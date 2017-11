Amazon Sẽ Làm Bộ Phim Khác Về Lord of The Rings

Khoảng giữa tháng 11/2017, Amazon công bố đã mua lại bản quyền truyền hình toàn cầu của Lord of The Rings – bộ tiểu thuyết giả tưởng được yêu thích của tác giả J.R.R Tolkien. Amazon cam kết sẽ ra mắt ít nhất một series nhiều phần và hoàn toàn có thể có thêm một phim điện ảnh khác cùng chủ đề.Như vậy, những người hâm mộ Lord of The Rings, những người chưa hài lòng với 6 bộ phim điện ảnh về vũ trụ thần thoại của J.R.R Tolkien, sắp đón nhận một series mới và lộng lẫy do Amazon sản xuất. Series phim mới sẽ có nhiều phần, và được xây dựng trên những cốt truyện mới, những câu chuyện xảy ra trước phần đầu Hiệp hội của Nhẫn – là tập đầu tiên trong bộ tiểu thuyết Lord of The Rings gồm 3 tập.Các đơn vị tham gia sản xuất series phim gồm Amazon Prime Prriginal, J.R.R Tolkien Estate and Trust, thực thể quản lý bản quyền các tác phẩm của J.R.R Tolkien, và New Line Cinema, bộ phận của Warner Bros. Entertainment.Amazon hiện chưa chia sẻ thời điểm series phim của hãng sẽ được phát hành, và cũng không chia sẻ số tiền đã chi ra để mua lại bản quyền truyền hình của Lord of The Rings. Trước đó, một số thông tin cho rằng bản quyền của Lord of The Rings rơi vào khoảng từ 200 triệu đến 250 triệu USD.Nguoivietphone.com.