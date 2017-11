Chủ Tịch Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Đề Nghị: Xóa Cưỡng Bách Mua Bảo Hiểm ObamaCare; Nghị Sĩ Cộng Hòa Ron Johnson Chống Dự Luật Thuế

WASHINGTON - Nghị sĩ CH Orrin Hatch, chủ tịch ủy ban tài chính Thượng Viện, đề nghị đưa vào luật thuế mới 1 tu chính để thu hồi cưỡng bách mua bảo hiểm cá nhân trong ObamaCare.Trong 1 tuyên bố chiều Thứ Ba, ông Hatch cũng cho biết các thay đổi sẽ làm giảm nhẹ thuế suất cá nhân.Tu chính 226 trang đuợc đề nghị tại Thuợng Viện trong khi Hạ Viện ra sức hoàn tất 1 dự thảo riêng. 2 dự thảo sẽ đuợc tổng hợp để thông qua cả 2 Viện trước khi chuyển tới bàn giấy TT để ban hành.Đảng CH đang kiểm soát 2 Viện lập pháp mong muốn luật y tế trở thành thắng lợi lập pháp trước cuối năm đầu nhiệm kỳ TT của TT Donald Trump.Phe CH chiếm 52 ghế nghị sĩ và chưa biết ông Hatch có thể thu đuợc bao phiếu phiếu “Yes”, và không thể để mất 2 phiếu ủng hộ khi biểu quyết trong khi phe DC đồng lòng phản đối, tố cáo mục tiêu của đảng CH là ưu đãi doanh nghiệp và nhà giàu.Thêm vào đề luật thuế tu chính để thu hồi cưỡng bách mua bảo hiểm cá nhân có thể làm tăng thêm bất trắc, bởi phe CH đã không thể thực hiện lời hưá bãi bỏ ObamaCare trong thời gian tranh cử.Phòng ngân sách của QH (hay CBO) ước luợng: tu chính của ông Hatch sẽ làm tăng thêm 13 triệu người trong dân số không bảo hiểm vào thời điểm 2027.Theo nghị sĩ CH James Lankford, tu chính này không gây ảnh hưởng bất lợi – ông Lankford cũng gợi ý Hạ Viện tái thâm định giảm thuế cá nhân mãn hạn sau 10 năm và cho gia hạn nếu tiềm năng kinh tế tiếp tục vững mạnh.TT Trump và nghị sĩ Rand Paul hậu thuẫn tu chính về thu hồi cưỡng bách mua bảo hiểm cá nhân.5, 6 vị ôn hoà, gồm các nghị sĩ Susan Collins và John McCain cảm thây bất trắc với tu chính về bảo hiểm y tế.Tại Hạ Viện chủ tịch Paul Ryan tuyên bố hôm Thứ Tư: dự thảo của Hạ Viện không gồm tu chính như thế, sẽ xem xét khi tổng hợp 2 văn bản với Thượng Viện.Dự thảo của Thượng Viện đưa tới thiếu hụt ngân sách 1500 tỉ trong 10 năm, theo ước luợng do nghị sĩ Hatch công bố.Liên quan đến bảo hiểm Obamacare, một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Tư cho biết rằng số người ghi danh bảo hiểm theo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền (ACA) cũng được gọi là Obamacare tại 39 tiểu bang đã gia tăng ít nhất 47% so với cùng thời gian này năm trước, theo Các Trung Tâm Phục Vụ Medicare và Medicaid (CNS) cho biết.Gần 1.5 triệu người Mỹ đã ghi danh bảo hiểm Obamacare trong 11 ngày đầu cho ghi danh, theo CMS cho biết hôm Thứ Ba, gồm 876,788 người trong tuần lễ thứ 2.Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa-Wisconsin) hôm Thứ Tư cho biết ông chống lại dự luật mới cải tổ thuế của Đảng Cộng hòa bởi vì nó đem tới lợi ích không đồng đều cho các công ty với chi phí của các doanh nghiệp khác.