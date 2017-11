Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging): Tầm Quan Trọng Của Phần D

Chúng tôi là một trung tâm bảo vệ quyền lợi của những người cao niên Châu-Á ở nước Mỹ, về sức khỏe để cho sinh hoạt được tốt hơn. Mỗi hai tuần chúng tôi có đăng một mục trên báo, để quý vị hiểu nhiều hơn những quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, và lợi ích. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị những câu hỏi miễn phí. Xin quý vị gửi cái địa chỉ sau đây (quý vị không cần kèm theo một bao thơ có tem, nhưng cần ghi rõ cái địa chỉ của quý vị, để chúng tôi gửi thư trả lời): Ask NAPCA Mục Riêng Biệt, 1511 Third Ave, Suite 914, Seattle, WA 98101-1667.Tầm quan trọng của Phần DCâu hỏi:Gần đây tôi luôn luôn nghe có người nói về Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare và Thời Kỳ Đăng Ký của Medicare. Tôi muốn biết tại sao điều này lại quan trọng với những người cao niên Mỹ gốc Châu-Á.(Độc giả ở Tiểu Bang California)Trả lời:Cảm ơn quý vị đã liên hệ với Trung Tâm Quốc Gia Châu-Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA) thông qua "Hỏi NAPCA mục đặc biệt" để hỏi về Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị như sau đây.Chương Trình Thuốc Theo Toa của Medicare, còn gọi là Medicare Phần D, là một nguồn hỗ trợ quan trọng bảo đảm cho những người Mỹ cao niên được điều trị và thuốc men cần thiết với giá phải chăng. Thời Kỳ Đăng Ký mở hàng năm (từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12) cho chương trình mới sẽ bắt đầu cho năm 2018 và chúng tôi khuyến khích những cao niên Mỹ gốc Châu -Á và người Đảo Thái Bình Dương đến thăm viếng mạng medicare.gov và liên hệ với Đường Dây Trợ Giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.Thông qua Medicare Phần D, tất cả những người Mỹ bất kể chủng tộc, dân tộc, hoặc mức thu nhập cũng được bảo đảm tiếp cận các loại thuốc cần thiết cứu sinh; do đó, chương trình được bảo vệ và những thay đổi có thể ảnh hưởng tới sự tiếp cận chăm sóc cho những người dễ bị tổn thương bao gồm người cao niên và người dân thiểu số.Câu hỏi:Tôi là công dân Hoa Kỳ. Năm nay tôi 77 tuổi. Tôi đã nhận Lợi Ích An Sinh Xã Hội (SSRB) ở tuổi 66 sau đó tôi trở lại làm việc ở trường học 11 năm cho đến bây giờ. Tôi có những câu hỏi sau đây.Nếu tôi nghỉ hưu một lần nữa trong năm nay thì tôi có thể được hưởng Lợi Ích An Sinh Xã Hội (SSRB) không? Số tiền đó có nhiều hơn hiện tại và tôi sẽ được hưởng là bao nhiêu?(Độc giả ở Tiểu Bang Washington)Cảm ơn quý vị đã liên hệ với Trung Tâm Quốc Gia Châu-Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên (NAPCA) thông qua "Hỏi NAPCA mục đặc biệt" của chúng tôi để hỏi làm thế nào Lợi Ích An Sinh Xã Hội (SSRB) bị ảnh hưởng với vụ tiếp tục làm việc. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị như sau đây.Cơ quan An Sinh Xã Hội (SSA) tính SSRB của quý vị bằng cách xem thu nhập hàng tháng trung bình của quý vị trong suốt 35 năm qua mà quý vị kiếm được và ở tuổi mà quý vị nộp đơn xin lợi ích. Khi quý vị đăng ký SSRB sau ngày nghỉ hưu toàn phần (65 và 6 tháng), lợi ích của quý vị SSRB phản ánh khi quý vị đủ điều kiện vào lúc đó và số tiền này đã nhiều hơn số tiền toàn phần. Mỗi năm sở An Sinh (SSA) xem xét hồ sơ cho tất cả những người hưởng thu nhập An Sinh Xã Hội làm việc (điều này xẩy ra hàng năm trong suốt 11 năm quý vị đang tiếp tục làm việc). Nếu những năm thu nhập gần nhất của quý vị là một trong những năm thu nhập cao nhất của quý vị, sở An Sinh (SSA) sẽ sắp xếp lại lợi ích của quý vị và trả cho quý vị bất cứ khoản tiền nào tăng thêm. Đây là quy trình tự động, và các khoản lợi ích sẽ trả vào tháng 12 năm sau.Chỉ có sở An Sinh (SSA) mới có thể cung cấp cho quý vị các thông tin cá nhân về Lợi Ích An Sinh Xã Hội (SSRB) của quý vị, do đó NAPCA đề nghị quý vị nên liên hệ với văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương để xác định xem quý vị có nên tăng lợi ích của quý vị hay không.Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc gì, quý vị hãy gọi NAPCA điện thoại toàn quốc tiếng Việt miễn phí số 1-800-582-4336.Lời ghi chú: Nhiều người hưởng Medicare có thể đủ điều kiện cho trợ cấp “Low Income Subsidy (LIS) hoặc Extra Help” và được hưởng các khoản tiết kiệm đáng kể về chi phí thuốc men cũng như phí bảo hiểm và tiền đồng trả. Xin vui lòng gọi Đường Dây Trợ Giúp ở trên để biết thêm thông tin hoặc nếu quý vị còn có thắc mắc gì.Để có thêm chi tiết về Medicare, An Sinh Xã Hội hoặc những tin liên quan xin lên mạng www.napca.org.(NAPCA xin trả lời quý vị)