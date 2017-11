1. Chân Dung Vy Vy Trần, Tác giả vô danh





2. Thủy Mạc Hoàng Sơn, Ảnh Vy Vy Trần





3. Đuổi bắt, Ảnh Vy Vy Trần





5. Chị Tôi, Ảnh Vy Vy Trần



4. Gìa & Trẻ, Ảnh Vy Vy Trần 5. Chị Tôi, Ảnh Vy Vy Trần

6. Nguyện Cầu, Ảnh Vy Vy Trần

Viết Cho N.A.G Vy Vy Trần Vừa Nằm Xuống

Lê Minh



Nghe hung tín Nhiếp ảnh gia VyVy Trần vừa nằm xuống sáng sớm hôm qua. Tôi có chút giao động, bàng hoàng, rồi mừng cho Chị đã đi hết đoạn đường cuối cùng để trở về với người bạn đường ở một nơi an bình bên cõi xa xôi.

Phu quân Bùi Văn Bình và Chị Vy Vy đã sửa soạn kỹ bước đường cho còn lại cho đời mình tại một đồn điền Cà Phê tại Bảo Lôc. Nhiếp ảnh gia Ngọc Thái và tôi đã viếng thăm nông trại này. Khung cảnh dàn dựng khá ấn tượng, chúng tôi có cảm tưởng nơi đây là một phim trường Hollywood thu nhỏ, Anh chị Bình và Vy Vy không quản ngại về miền Nam đưa về trang trại những cỗ xe bò, xe thổ mộ, dựng lại chiếc cầu khỉ lắc léo vắt qua ao sâu đầy cá, hoa sen và bông súng, những đạo cụ: chiêng trống, thổ cẩm của người Thượng vùng Cao nguyên và sắtc tộc Mường Mán miền Thượng du Bắc Việt thúng mẹt, quang gánh, áo quần từ nông dân đến quan họ Bắc Ninh đầy đủ, sẵn sàng nghênh đón các anh em nhiếp ảnh từ phương xa khi có dịp ghé thăm Bảo Lộc. Anh chị Bình, Vy có đủ thứ vui chơi với bạn ảnh khi về hưu, tiếc thay chẳng bao lâu Anh Bình ngã bệnh qua đời, vài năm sau Chị Vy Vy cũng ngã theo.

Nhớ lại những lần thăm chị trên gường bệnh, anh em chúng tôi thường hỏi Chị có biết ai đang thăm viếng. Chị chỉ chớp mắt ra hiệu như là xác nhận biết người đến thăm, đôi môi mấp máy như định nói, nhưng không thành lời, rồi nước mắt lưng tròng, dường như chị xót xa, tiếc nuối điều bất hạnh không may cho số phận mình. Ra về, ai cũng bùi ngùi thương Chị, một người tài hoa, kém may mắn. Chị nằm bất động trong nhà thương gần một thập niên, bệnh tình không thuyên giảm, đôi lúc tôi trộm nghĩ thượng đế hóa giải bằng cách mầu nhiệm để chị không đối diện với đời sống vô vọng từ nhiều năm qua.

Cách đây gần 3 thập niên, trong lần thăm viếng nhà thơ sĩ Du Tử Lê, ông cảm phục nét đam mê nhiếp ảnh, đã thân tặng cho Chị cái tên cúng cơm "Vy Vy Trần". “Vi” (Vy) là tên gọi, với ý nghĩa là một con người nhỏ bé, tầm thường với lòng yêu mến nghệ thuật vô biên, "Vi Tâm Ảnh" là thế. Từ đó, tên Vy Vy Trần, nghe có đôi chút huyền thoại của một nữ hiệp trong chuyện kiếm hiệp, có ai ngờ đó là một người săn ảnh tài hoa, một nữ lưu gốc Việt. Vy Vy Trần dính chặt vào cuộc đời Chị như là một định mệnh, một nghiệp theo triết lý nhà Phật, đeo đuổi Chị cho đến lúc lâm bệnh gần một thập niên qua.



Trong thập niên 1990, Vy Vy Trần là một trong vài khuôn mặt nữ nổi bật trong giới chơi nhiếp ảnh nghệ thuật trong và ngoài nước. Hình ảnh sinh động về con người , về đời sống qua sắc mầu đen trắng đã đem lại cho Chị nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế cao quý.

