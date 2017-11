Chương Trình Văn Nghệ và Dạ Vũ Dòng Nhạc của Nhạc Sĩ Anh Bằng và ARIZONA ASIAN FESTIVAL 2017 - LỄ HỘI Á CHÂU LẦN THỨ 22

------------------------------ --------

THE 22th ARIZONA ASIAN FESTIVAL 2017 LỄ HỘI Á CHÂU LẦN THỨ 22

THE 22th ARIZONA ASIAN FESTIVAL 2017

LỄ HỘI Á CHÂU LẦN THỨ 22 TẠI ARIZONA

Every year, the Asian Festival has drawn thousands of attendants. Last year, the number of attendants estimated approximately 15,000. The event was organized by the Asian American Association of Arizona and was sponsored by the city of Scottsdale. As part of the Arizona Asian-American Association’s annual tradition, the culture and heritage of a nation is chosen to be the highlight at the annual Asian Festival by having its program at Stage 2 and a featured booth at the Avenue of Culture at the Asian Festival. This year, the Vietnamese Culture Club of Arizona is honored for the opportunity to showcase “The Vietnamese’s Pride” and promote our country’s four-thousand years culture and heritage. We are honored to play an essential role in the promotion of cultural diversity in our great state of Arizona at the upcoming 22nd Arizona Asian Festival which will be on Saturday and Sunday of December 2nd & 3rd, 2017 from 10:00AM – 5:00PM at Scottsdale Civic Center Mall, 3939 N. 75th Street, Scottsdale AZ 85251. Free admission and parking.

Hằng năm, Lễ Hội Á Châu thu hút hàng ngàn người tham dự. Năm ngoái số người tham dự ước tính lên đến hơn 15,000. Lễ Hội Á Châu do Hội Á Mỹ Arizona đứng ra tổ chức và được thành phố Scottsdale bảo trợ. Theo thông lệ của Hội Á Mỹ Arizona, Hội chọn ra một quốc gia để làm quốc gia biểu tượng trong Lễ Hội Á Châu hằng năm qua việc trình bài và phô trương văn hóa của quốc gia đó ở sân khấu lộ thiên Stage 2 và một gia hàng triển lãm ở Đại Lộ Văn Hóa trong suốt hai ngày lễ hội. Đặc biệt năm nay, văn hóa Việt Nam được chọn làm biểu tượng. Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam rất vinh hạnh là đơn vị tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Việt Nam chúng ta tại lễ hội năm nay.

Lễ hội Á Châu năm nay sẽ là lần thứ 22, diễn ra vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 2 & 3 tháng 12 năm 2017 từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Scottsdale Civic Center Mall, 3939 N. 75th Street, Scottsdale AZ 85251. Vào cửa và parking lot hoàn toàn miễn phí.

In preparation for this big event, The Vietnamese Culture Club started working on the program months in advance. We cooperated with many performance groups to showcase of Vietnamese culture through local talents from various organizations. We also invited the Vietnamese Singer Club from California to join us. Together, we have a varieties of performances including traditional and modern dances, dragon dance, Vietnamese opera, Vietnamese folk songs, vocal solo, duet, and chorus, as well as fashion shows and martial art demonstration at the Community Stage throughout the two day festival. In addition, we are so happy to warm welcome the return of the Vietnamese Singer Club with over 30 members from California to participate in the program.

Để chuẩn bị cho một chương trình lớn như thế này, CLB Văn Hóa Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ nhiều tháng trước đó. Chúng tôi đã phối hợp với nhiều hội đoàn và tổ chức trong Cộng đồng để phô trương nét đẹp văn hóa Việt Nam qua các màn trình diễn ca, múa, nhạc, cải lương, hội nghị Diên Hồng, trình diễn fashion show áo dài, và múa lân, múa võ liên tục suốt 2 ngày lễ hội. Ban Tổ Chức cũng rất hân hạnh chào đón phái đoàn với hơn 30 các anh chị em trong CLB Tình Nghệ Sĩ đến từ Nam California sang Arizona tham dự và đóng góp một số tiết mục hấp dẫn cho chương trình. Nhân chuyến sang Arizona lần này, CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ có Chương trình văn nghệ Dòng nhạc Anh Bằng và ra mắt sách những mẫu chuyện về nhạc sĩ Anh Bằng vào đêm thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 tại 1001 Nights Restaurant ở Mesa.

