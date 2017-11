Chuyến Á Du Của Trump Trị Giá Trên 300 Tỉ MK; Trump Đã Về Nước, Không Dự Họp Của Các Lãnh Đạo Đông Nam Á Tại Philippines

MANILA - Khi phản lực cơ Air Force One cất cánh tại phi trường của thủ đô Philippines sau chuyến Á du dài nhất của 1 nguyên thủ Hoa Kỳ, ít nhất 2 nhà lãnh đạo vùng cảm thấy mãn nguyện.Ông Trump đã kết thân với TT Duterte là nhân vật mà 1 năm trước gọi TT Obama là “chó đẻ” vì công kích chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu tại Philippines.Ông Trump giơ cao ngón tay cái khi bắt tay Thủ Tướng Hun Sen, là nhà lãnh đạo Cambodia trong hơn 3 thập niên – ông này ca ngợi TT Trump về lời hô hào các nước biết đặt quyền lợi của xứ sở lên trên hết. Tại diễn đàn ASEAN, Thủ Tướng Hun Sen khẳng định “Với chủ trương America First, Hoa Kỳ sẽ có mhiều bạn, và TT Trump đuợc tôn kính và yêu mến”.Tại Vietnam, ông Trump hô hào điều chỉnh để cân bằng mậu dịch, là trung tâm của chính sach America First.Trong khi đó, 1 viên chức cấp bộ trưởng cho hay: các nước châu Á không thấy chủ trương thương luợng tay đôi của ông Tump là hấp dẫn. Ông này giải thích: Thủ Tướng Singapore tin rằng Washington có thể bắt nạt bất cứ ai trong đàm phán song phương.Khi lên máy bay từ giã Manila, TT Trump loan báo đã đạt đuợc các hợp đồng tổng trị giá 300 tỉ MK, có thể nhiều gấp 3.Tin Reuters ghi: doanh nghiệp Hoa Kỳ ký kết 250 tỉ MK trong lúc TT Trump thăm Beijing, nhưng 1 số giao ước là không ràng buộc.Điểm thiếu sót, theo giới phân tích, là không có thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng tiếp cận thị trường Hoa Lục và giảm sự thúc ép chuyển giao kỹ thuật trong liên doanh với xí nghiệp quốc doanh của Trung Cộng.Dù vậy, trong lúc tỉ lệ cử tri hậu thuẫn hạ giảm đến mức thấp kỷ lục, các ký kết trong chuyến công du vừa qua là phần thưởng quan trọng để TT Trump mang về.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Ba cho biết rằng, “Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bỏ qua cuộc họp toàn thể quy tụ các nhà lãnh đạo Đông và Đông Nam Á tại thủ đô Manila hôm thứ Ba 14/11 vì cuộc họp bị trì hoãn, nhưng kết luận rằng chuyến công du châu Á của ông đã thành công.“Ông Trump rời Philippines sau bữa ăn trưa với các nhà lãnh đạo khác, trong khi các cuộc họp diễn ra chậm hơn hai giờ so với chương trình định trước.“Nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết thay vì tham dự hội nghị toàn thể, ông đã đọc bài phát biểu đã chuẩn bị cho cuộc họp khoáng đại vào buổi ăn trưa với các nhà lãnh đạo, Một viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ dự phiên họp toàn thể thay mặt ông Trump.”