Lễ Tạ Ơn do IRCC, Dân Sinh Media và Việt Museum tổ chức

Tin tức về hai ngày rất đặc biệt do IRCC, Dân Sinh Media và Việt Museum tổ chức tại San Jose.



1)Thank you America Day 9 giờ sáng ngày thứ bẩy 18 tháng 11-2017 tại Santa Clara County 70 W Hedding San Jose. Thành phần điều hợp và văn nghệ bằng Anh Ngữ do tuổi trẻ Việt Nam đảm trách. Có các phái đoàn từ thủ đô Hoa Kỳ về tham dự. Có phần tuyên dương tài tử điện ảnh Việt Nam và nhân vật cộng đồng rất đặc biệt.



2) Chương trình Thuyền Viễn Xứ, 70 năm lịch sử Việt Nam qua nhạc Phạm Duy tại hý viện thành phố Santa Clara 1:30 pm ngày chủ nhật 19 tháng 11-2017. Hơn 20 bài ca chọn lọc trong số hàng ngàn nhạc phẩm của Phạm Duy trải qua 70 năm sáng tác. Được thể hiện lần đầu tiên bởi những tiếng ca hương đồng cỏ nội vùng thung lũng hoa vàng. Những tiếng ca Cây nhà lá vườn họp mặt để làm thành một buổi trình diễn đầy tình cảm giữa sân khấu và hội trường. Giới thưởng ngoạn với tấm lòng mở rộng qua nhạc Phạm Duy sẽ rất tiếc nếu không có dịp tham dự.





Sau đây là tiểu sử Phạm Duy, theo Wikipedia.

Phạm Duy (5 tháng 10 năm 1921 - 27 tháng 1 năm 2013), tên thật Phạm Duy Cẩn là một nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc lớn của Việt Nam. Ông thường được coi như nhạc sĩ lớn nhất của nền Tân nhạc Việt Nam với lượng sáng tác đồ sộ cũng như đa dạng về thể loại, trong đó có rất nhiều ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. Nhạc của ông thường sử dụng những yếu tố nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam kết hợp với những kỹ thuật, cấu trúc của nhạc hàn lâm Tây phương, tạo nên một phong cách riêng với nhiều tác phẩm lớn có tính đột phá, giàu ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ông cũng là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu, phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt. Ngoài sáng tác và biểu diễn, ông còn có những công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị. Ông từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Ông còn được coi như một nhà văn với 4 tập hồi ký được giới phê bình đánh giá cao về giá trị văn học lẫn giá trị tư liệu. Với hơn 70 năm sự nghiệp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, ông được coi là một "cây đại thụ" của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy vậy bên cạnh đó, các quan điểm nhìn nhận về ông cũng khác biệt, chủ yếu là do các vấn đề chính trị.

Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trong gánh hát Đức Huy với vai trò phó quản lý và ca sĩ hát lưu động. Từng tham gia Kháng chiến chống Pháp một thời gian, sau đó ông rời chiến khu rồi vào miền Nam để tiếp tục tự do hoạt động âm nhạc. Phạm Duy là một tên tuổi lớn và đầy ảnh hưởng tại miền Nam Việt Nam với những hoạt động tích cực dành cho cả âm nhạc và chính trị, và những hoạt động này còn tiếp diễn sau giai đoạn 1975, khi ông di tản sang Hoa Kỳ. Vì lý do chính trị, nhạc của ông bị cấm hoàn toàn tại miền Bắc Việt Nam sau 1954, và toàn Việt Nam sau 1975.

Năm 2005, sau nhiều lần về thăm quê hương, ông chính thức trở về Việt Nam sống và từ đó, một số ca khúc của ông mới bắt đầu được phép phổ biến lại. Tính cho tới tháng 1 năm 2014, có 244 ca khúc được cấp phép lưu hành (trong số đó có 53 ca khúc ngoại quốc do ông đặt lời Việt), trong số khoảng hơn hai ngàn ca khúc do ông sáng tác hoặc viết lời.



Nhạc sĩ Lê Uyên Phương nhận định về nhạc sĩ Phạm Duy như sau:

“Như tiếng chuông vọng đến từ hư vô. Như những tia chớp sáng ngời trong đêm tối. Như những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa Đông giá lạnh. Như những tia nắng chiều rực rỡ của một ngày đầy vui buồn của kiếp sống. Âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như không khí trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của Cung Oán Ngâm Khúc, của Chinh Phụ Ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc Việt Nam. Trong đáy lòng của mỗi người Việt Nam, từ đã từng là một thiếu niên trong thời kháng chiến hay đến hôm nay là một thanh niên ở cuối thế kỷ 20, đều mang một dấu vết nào đó còn sót lại của bầu dưỡng khí đã nuôi lớn tâm hồn họ trong gần nửa thế kỷ nàỵ.”



