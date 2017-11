Dạ Tiệc Tạ Ơn 2017 Do Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn Tổ Chức

Trong dạ tiệc Tạ Ơn 2017.Tuyết MaiNhà Việt Nam HTĐ đã tưng bừng tổ chức Dạ Tiệc Tạ Ơn vào lúc 7:30 chiều ngày 11 Tháng 11, 2017 tại Nhà hàng Harvest Moon, Falls Church, VA.Mặc dầu thời tiết trở lạnh khác thường, dưới 0 độ C, cùng lúc có tiệc của môt hội đoàn khác trong vùng, nhưng có khoảng bốn trăm quan khách tham dự, cho thấy đồng huơng đã ủng hộ sinh hoạt của Nhà Việt Nam/HTĐ mạnh mẽ.Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, trong phần mở đầu Nhà thơ, Nhà văn Hồng Thủy có vài lời cảm tạ quan khách đã ủng hộ Nhà Việt Nam cả tinh thần lẫn vật chất. Bà cho biết Nhà Việt Nam đuợc thành lập cách đây 17 năm, do sáng kiến của Nhà văn, Nhà báo Hà Bỉnh Trung. Cụ đã qua đời. Những thành viên của Nhà VN trong những năm tháng đầu chưa già lắm. Nhưng đến nay thì quả là đã già, bảy tám mươi tuổi. Tre già, măng mọc, cảm ơn Thượng Đế đã ban cho Nhà VN hai người trẻ là ông Hoàng Đức Long, Thủ quỹ và Thu Thủy, Tổng Thư Ký.Nhà VNđã ra mướn một chỗ nhỏ để sinh hoạt, càng ngày thì tài chính càng kiệt quệ. Việc đóng cửa sắp đến nơi thì đuợc có sự giúp đỡ của nhiều người. Trong Tết Trung Thu vừa qua, Nhà VN không còn tiền, nên không nghĩ tới việc tổ chức.Nhưng Thu Thuỷ nói Tết Trung Thu rất quan trọng đối với trẻ em. Do đó Thu Thủy yêu cầu mỗi cô chú cho vay mỗi người một ngàn để đặt tiền chỗ trước ở NOVA. Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm, một người trẻ đã bỏ hết công sức và liều lĩnh ra mượn tiền để tổ chức. Chương trình Trung Thu rất thành công, tới giờ đóng của mà còn rất nhiều trẻ em không muốn ra về. Sau Tết Trung Thu, Cô Thu Thủy đã ký trả lại mỗi nguời một ngàn (có tiếng vỗ tay hoan nghênh vang dội).Nhờ tinh thần phục vụ đó nên Cô Thu Thủy đã quy tụ được rất nhiều người trẻ đến Nhà VN giúp đỡ. Ngày nào Nhà VN còn tồn tại là cũng nhờ sự hỗ trợ của quý quan khách. Nhà văn Hồng Thủy cảm ơn một vài vị mạnh thường quân đã đóng góp giúp đỡ hằng tháng. Mỗi năm họ cho một ngân phiếu lớn để chia ra hàng tháng.Sau đó Cô Thu Thủy lên trình bày những sinh hoạt của Nhà VN. Trước hết cô cảm ơn những mạnh thường quân cùng các em, các nhóm đã ủng hộ Nhà VN.Sau đó Cô Thu Thủy nêu tên một số người trẻ rất thầm lặng đã tích cực đóng góp công sức cho những sinh hoạt của Nhà VN, trong đó có Nguyễn Phú Khánh, Lý Thiếu Lâm, Lý Hải Long và Quốc Keo`, Nhóm múa Miss Saigon, nhóm múa “Em Yêu Nhà VN, Nhóm VN Thái Cực Đạo, Đoàn Lân Nhà VN, VietToon, Ket Doan, …Cô Thu Thủy cũng cho biết, nhân dịp Lễ Tạ Ơn, trong Tháng Mười hai, Nhà VN sẽ tổ chức hai buổi đem thức ăn đến cho những người vô gia cư (Bailey’s Crossroad and Manassas Community Shelter) và đặc biệt trong ngày 9 Tháng 12, 2017 Nhà VN cùng với các bạn trẻ Kết Đoàn tổ chức chương trình một bữa cơm thân mật cho các cụ ở Nhà Dưỡng Lão ở Arlington, VA. Một chương trình kế tiếp không thể thiếu được là Tết VN.Cô Thu Thủy nói rõ về số tiền mà Cô mượn để tổ chức Tết Trung Thu, tiền chi ra là bảy ngàn mỹ kim, tiền thu vô là năm ngàn mỹ kim. Chương trình Tết sắp tới dự định tổ chức vào ngày 28 Tháng Một 2018. Nếu không được sự hỗ trợ của quý vị, thì không thể tổ chức được, vì Cô không thể nào đi mượn tiền đuợc nữa.Vì vậy cô kêu gọi quý đồng hương cũng như các bạn trẻ cố gắng tiếp tục tổ chức cái Tết truyền thống, để giữ gìn bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.Theo sau là chương trình văn nghệ, ngoài các ca sĩ địa phương như Ca sĩ Vân Anh, Như Hương, màn vũ “Trang Son Cuoc” của Nhóm vũ “Em Yêu Nhà Việt Nam” và sự góp mặt của Ca sĩ Nguyên Khang đến từ Cali. Phần khiêu vũ với Ca sĩ Nguyên Khang và ban nhạc "Wild Cat” rất hấp dẫn, đã lôi cuốn khán thính giả ở lại đến giờ phút cuối.