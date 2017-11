Du Học Sinh Việt Ở Mỹ Tăng Vọt

HANOI -- Một thống kê mới cho biết: Lượng du học sinh Việt tại Mỹ tăng năm thứ 16 liên tiếp...Bản tin VnExpress ghi rằng Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong số những nước dẫn đầu về lượng sinh viên du học tại Mỹ.Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 16 liên tiếp, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho hay.Trong năm học 2016 – 2017, Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại quốc gia này, với 22.438 sinh viên, tăng gần 5% so với năm học trước.Trong đó, có 68% đang học đại học, 15,6% sau đại học, 9% tham gia thực tập không bắt buộc, và 7,4% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.Bản tin VnExpress cũng cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc hơn của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-17, Việt Nam đã đón hơn 1.000 sinh viên đến từ Mỹ, tăng 9,8 %.Bản tin cũng viết:“Những số liệu trên được công bố ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Các Tổng giám đốc APEC, ông Trump đã nhận xét rằng "học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới. Và điều đó thật ấn tượng"....”Trong khi đó, bản tin Zing ghi nhận rằng Báo cáo Open Doors 2017 cũng cho thấy năm học vừa qua, hơn một triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ du học, tăng 3,4% so với năm trước đó. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,3% tổng số sinh viên tại Mỹ, cao hơn năm trước 0,1%.Kỹ thuật, Kinh doanh và Quản trị, Toán và Khoa học Máy tính vẫn là các ngành được sinh viên quốc tế ưa chuộng. Đặc biệt, Toán và Khoa học Máy tính là ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 18% so với năm học 2015-2016.Những tiểu bang có nhiều sinh viên quốc tế đến học là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana.Báo Đầu Tư cũng ghi rằng theo báo cáo này, Mỹ đang có 1.078.822 sinh viên quốc tế du học trong năm học 2016 – 2017, tăng 3,4% so với năm trước. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,3% tổng số sinh viên tại Mỹ.Kỹ thuật, kinh doanh và quản trị, toán và khoa học máy tính vẫn là các ngành học được sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong năm học 2016-2017. Trong đó, toán và khoa học máy tính là ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 18% so với năm học 2015-2016.