Những bước chân kiên quyết của một phụ nữ bé nhỏ, không mỏi mệt trên những nẻo đường hoang vắng, hiểm trở, Chị đã tìm đến những nơi xa vạn dặm, Vạn Lý Trường Thành, Quế Lâm, Hoàng San hùng vĩ. Ba lô trên vai, Chị ngạo nghễ trên lưng ngựa dăm ba ngày đường tìm đến Tân Cương, săn ảnh những đoàn lạc đà đi trên cồn cát sa mạc mênh mông,hoang vu dưới ánh chiều tà hoặc bước trên vạn nẻo đường đất nước Việt nam, đặc biệt là vùng Cao nguyên Trung phần, tạo cho Chị có những nét chấm phá đặc biệt trong nhiếp ảnh và làm say mê giới thưởng ngoạn vô biên. Các hình ảnh Chị ghi lại đều phát xuất từ tinh thần đam mê nghệ thuật, từ lòng yêu mến vẻ đẹp thiên nhiên,. Hình ảnh của chị có vạn lời nói về xã hội quanh ta.

Vào năm 2001, Hội Ảnh PSA Hoa Kỳ đã dành cho chị Vy Vy giải thưởng “Commendation Service Award" vì đã Chị có những công tác phục vụ tha nhân vô vị lợi trong nhiếp ảnh, được tổ chức tại San Diego, California.

Ngoài ra, Hội ảnh PSA Hoa Kỳ còn dành cho Chị Vy Vy Trần một chỗ đứng cao quý hiếm có cho nữ ảnh gia gốc Việt duy nhất được liệt kê vào danh sách một trong 10 nhiếp ảnh gia hàng đầu về đen trắng của vùng Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) trong 3 năm liên tiếp 2002, 2003 và 2004.

Vy Vy Trần là mẫu người thành công đa năng, cần mẫn, chị vừa là một chuyên gia kỹ thuật cho đại công ty Boeing, vừa miệt mài say mê đeo đuổi nhiếp ảnh nghệ thuật, mở tiệm ảnh chuyên chụp chân dung cho gia đình, đặc biệt cho nữ giới trong mọi thể loại. Họ sẵn sàng chờ đợi vài tháng để được Chị chụp hình. Họ đến với chị, một phần mến mộ tài nghệ, có đẳng cấp, một phần vì cùng là giới tính nên khách không e ngại, rụt rè trước ống kính tài tình của Chị. Nét đặc sắc trong nhiếp ảnh của Chị là biết chờ đợi bấm máy cái khoảnh khắc đẹp nhất vụt biến trong vài giây hiếm hoi của đối tượng, sắc hình của Chị sống động, biểu cảm nét đặc trưng con người đó, đem lại cho khách những hình ảnh thật tuyệt.

Lúc sinh thời, chị Vy Vy thường chia sẻ, chúng ta luôn luôn có những nhu cầu tinh thần hướng Thiện, tìm kiếm cái Mỹ tuyệt đối. Lúc đầu chị băn khoăn không biết đi theo ngành nghệ thuật nào? hội họa, nhiếp ảnh, cắm hoa hay âm nhạc?

Vào khỏang năm 1985, nhiều nhiếp ảnh gia bậc thầy nhìn ra chị say mê nhiếp ảnh, có năng khiếu, họ khuyến khích Chị tiếp tục trau dồi nghệ thuật nhiếp ảnh qua các lớp cao cấp ở Đại học Hoa Kỳ. Chị đã khởi đầu sự nghiệp nhiếp ảnh bằng việc chụp hình chân dung người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ Việt Nam để in poster, bìa băng nhạc, sách nhạc, chụp hình cho các trung tâm phát hành lịch, cũng như một số nhà văn dùng hình Chị chụp in bìa sách, nguyệt san, tuần san hoặc in hình bìa báo xuân.



Ngoài đam mê nhiếp ảnh nghệ thuật , Chị còn tham vọng tạo dựng hội nhiếp ảnh để hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho những người yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật .

Với sự trợ giúp của Nhiếp ảnh gia Dương Xuân Phương, cố Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh, Bùi Quí Lân, Nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ, Chị Vy Vy đã thành lập Hội ảnh Venus”, dành riêng cho những người nữ cầm máy.

