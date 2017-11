Syria Ký Tham Gia Bảo Trợ Hiệp Ước Khí Hậu Paris

BONN - LHQ là tổ chức bảo trợ hiệp ước khí hậu Paris loan báo: Syria đã chính thức ký tham gia giao kết toàn cầu và Hoa Kỳ trở thành quốc gia duy nhất bác bỏ.Thư ký đoàn của hội nghị khí hậu hàng năm họp tại Bonn kỳ này cho hay Syria là nuớc thứ 169 trong 196 nuớc tham gia đã phê chuẩn văn kiện.Hoa Kỳ ký tại LHQ hồi Tháng 4-2016, phê chuẩn 5 tháng sau, và TT Trump đã ký sắc lệnh giải kết. Nhưng, Hoa Kỳ chỉ có thể rút lui 4 năm sau khi hiệp ước Paris bắt đầu có hiệu lực (là Tháng 11-2016) nghĩa là đến Tháng 11-2020, là 2 tháng trước khi hết nhiệm kỳ 4 năm của TT thứ 45.Mục tiêu của hiệp ước Paris là giảm ô nhiễm để nhiệt độ khí quyển không tăng hơn 2 độ C, hay 1.5 độ nếu có thể, để hạn chế thiên tai.Giới khoa học tin rằng với tình hình thực tế, nhiệt độ thế giới sẽ tăng 3 độ C – với sự giải kết của Hoa Kỳ, chỉ tiêu 2 độ C càng khó hơn.