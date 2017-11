Washington: Buổi Pháp Thoại Tại Chùa Liên Hoa Olympia

Thày Gesthe Chophel Darmar đang diễn trình về buổi Pháp thoại và năng lực sám hối 35 vị Phật.Ảnh/Đường BìnhCô Kim Phụng, Thông dịch Viên của phái đoàn Pháp thoại.Ảnh/Dường BìnhQuang cảnh buổi Pháp thoại. Ảnh/Đường BìnhOlympia/WA.- Lúc 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2017, chùa Liên Hoa số 1211 N Wilson St, Olympia WA 98506 do thày Thích Huệ Nhân chủ trì, đã long trọng tổ chức buổi Pháp thoại do tăng đoàn Tu viện Madalay Garden Shartse Tây Tạng phụ trách gồm Lama Dorjee, Lam Jampa và Cô Kim Phụng, Thông dịch viên dưới sự hướng dẫn củaThày Geshe Chophel Darmar.Khoảng 100 quý Phật Tử và quý Đồng Hương tham dự.Mở đầu chương trình, Thày Geshe Chophel Darmar đã diễn trình đầy đủ về ý nghĩa buổi pháp thoại và năng lực sám hối 35 vị Phật trước sự yên lặng của mọi người hiện diện lắng nghe.Buổi pháp thoại được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa và chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày.Mọi người hoan hỷ ra về vì đã được tham dự một buổi Pháp thoại vô cùng hữu ích sau khi được thưởng thức bữa cơm chay đạm bạc do ban trai soạn chùa khoản đãi.Bài & Ảnh/Đường Bình