Báo An Ninh Tiền Tệ ghi lời kêu gọi: "Cần giải pháp huy động 500 tấn vàng và 10 tỷ USD nhàn rỗi trong dân"...Chất vấn với Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng tại Quốc hội chiều 16-11, ĐB Lê Công Nhường (Bình Định) cho biết, lượng vốn trong dân còn rất lớn, có thông tin hiện trong dân có khoảng 500 tấn vàng và 10 tỷ USD.Cho rằng nếu có chính sách thu hút nguồn vốn rỗi rãi trong dân thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho đất nước, ĐB Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) chất vấn với người đứng đầu ngành ngân hàng: “NHNN có giải pháp gì để huy động nguồn lực này?”.Báo Giao Thông ghi rõ hơn lời của ĐB Lê Công Nhường (Bình Định) cũng cho rằng vốn trong dân còn rất lớn, nếu có chính sách, dân có niềm tin thì sẽ giúp nhiều cho đất nước. ĐB dẫn việc trước kia gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô đã hiến hơn 5.000 cây vàng ủng hộ nhà nước, đồng thời nhấn mạnh thông tin trong dân hiện đang có khoảng 500 tấn vàng và hơn 10 tỉ USD, đề nghị Ngân hàng Nhà nước có chính sách huy động đồng thời cam kết tiền gửi người dân sẽ được bảo đảm trong trường hợp ngân hàng phá sản.Báo Tuổi Trẻ kê chuyện Hải Phòng: Trộm tro cốt đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc...Biết gia đình nhà anh X. giàu có và có người thân mới mất, được an táng tại nghĩa trang, Trí đã đến mộ mẹ anh X. đào lấy tro cốt mang về và gọi điện đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc.Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Minh Trí, 37 tuổi, trú khu Trà Khê 2, P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP Hải Phòng để làm rõ hành vi trộm cắp hài cốt nhằm đòi tiền chuộc.Báo Thanh Niên kể chuyện cầu nứt: Ngày 16.11, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải xác nhận một dầm thép cầu Vàm Cống bị nứt. Đây là cầu dầm thép được thiết kế có nhịp dài, mỗi dầm thép nặng trên 90 tấn được đúc sẵn. Khi lắp đặt, dầm được cẩu lên mặt cầu từ sà lan.Vết nứt có bề rộng hơn 4 cm, kéo dài ngang dầm khoảng 2 m. Chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông vận tải) đã đóng cầu, tạm dừng thi công để kiểm tra vụ việc.Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, vừa hợp long ngày 29.9 và chuẩn bị thông xe cuối năm nay.