An organizing committee was formed, consisted of many dedicated people who have devoted so much time in organizing this event. We would like to thank you the following individuals and organizations.

Ban Tổ Chức đã được thành lập gồm nhiều người tâm huyết đã bỏ nhiều thời gian công sức trong thời gian qua cho việc sắp đặt tổ chức lễ hội năm nay để được thành công.

Event-chair: Mr. Uy Le – President of Arizona Vietnamese Culture Club (AVCC), Vietnamese Culture Director of Asian American Association of AZ. (AAAA).

Co-chair: Ms. Thanh Mai Le – Founder of AVCC, President of TNT Radio AZ, and Publisher of Viet Lifestyles Magazine.

Musical Director: Dr. Minh-Hung Cao, Founder/President of The Vietnamese Singer Club of California.

Stage Manager: Dr. Minh-Hung Cao and Phuong Nguyen Tran

Musicians: Tony Hieu & Danh Le

Sound technicians: Hoc Nguyen and Alvin Nguyen

MCs: Miss Vietnam AZ 2016 Christine Pham, Dr. Maily Duong, Mai Le, Vu Nam.

Vietnamese Culture Booth: Uy Le, Phoebe Mai, Trung Le, Tuong Vi, Thy Yen.

Models: Mrs. Vietnam Arizona Kim Phung, Miss Vietnam Arizona Christine Pham, Mrs Vietnam Charity Arizona Xuan Rosen, 1st runner up Mrs Vietnam Arizona Thy Yen Ngo, 1st runner up Miss Vietnam Arizona Vy Ai Nguyen, Anita Nguyet Nga, Phuong Nguyen Tran, Tuong Vi, Tuan Ngo, Duc Nguyen, Dr. Maily Duong, Lam Binh, and Miss Vietnam Ariozna 2018 contestants.

A Special Thank To Our Sponsors - Chân thành tri ân đến các nhà tài trợ:

Vietnamese Community of Arizona, Edward Jones, JakCares Foundation, Viet Lifestyles Magazine, TNT AZ Radio, Mrs Xuan Rosen, Lifetyme Financial LLC, Envoy Mortgage, Dr. Loan Dao, Premium Credit Solution, AZ Salon Builder, Turning Point Beauty College, Tan Phat Market, Lee Lee Market, GMN Group, and all the performing groups.

Program - Chương Trình Đa Dạng, Phong Phú, và Đặc Sắc

The Community Stage or Stage 2 is filled with many performances by various groups.

Chương trình sân khấu 2 dày đặc và liên tục trong suốt hai ngày lễ hội từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày với nhiều tiết mục hấp dẫn do các ca nghệ sĩ, và các hội đoàn sau đây trình diễn.

Live entertainment performed by many singers performing vocal solo, duet and chorus.

Phần trình diễn nhạc sống sinh động với nhiều tiết mục đơn ca, song ca, tam ca và hợp ca do các anh chị em ca sĩ địa phương và CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn.

Town Hall Demonstration “Hội Nghị Diên Hồng” – by The Vietnamese Veteran Group of Arizona.

Hoạt cảnh “Hội Nghị Diên Hồng” – Do Hội Quân Cán Chính trình diễn

Nhất Tâm Buddish Dragon Dance Group & Dance Group.

Đoàn lân và Ban múa của Gia Đình Phật Tử Nhất Tâm

Youth Dance Group: Pink Lotus Bulb Dance Group (with Swords, Fans, Silk, and Dragon Dan)

Nhóm múa “Búp Sen Hồng” với các màn múa: Kiếm, Quạt, Lụa và múa lân.