Năm 2003, Chị Vy Vy tái tổ chức Hội ảnh Venus để có thể phục không bị giới hạn về phái tính, Chị mau chóng sự kết hợp nhiều nhiếp ảnh gia trẻ, dầy kinh nghiệm về điện toán và kỹ thuật máy số (Digital) mới phát triển, Minh Đoàn, Sĩ Huỳnh, Peter Phạm, Tom Thái. Minh Thu, Phong Trần và nhiều thân hữa khác, Chị đã thành lập Hội ảnh “Vietnamese Photographic Society of California” viết tắt là “PSCVN”,

PSCVN là một tổ chức vô vụ lợi, được miễn trừ thuế, phục vụ công chúng tại Nam California. Hàng năm Hội PSCVN thường tổ chức 3 khóa học miễn phí cho bất cứ ai yêu thích nhiếp ảnh nghệ thuật vào mỗi sáng Chủ Nhật. Học trình sáng tạo ngắn gọn, giúp cho học viên chỉ cần một thời gian ngắn, có tay máy vững vàng, hiểu biết tường tận kỹ thuật máy ảnh số , làm hành trang để bước vào con đường nhiếp ảnh nghệ thuật.

Hội đã hoạt động 2 thập niên qua, đào tạo hàng ngàn nhiếp ảnh gia tài tử, chuyên nghiệp, đã và đang phục vụ trong báo giới và truyền hình, hoặc mở cơ sở thương mại về nhiếp ảnh tại nhiều nơi trên đất Mỹ.

Mặc dù không còn trực tiếp với sinh hoạt của Hội vì bạo bịnh, nhưng tinh thần, đường hướng phục vụ đại chúng được các anh em nhiếp ảnh gia trẻ vẫn tiếp nối, gắn bó để tiếp tục con đường đã vạch từ người đã bỏ công sức thành lập Hội PSCVN.

Giới am tường nhiếp ảnh nghệ thuật địa phương ngưỡng mộ về cách tổ chức của PSCVN. Họ đánh giá cao các sinh hoạt ngày một phát triển triển của Hội về tổ chức triển lãm hàng năm nhiều lần, tổ chức thi ảnh quốc tế với sự bảo trợ của Hội ảnh quốc tế, PSA và FIAP hấp dẫn có hàng ngàn nhiếp ảnh gia trên nhiều quốc gia tham dự.

Nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần, tên thật là Maria Bùi thị Nhơn đã quá vãng lúc 3 sáng thứ Ba ngày 14 tháng 11, 2018, hưởng thọ 69 tuổi, thi thể đã được hỏa tang và sẽ đem về chôn cất bên cạnh người bạn đời thân yêu tại Bảo Lộc, Việt nam. Một tang lễ giản dị theo lời yêu cầu của tang quyến, không thăm viếng, nhưng có lễ để mọi người cùng nhau cầu cho linh hồn người quá cố vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bẩy, ngày 18 tháng 11 2017 tại nhà thờ La Vang, 288 S. Harbor Blvd., Santa Ana CA.



Nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần mất đi trong niềm thương tiếc của nhiều người, Chị đã để lại một gia tài lớn về nhiếp ảnh, bao gồm cả Hội Ảnh PSCVN khuôn mẫu và sinh hoạt lành mạnh, qui củ và liên tục, phục vụ công chúng một cách hiệu năng.

Mọi người có thể đến thưởng lãm tài sản tinh thần của Chị để lại cho công chúng trên trang nhà www.pscvn.org hoặc đến xem hình ảnh có giải thưởng quốc tế cùng ngày với cuộc triển lãm của học viên cấp 3 tốt nghiệp vào cuối tuần này. Ban tổ chức sẽ trân trọng dành một khu vực đặc biệt để triển lãm hình ảnh của Nhiếp ảnh gia Vy Vy Trần và được tổ chức như sau:





Thứ Bẩy 12PM – 5PM, ngày 18 tháng 11, 2017

Chủ nhật 09AM - 5PM , ngày 19 thang 11, 2017

Địa điểm : Phòng sinh hoạt Người Việt , 14771 Moran St., Westminster, CA 92683

(góc Bolsa và Moran cuối đường)