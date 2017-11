Trump Muốn 3 Cầu Thủ Được TC Thả Nói Lời Cảm Ơn Ông; UCLA Không Cho 3 Cầu Thủ Bị TQ Bắt Thi Đấu Trong Đội Bóng Rổ

WASHINGTON - 3 cầu thủ bóng rổ bị bắt về tội trộm cắp (shoplifting) được chính quyền Trung Cộng tha cho về nước do sự can thiệp của TT Trump – ông Trump mong đợi 3 người này chuyển lời cảm ơn.Ông phóng twitter lúc 7 giờ 11 phút sáng Thứ Tư bằng 2 câu “Bạn có nghĩ rằng 3 cầu thủ bóng rổ của trường UCLA sẽ nói cảm ơn với TT Trump ? Họ có thể bị đưa vào nhà giam 10 năm”.TT gốc tỉ phú New York thích đuợc ca ngợi, và muốn ghi thành tích – ông cho báo chí biết ông đã nói chuyện với chủ tịch Tập Cận Bình về 3 cầu thủ, họ đuợc thả trong ngày Thứ Ba và về tới phi trường Los Angeles lúc 6 giờ tối.Ủy viên của liên đoàn bóng rổ sinh viên Larry Scott đã lên tiếng cảm ơn TT, Bạch Ốc và Bộ ngoại giao.Nhà báo cho biết: ông Trump muốn cả 3 cầu thủ nói lời cảm ơn với ông.Vả chăng, điều không thể bỏ qua là 3 cầu thủ đuợc TT Trump can thiệp là người da màu và đều là vị thành niên.Điều ông Trump muốn là lời cảm ơn từ chính con người liên quan.Bản tin của báo Washington Post hôm Thứ Tư cho biết Đại Học UCLA tuyên bố hôm Thứ Tư rằng họ ngưng vô thời hạn vai trò thành viên trong đội bóng rổ nam đối với LiAngelo Ball, Cody Riley và Jalen Hall, sau khi 3 cầu thủ này bị bắt tại TQ trong tuần trước vì tội ăn cắp đồ trong 3 cửa hàng.