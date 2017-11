Amazon Hạ Giá Thêm Các Mặt hàng Tại Whole Foods Cho Mùa Lễ

NEW YORK - Với lễ Thanksgiving đang đến gần, công ty dịch vụ Amazon loan báo giảm giá thêm 5, 6 mặt hàng thực phẩm tại Whole Foods Market.Cổ phiếu của các đối thủ (gồm Costco, Kroger và Sprouts Farmers) giảm giá trong các giao hoán sáng Thứ Tư tại Wall Street.Từ Tháng 8, sản phẩm của Whole Foods bắt đầu giảm giá sau khi Amazon hoàn tất kế hoạch mua sáp nhập Whole Foods.Các nhà đầu tư đang theo dõi ảnh ưởng của hạ giá hàng của Whole Foods tiếp diễn trong cuộc đấu sức tàn bạo về giá cả.Giới phân tích ngờ rằng, với tài lực mạnh và sự hiện diện rộng lớn, Amazon sẽ đè bẹp các nhà bán lẻ thực phẩm truyền thống.Tin Reuters cho hay mọi khách hàng có thể mua gà tây nuôi trong môi trường tự nhiên với giá 3.49 MK/pound trong khi hội viên đuợc giảm giá thêm 50 cents.Whole Foods cũng giảm giá 1 số sản phẩm khác.