Vietnamese Martyrs Catholic Church – Youth Dance Group

Ban múa Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phoenix

Vietnamese Hip Hop Dance – by Transcendent Dance Crew (Team Transcendent/TDC).

Múa Hip Hop các em nhóm Transcendent Dance Crew.

Solo Vietnamese Lotus Dance – by dancer/instructor Catherin Bui.

Múa Hoa Sen do vũ công chuyên nghiệp Thanh Bình Catherine Bùi trình diễn.

Vietnamese Singer Club’s Dance Group with various performances.

Các màn múa: Kẹo Hồng, Hình ảnh Người Em Không Đợi, Áo Trắng Mùa Xuân”, v.v. Hẹn Ngày Về, do CLB Tình Nghệ sĩ trình diễn.

Vietnamese Opera – by The White Cactus Performing Group

Cổ nhạc Việt Nam - Đoàn Van Nghệ “Xương Rồng Trắng

FASHION SHOW:

+ Vietnamese Costumes “Long Dress”

“Tà Áo Dài” do CLB Tình Nghệ Sĩ trình diễn

+ The Beauty of Vietnam show

(Thí sinh Hoa Hậu Áo Dài AZ 2018 trình diễn

+ Vietnamese Costumes

(Hoa Hậu Áo Dài AZ + Models trình diễn)

+ A Musical Demonstration: A Traditional Vietnamese Wedding

(Nhạc cảnh “Đám cưới trên đường quê”)

Arizona Vietnamese Culture Club

Performances from other communities - CÁC CỘNG ĐỒNG BẠN

Chinese Academy Performance by Meng Chinese Academy

Bangladesh Group Dance: Reshmi Churi - Nhóm múa Reshmi Chri (Bangladesh)

Indian Dace -1: Desi Rockers Dance Group - Nhóm múa Ấn Độ: Desi Rockers

Indian Dance -2: Gunjan & Samuddhi - Nhóm múa Ấn Độ 2 vũ công

Japanese Performance (from Tokyo, Japan) - Nhóm múa Japanese đến từ Tokyo, Nhật Bản

International Dance: Mapp King Group - Đội múa Mapp King

Korean Dance & Drum Demonstration - Nhóm múa & Trống Korean trình diễn

Karen Dance Group (KCOA) - Nhóm múa dân tộc Karen (KCOA) trình diễn

Martial Art Demonstration – NB Tae Kwon Do - Biễu diễn Tae Kwon Do, do lớp NB Tae Kwon Do trình diễn.

Câu Lạc Bộ Van Hóa Việt Nam Arizona và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ sĩ tại Nam California trân trọng kính mời quý đồng hương và các bạn hãy tham dự Lễ Hội Á Châu năm nay. Hãy đưa gia đình, bạn hữu đến ủng hộ chương trình tại Community Stage (Sân khấu 2) do Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Arizona đứng ra tổ chức phối hợp cùng với nhiều Hội Đoàn và các Cộng đồng bạn. Hãy tham quan các gian hàng triển lãm văn hóa, mỹ thuật của 18 sắc dân Á Châu, thưởng thức các món ăn Á Đông của nhiều quốc gia ở quầy Food Court, mua sắm và dạo quanh các vendors, thưởng thức Trà ở Tea Garden, cho các em thiếu nhi tham gia gia hàng The Children Wonderland, cũng như thưởng ngoạn ca múa của các cộng đồng bạn trình diễn tại Stage 1 (Sân khấu 1). Đây là dịp tốt để quý phụ huynh hướng dẫn con em đến xem và học hỏi thêm về văn hóa dân tộc và văn hóa các cộng đồng Á Châu.

Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt Nam Arizona.

Trân trọng kính mời!

(Phoenix, Arizona – Nov 14-2017)