Chuẩn bị Đại Nhạc Hội Hành Trình 100 Năm Cải Lương.Westminster (Bình Sa)- - Tối Thứ Ba ngày 14 tháng 11 năm 2017 tại nhà hàng Seafood World, Ban tổ chức Đại Nhạc Hội Hành Trình 100 năm Cải Lương do Chương trình Cổ Nhạc Văn Lang Đài Little Sài Gòn TV và Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngành cải lương ra đời đã tổ chức buổi họp báo để thông báo chương trình nhạc hội cũng như nói về sự ra đời của ngành cổ nhạc Việt Nam.Tham dự buổi họp báo ngoài một số các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí còn có một số các nghệ sĩ tên tuổi trong đó có Nghệ Sĩ Phượng Liên và phu quân, Giáo Sư Trần Văn Chi….. .Mở đầu buổi họp báo Cô Mai Chân, Trưởng Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, MC. Phạm Khanh, đại diện Chương trình Cổ Nhạc Văn Lang Đài Little Sài Gòn TV lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy cơ quan truyền thông và các anh chị em nghệ sĩ.Sau đó Cô Mai Chân cho biết: Chương trình đại nhạc hội “ Hành Trình 100 Năm Cải Lương” trực tiếp thu hình,nhân dịp kỷ niệm 100 năm, ngành sân khấu cải lương sẽ được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại rạp Sài Gòn Performing Art Center (Thành Phố Fountain Valley) chương trình được phát trên băng tầng 18.9 của Đài Little Sài Gòn TiVi, để giới thiệu đến đồng hương, khán giả mộ điệu xa gần biết đến xuất xứ, sự hình thành và diễn biến của nghệ thuật sân khấu cải lương sau 100 năm. Nhân dịp nầy qúy vị cũng sẽ thấy lại những hình ảnh sân khấu xưa, cách thức thành hình một sân khấu cải lương qua những tài liệu quí giá, sự cấu tạo nên sân khấu cải lương và những bước tiến đầy khó khăn của tiền nhân.Chương trình đại nhạc hội với sự góp mặt của các Nghệ Sĩ như: Phượng Liên, Cẩm Thu, Vũ Luân, Kim Tiểu Long, Tuấn Châu, Thanh Kim Mỹ, Lê Tín, Hửu Thọ, Minh Cảnh Em, Giang Bích Phượng, Tuấn Phong, Xuân Mỹ, Minh Hùng, Phượng Hồng, Cảnh Trân, Thanh Vũ, Quốc Hải, Thanh Thái, Liên Thảo, Thanh Hiền, Mai Chân, Thân Trọng Liêm, Quỳnh Hoa, các Nhạc sĩ: Hoàng Phúc, Kim Đồng, Anh Khoa, THanh Tùng, MC. Phạm Khanh.. .Qúy đông hương muốn có vé xin liên lạc: Little Sàigòn TV: (714) 979-9562, Thanh Kim Mỹ (714) 251-7533, Mai Chân (714) 260-3856, Phạm Khanh (714) 653-0605.Theo Cô Mai Chân cho biết: Đây là một buổi trình diễn rất có giá trị do Chương trình Cổ Nhạc Văn Lang của đài Little Sài Gon TiVi và nhóm Nghệ sĩ trẻ Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang tổ chức. Được sự bảo trợ quảng bá sâu rộng của các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí: Nhật báo Người Việt, Việt Báo, Viễn Đông.. .Nhân dịp nầy Giáo Sư Trần Văn Chi (Tác giả nhiều quyển sách nói về phong tục tập quán Miền Tây và những bài khảo cứu về sân khấu cải lương Miền Nam cho biết, theo Giáo Sư Trần Quan Hải thì danh từ cải lương có lẻ từ câu:Cải biến kỳ sự,Sử ích tự thiên lương.Nghĩa là đổi đi những cái cũ thành những cái mới, cải sửa lại cho hay hơn, cho hoàn hảo hơn và danh từ cải lương là một loại hình kịch hát có nguồn gốc từ sự thể hiện qua sân khấu, sự hình thành trên cơ sở từ nhạc lễ Nam bộ, biến thể của nhạc cung đình Huế, thuộc thang âm ngũ cung (hò, xự, xang, xê, cóng) đờn ca tài tử và dân ca miền đồng bằng sông Cửu Long."Cải lương" thể hiện qua sân khấu biểu diễn, đề tài kịch bản, sau khi cải sửa lại, tức là cải lương lại thì nghệ thuật cải lương đã khác hẵn với nghệ thuật hát bộ cả về nội dung lẫn hình thức.Theo cô Mai Chân cho biết: “ý thức được vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người, nhất là về các bộ môn dân gian Miền Nam nên cô đã cố gắng thành lập và duy trì Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang trong những năm qua, nhằm kết hợp các tài tử, nhất là những tài tử trẻ đang sinh sống tại hải ngoại có nơi luyện tập, trình diễn trong những ngày lễ lớn.Mặc dù không phải lài tài tử chuyên nghiệp nhưng cô đã ý thức được những vấn đề trên nên cô cố gắng phát triển và duy trì những sinh hoạt của đoàn hầu góp một phần nhỏ trong công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa để cho các thế hệ kế tiếp tiếp tục con đường mà cha ông đã đi qua. Cô rất mong được sự quan tâm của qúy vị thức giả, qúy vị nhân sĩ trong cộng đồng cùng đồng hương tiếp tay cùng chúng tôi để mong được góp một phần nhỏ trong công cuộc bảo tồn văn hóa Việt tại hải ngoại.”Kết thức buổi họp, ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm tối thân mật, trước khi chia tay mọi người cùng hẹn nhau trong đêm “Đại Nhạc Hội Hành Trình 100 năm Cải Lương” sẽ được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại rạp Sài Gòn Performing Art Center (Thành Phố Fountain Valley)Qúy đông hương muốn có vé xin liên lạc: Little Sàigòn TV: (714) 979-9562, Thanh Kim Mỹ (714) 251-7533, Mai Chân (714) 260-3856, Phạm Khanh (714) 653-0605.