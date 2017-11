Robot, Quảng Trường, Cháy, Cá Cảnh, Jack Ma, Kháng Sinh…

Xuân NiệmViễn ảnh khủng hoảng việc làm đã thấy trước từ lâu, chứ không chờ tới khi mọi người thảo luận về cái gọi là “cách mạng 4.0” -- tức là, nói dễ hiêu, cách mạng robot và máy tự động hóa trong sản xuất. Mất việc ào ạt... sẽ là hiện tượng gay gắt toàn cầu, nhưng hiển nhiên sẽ tệ hại tại Việt Nam, nơi lao động tay chân là chính.Bản tin VOV kể: Thế hệ sinh từ năm 1995 trở đi đối mặt nguy cơ thất nghiệp cao...Cuộc CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo thế giới. Trong đó, nhiều công việc cho thế hệ Z (sinh từ năm 1995-2012) đảm nhiệm vẫn chưa xuất hiện.Đây là nhận định được đưa ra trong hội thảo Nguồn nhân lực và Công nghệ cho Kỷ nguyên số tại Việt Nam do ManpowerGroup phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức sáng 14/11....bởi khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp.Trong khi đó, cán bộ quăng tiền ra phố để cho sân sau chụp...Báo Đất Việt kể: Chuyện UBND tỉnh Đăk Nông xin Trung ương cấp từ ngân sách 900 tỷ đồng để xây quảng trường khiến cho nhiều người… choáng váng....Không cần trường học, bệnh viện, không cần đầu tư để kinh tế tốt lên, đời sống ấm no hơn mà những người lãnh đạo tỉnh chỉ nhất quyết xin được xây dựng 1 cái quảng trường cho “bằng bạn bằng bè”, để có chỗ cho dân vui chơi.Sài Gòn lại cháy, theo báo Thanh Niên: Tài xế lái xe tải tông sập cửa nhà đang cháy ngùn ngụt để cứu người.Căn nhà đang cháy ngùn ngụt, tài xế xe tải liền tông thẳng đuôi xe vào cánh cửa nhà, cho mọi người xông vào giải cứu người bên trong.Lúc 6 giờ 10 phút sáng 14.11, ngọn lửa lớn kèm khói đen bất ngờ bốc lên ngùn ngụt tại tiệm uốn tóc số 31G đường 17 (P.Tân Kiển, Q.7, TP.SG)....người dân tham gia chữa cháy thấy một ô tô tải vừa đi qua, liền gọi tài xế dừng xe lại để nhờ húc đuôi xe đánh sập cửa, giải cứu người bên trong và chữa cháy. Không chần chừ, tài xế liền quay đầu xe húc thẳng đuôi đánh sập cửa sắt.Báo Hải Quan kể chuyện Sài Gòn tưng bừng cá cảnh....Thống kê của Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.SG, 9 tháng đầu năm 2017, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên địa bàn TP.SG khoảng 88 ha với hơn 290 cơ sở và hộ nuôi. Tính đến cuối tháng 10/2017, thành phố đã xuất khẩu được gần 16,25 triệu con cá cảnh, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016; kim ngạch đạt gần 17,58 triệu USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016. Cá cảnh của thành phố đã được xuất khẩu đi đến trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thị trường châu Âu chiếm trên 54%, châu Á chiếm 30%, châu Mỹ 12%. Điều đáng chú ý là đã không còn cá cảnh xuất khẩu không đăng ký thực hiện kiểm dịch.Báo Đất Việt kể: Jack Ma sang Việt Nam mang theo một tín hiệu báo động."Jack Ma chỉ là một đại diện cho làn sóng công nghệ mới. Chỉ là không phải Việt Nam làm thì Jack Ma sẽ làm".Đó là ý kiến của PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam với báo chí trước thềm Hội thảo Khoa học “Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy”, được Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức ngày 15/11.Báo Người Lao Động kể: Sẽ cấm kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi.Từ năm 2018 chỉ cho sử dụng thức ăn chăn nuôi có pha trộn kháng sinh vào mục đích phòng, chữa bệnh.Vì ... kháng sinh được trộn vào thức ăn chăn nuôi một cách bừa bãi gây nguy hại cho sức khỏe người dân do ăn thịt, cá là "ăn" cả kháng sinh tồn dư trong thực phẩm.Báo Lao Động kể: Trong những ngày qua, hàng chục tảng đá lớn, nhỏ (trung bình từ 1,5 đến 6 mét khối) lăn từ núi Pha Nọi xuống khu vực dân cư bản Mướp, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) khiến nhiều hộ phải di dời đến nơi ở tạm.Cụ thể, nhiều tảng đá lăn vào làm hỏng chân cầu thang nhà sàn, có tảng lăn vào phá bể nước, vào khu bếp của các hộ dân nơi đây. Trong đó có hộ gia đình ông Hà Văn Duyệt và Cao Xuân Nghĩa bị đá lăn vào nhà, gây thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng.Báo Nông Nghiệp ghi nhận: Thu hồi 2 ấn phẩm 'Nhật ký trong tù' vì sai sót nguyên tác chữ Hán...Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc – Tổng biên tập NXB Văn học đã ký văn bản gửi 2 đơn vị liên kết yêu cầu: Dừng phát hành cuốn sách “Nhật ký trong tù” của ông Hồ Chí Minh và thu hồi toàn bộ số sách ra thị trường.Đó là sách “Nhật ký trong tù” của ông Hồ Chí Minh do NXB Văn học liên kết cùng Nhà sách Minh Thắng (Cty TNHH Văn hóa Minh Tân) phát hành năm 2016 và Nhà sách Đống Đa (Công ty CP Sách Tri thức Việt) phát hành năm 2017.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể chuyện quê ông Hồ: Bán chị vợ sang Trung Quốc vì “thương hoàn cảnh nghèo”...Lý giải việc đưa bà Lữ Thị K. sang Trung Quốc là do thương chị nghèo khó, không có tiền, nhưng hành động của Lương Văn Tuấn thực tế là bán người với giá 81 triệu đồng.Ngày 13/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán người” đối với Lương Văn Tuấn (SN 1960, trú xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An).Báo Một Thế Giới kể: Quốc hội phê duyệt đề án 14.000 tỉ đồng để đào tạo tiến sĩ....Theo Đề án 911, việc đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2010-2020 thực hiện theo các hình thức như sau: Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở nước ngoài tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Đào tạo khoảng 3.000 tiến sĩ theo hình thức phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài. Đào tạo khoảng 10.000 tiến sĩ ở trong nước. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỉ đồng.