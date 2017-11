Mỹ: Giá Hàng Tiêu Thụ Và Doanh Thu Bán Lẻ Cùng Tăng

WASHINGTON - Giá hàng tiêu thụ tăng trong tháng qua, phần nào do giá xăng tăng sau bão tại bờ Vịnh Mexico trong khi chi phí thuê nhà và chăm sóc sức khoẻ tăng, ám chỉ áp lực đang tăng với lạm phát.Các số liệu ghi nhận hôm Thứ Tư cho thấy sự gia tăng doanh thu bán lẻ ngoài mong đợi trong lúc chính sách khuyến mãi của kỹ nghệ xe hơi làm tăng sức mua xe hơi trong tháng qua.Doanh thu bán lẻ và giá hàng tăng từ từ chắc sẽ duy trì khả năng lãi suất căn bản của Quỹ dự trữ liên bang tại kỳ họp tháng tới.Bộ lao động loan báo chỉ số giá tiêu thụ (CPI) Tháng 10 tăng 0.1% sau khi tăng 0.5% trong tháng trước. Tính theo năm thì CPI giảm sức tăng từ 2.2% xuống 2%. Giá xăng giảm 2.4% sau khi tăng 13.1% trong Tháng 9 (là nhiều nhất từ Tháng 6-2009). Giá xăng tăng trong Tháng 9 do ảnh hưởng của bão Harvey đổ bộ Texas cuối Tháng 8. Giá luơng thực không tăng giảm sau khi tăng 0.1% trong Tháng 9. Không tính luơng thực và năng luợng, vật giá Tháng 10 tăng 0.2%. Lạm phát gõi là “lõi” tăng 1.7% trong Tháng 10 là 5 tháng liên tiếp.Phúc trình của Bộ thương mại ghi: doanh thu bán lẻ Tháng 10 tăng 0.2%, là tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước.Kinh tế gia phỏng đoán doanh thu bán lẻ không tăng.Mặt khác, kho hàng tại các doanh nghiệp không tăng giảm trong Tháng 9, sau sức tăng 0.6% trong Tháng 8, theo loan báo hôm Thứ Tư của Bộ thuơng mại – kho hàng là 1 phần quan trọng trong GDP.