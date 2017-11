Lập Pháp Anh Thảo Luận 186 Trang Tu Chính Luật Brexit

LONDON - Các nhà lập pháp UK đề nghị 186 trang tu chính với luật Brexit – cuộc tranh luận về luật này, bắt đầu hôm Thứ Ba, là trắc nghiệm gay go với chính quyền yếu ớt của lãnh tụ Theresa May.Đề luật đuợc gọi bằng tên “Repeal Bill” đuợc mô tả là nhập cảng luật EU vào kho luật pháp của UK.Theo giải thích của chính quyền May, luật này giúp bảo đảm ổn định pháp lý với các cơ sở kinh doanh sau tiến trình Brexit, dự kiến vào Tháng 3-2019.Nhưng 1 số dân biểu báo động: hành pháp định hạn chế ý kiến của lập pháp đối với hành động của thành viên nội các, cũng như toàn thể các điều kiện của Brexit.Họ định đưa vào Repeal Bill 186 trang tu chính trong vài tuần. Phe lập pháp cũng định tổ chức biểu quyết 1 tu chính về duy trì nguyên trạng trong thời gian chuyển tiếp.Mặt khác, tuần báo Sunday Times đưa tin 40 dân biểu của đảng Bảo Thủ sẽ tổ chức biểu quyết bất tín nhiệm để hạ bệ bà May.