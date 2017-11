Đệ Nhứt Phu Nhân Mỹ Không Theo Chồng Tới VN

Vi AnhTin quan trọng nhiều người Việt chú ý: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump không đến Việt Nam Cộng sản với TT Trump. Bà trở về Mỹ trước, chỉ một mình TT Trump đến VNCS dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng và ra Hà nội viếng chủ nhà, gặp Chủ tịch Nước Trần đại Quang. Biến cố này tạo thành một công luận khá lớn, hầu hết các cơ quan truyền thông Anh, Mỹ, Pháp, Việt hải ngoại đều có thông tin và nghị luận, suy đoán về lý do Đệ Nhứt Phu Nhân Mỹ Melania Trump tẩy chay không đi VNCS.Một, có thể vì Bà Melania Trump đã vinh danh Blogger Mẹ Nấm hồi tháng 3 vừa qua. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump thay mặt Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải ‘Người phụ nữ Quốc tế can đảm’ cho Blogger Mẹ Nấm. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp tại trang web của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ www.state.gov.Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người bị CSVN gán cho cái tội ‘tuyên truyền chống Nhà Nước” theo ‘điều 88 Bộ Luật Hình Sự VNCS’ và đang phải ở tù 10 năm.Chớ trong thời gian đi bên cạnh TT Trump qua ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Bà rất lịch sự, lịch thiệp, đã thành công như một phụ nữ Mỹ trong vai trò đệ nhứt phu nhân. Dân chúng ba nước TT Trump viếng thăm coi Bà như đại sứ văn hoá, giáo dục, nghệ thuật Mỹ. Bà dành phần nhiều thời gian gặp gỡ và chia sẻ cùng các vị đệ nhất phu nhân chủ nhà tại ba nước này. Như cùng tham gia lớp học viết thư pháp của học sinh lớp 4 ở Nhựt; uống trà truyền thống và gặp gỡ một số học sinh địa phương Hàn Quốc; thưởng ngoạn Tử Cấm Thành, Vạn lý Trường thành; xem hát và võ nghệ truyền thống Trung hoa.Nhưng đùng một cái, ngày 8 tháng 11 có tin Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ kết thúc chuyến thăm Á Châu tại Trung Quốc. Bà không đến thăm VNCS, còn TT Trump sẽ tiếp tục chuyến công du đến Việt Nam và Philippines trong những ngày sắp tới.Một biến động bất thần như vậy dĩ nhiên tạo thành nhiều dư luận, đồn đoán. Bà không bị bịnh bất thần. Bà không có hờn dỗi TT Trump. Vậy thì có thể do lý do chánh trị. Cháu Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 26 tháng 10, viết thư ngỏ gửi Bà đệ nhất phu nhân Melania Trump về trường hợp bị ở tù của mẹ cháu. Cháu nhờ Bà giúp đỡ để gia đình được đoàn tụ, tức can thiệp Hà Nội trả tự do cho blogger Mẹ Nấm.Hai, có thể vì 20 dân biểu Mỹ kêu gọi TT Trump áp lực nhân quyền khi đến VNCS. Quí vị dân biểu Cộng hoà lẫn Dân Chủ ký chung một lá thư, đề ngày 7 tháng 11 năm 2017 gửi Tổng Thống Trump. Những nhà lập pháp liên bang này yêu cầu TT Trump phải nói rõ với Hà Nội là Washington sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế và chiến lược, với điều kiện Việt Nam phải đưa ra được những bằng chứng cho thấy thật sự tiến bộ về nhân quyền. Theo các vị dân biểu Mỹ này, trong lúc Hoa Kỳ thể hiện rõ thiện chí của mình thì Việt Nam lại gia tăng mức độ đàn áp có hệ thống với những nhà tranh đấu cho nhân quyền, với các blogger và những