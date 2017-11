Quân Đội Zimbabwe Đảo Chánh Để Chận Đệ Nhất Phu Nhân Nắm Quyền

HARARE - Khủng hoảng phát sinh tại Zimbabwe trong tuần qua khi TT Mugabe cách chức PTT và người thừa kế tương lai – quân đội tin rằng chủ tâm của ông Mugabe là dọn đường cho bà Grace Mugabe nắm quyền.Từ hôm Thứ Hai, hàng ngũ tướng lãnh báo tin: sẵn sàng can thiệp nếu các đồng minh của họ tiếp tục bị thanh trừng.Qua Thứ Tư, quân đội chiếm đài phát thanh, xe thiết giáp chắn đường dẫn tới công sở, QH và toà án tại thủ đô – nhưng, không khí vẫn là yên tĩnh.Quân đội loan báo: mục tiêu hành động là loại trừ những kẻ tội đồ thân cận TT Mugabe gây thống khổ cho dân chúng – quân đội xác nhận: ông Mugabe và gia đình đuợc bảo đảm an toàn.Chính ông Mugabe đã nói chuyện điện thoại với TT Nam Phi, công nhận bị giam lỏng nhưng bình yên.Điều chưa rõ là cuộc đảo chính này sẽ chấm dứt hay không nền cai trị 37 năm qua của TT Mugabe mà tới nay vẫn đuợc đa số dân tôn kính như anh hùng chống thực dân.Mục tiêu của quân đội là ngăn không cho phu nhân Grace Mugabe 52 tuổi kế vị phu quân.Tướng SB Moyo, tham mưu trưởng tiếp vận, phát biểu qua làn sóng truyền hình toàn quốc “Sẽ đưa những thuộc hạ của Mugabe gây tội ác ra toà – mọi sự sẽ trở lại bình thường khi sứ mạng này hoàn tất”.Nhiều người trung thành với lãnh tụ Mugabe cũng không muốn bà Grace nắm quyền TT – bà này liên kết với phe trẻ trong đảng cầm quyền nhưng xa lánh quân đội nguyên là đồng chí của phu quân trong thời gian mở chiến tranh du kích chống thực dân đầu thập niên 1970.Binh lính đuợc huy động án ngữ các vị trí trọng yếu khắp thủ đô, chiếm đài phát thanh – bộ trưởng tài chính cũng là thủ lãnh của “Nhóm G 40” của bà Grace Mugabe đã bị bắt, theo nguồn tin chính phủ.Thủ lãnh Chris Mutsvangwa của cựu binh giải phóng quân tuyên bố “Đây là sự điều chỉnh định huớng đe dọa đưa tới suy sụp, khi nhà độc tài về già nhân nhượng bọn lưu manh vây quanh người vợ”.Đối lập là “phong trào vì thay đổi dân chủ – MDC” hô hào bảo đảm dân chủ lập hiến và tỏ ý hy vọng sự can thiệp của quân đội sẽ dẫn tới ổn định, dân chủ và tiến bộ.Hoa Kỳ và vuơng quốc Anh khuyến cáo công dân tại Harare ở yên trong nhà. Viên chức Hoa Kỳ nhận xét: đây là 1 cuộc đảo chính không đổ máu.Từ Nam Phi, TT Zuma lên tiếng đại diện “cộng đồng phát triển Nam Phi” tỏ ý hy vọng các phe có thể giải quyết bằng tình thân, để thay đổi vi hiến không xẩy ra tại Zimbabwe.Trong khoảng 2 thập niên qua, kinh tế Zimbabwe sau sút, đẩy hàng triệu dân sống nghèo khó sang các lân bang. Trong năm qua, sự thiếu vắng triền miên của tiền MK đưa tới những dòng người xếp hàng tại các ngân hàng, gây lo ngại về khủng hoảng tương tự suy thoái 2008-2009 trong lúc hàng nhập cảng khan hiếm và lạm phát vọt lên tới mức 500%.Có tin PTT Mnangagwa định chấn hưng kinh tế với kế hoạch đưa hàng ngàn nguời da trắng bị truất hữu gần 20 năm trước trở lại làm ăn, và hàn gắn các liên lạc với IMF, World Bank.