vị lãnh đạo tôn giáo. Lá thư ghi rõ “những quyền căn bản của con người, kể cả quyền tự do tín ngưỡng, phát biểu, báo chí và quyền tự do hội họp đang bị đàn áp thật nghiêm trọng”. Quí vị dân biểu này cũng nhắc lại bài diễn văn Tổng Thống Hoa Kỳ đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng Chín vừa qua, trong đó Tổng Thống Hoa Kỳ cam kết “nước Mỹ sát cánh cùng với mọi người dân sống dưới chế độ tàn bạo.” Thư cũng đính kèm danh sách 105 tù nhân lương tâm, hiện đang bị tù đày. Họ là những người tranh đấu cho quyền làm người một cách ôn hòa.Ba, nhân quyền VN là trở ngại trung tâm trong bang giao Washington và Hà nội. Trở ngại từ khi hai bên mới thiết lập bang giao, qua giai đọan giao thương đến bây giờ vẫn còn trở ngại. Thời TT Obama Mỹ đã từng nói rõ và hối thúc CSVN rằng nếu hai nước muốn phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược thì CSVN cần phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ quyền con người cho công dân của mình.Ngay trong chiến lược chuyển trục quân sự Mỹ về Á châu Thái bình dương, bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông mà Mỹ coi là quyền lợi quốc gia của Mỹ, đối với VNCS Mỹ vẫn “trao đổi”, can thiệp về nhân quyền với CS Hà nội, có khi còn mạnh và thường hơn thời Mỹ chưa chuyển trục quân sự về đây.Mỹ vẫn trung thành với lời hứa dân chủ hóa. Trong tình hình đó, phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN của người dân Việt ở Bắc, ở Nam, ờ Trung, ở hải ngọai hơn bao giờ hết được đẩy mạnh. Người Việt ý thức rõ bất mãn, nản lòng, thụ động, buông xuôi, là giải pháp dễ, nhưng dở, và di hại lâu dài, khó sửa chữa.Thêm vào đó tiến bộ khoa hoc kỹ thuật Tin Học đã giúp cho phong trào đấu tranh thêm sức mạnh, đi sâu, xa, rộng, lớn hơn nhờ điện thoại di động, các trang mạng xã hội, v.v... Đối với người dân Việt trong ngoài nước, đẩy mạnh thế đấu tranh trong nước và quốc tế vận cho phong trào nhân quyền VN điều cần làm, phải làm để cứu nguy đồng bào và đất nước..Thời cơ bây giờ của người Việt tốt hơn thời Chiến tranh Lạnh. Thế nước lòng dân VN thuận lợi cho cuộc đấu tranh hơn. Nhứt là từ khi TC xâm lấn biển đảo, giang sơn gấm vóc VN mà Đảng Nhà Nước CS thụ động như thông đồng với TC. Lực lượng đấu tranh của người dân VN có thêm 3 triệu người Việt ơ hải ngoại. Lực lượng này hành động như những cán bộ ngoại giao nhân dân, nhà báo nhân dân, những nhà quốc tế vận hữu hiệu. Phân nửa đang ở Mỹ, số còn lại ở Tây Âu, và Úc. Đa số có bề dày kinh nghiệm đấu tranh trên gần nửa thế kỷ, lớp trẻ đang tiếp nối ngay càng nhiều; thế thành công rất lớn.Tự nhiên công tác nào cũng không khỏi khó khăn, trở ngại. Nhưng “Nếu đường đời bằng phẳng cả, thì anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Độc lập, tự do, dân chủ không bao giờ xin mà được, chờ mà có, phải đấu tranh mới có được. Đấu tranh chánh trị không bao giờ một ngày một bữa mà thành. Ai dài hơi người đó sẽ thắng. Thắng chánh trị giá trị lâu dài, sâu sắc hơn chiến thắng quân sự.Hành động tẩy chay không công du CSVN của Đệ nhất Phu Nhân Mỹ là một thành công quốc tế vận, một thắng lợi chánh trị của người dân Việt quốc nội và hải ngoại. Ngươi dân VN thành kính cám ơn Bà Meliana Trump./.(VA)