Xe Hơi, Trong Sáng, Cứu Bé Gái, Thú Rừng, Đánh Thầy…

Xuân NiệmKỹ nghệ xe hơi Việt Nam chắc là sẽ thê thảm với tình hình sắp gỡ rào thuế quan tới 0%... vậy mà vẫn chưa chịu nhúc nhích gì.Báo Pháp Luật Thành Phố kể: Thuế ôtô nhập khẩu sắp về 0%, vẫn tranh cãi kịch liệt…Nhiều khả năng các liên doanh ôtô sẽ chuyển sang nhập khẩu xe nguyên chiếc thay vì sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.Từ đầu năm 2018, tức chỉ còn hơn một tháng rưỡi nữa, làn sóng ôtô nhập khẩu giá rẻ từ các nước ASEAN có thể sẽ đổ vào Việt Nam do thuế giảm từ 30% xuống còn 0%.Thế nhưng đến thời điểm này, giữa các doanh nghiệp (DN), cơ quan nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.Báo Người Lao Động ghi lời giải thích từ cô “Nữ cán bộ vào khách sạn với bí thư xã: Tôi và anh ấy như 2 thằng đàn ông!”Nữ cán bộ xã khẳng định quan hệ giữa bản thân với bí thư xã hoàn toàn trong sáng, trên mức bạn bè nhưng không phải tình yêu trai gái.Sáng 13-11, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã triệu tập ông Vương Đình Trung (SN 1982) - Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc (huyện Phú Ninh) để làm rõ các nội dung trong đơn tố cáo của vợ ông Trung là chị P.Th.Th.H. (SN 1985).Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện: Giải cứu 3 bé gái đi xin việc làm, bị lừa bán vào quán cà phê “ôm”…Ba bé gái tìm đến trung tâm môi giới để xin việc thì bị lừa bán vào quán cà phê “ôm” ở phường Đông Hòa, tỉnh Bình Dương. Hoảng sợ, các bé liền lén điện thoại cầu cứu nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.Ngày 13/11, đại diện CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thông tin, cơ quan đang vào cuộc nhằm sớm làm rõ vụ 3 bé gái 14, 15 tuổi bị vào quán cà phê "ôm" trên địa bàn.Báo Nghệ An ghi nhận tình hình: 'Nóng' nạn bẫy thú rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên…Nạn săn bắn, bẫy thú rừng đang diễn ra nhức nhối tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Pù Hoạt,… khi một số người dân ở vùng đệm coi bẫy thú là nghề mưu sinh chính.Vườn Quốc gia Pù Mát có diện tích hơn 93.000 ha, trải dài trên địa giới của 3 huyện Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương. Đây là một trong những khu vực rừng có nhiều loài động vật quý hiếm đang sinh sống như hổ, sao la, khỉ mặt ngựa…Bản tin Infonet kể về một “Nhóm thanh niên xông vào trường đánh thầy giáo và học sinh nhập viện”…Đang trong giờ học, nhóm thanh niên đi xe máy vào trường gây rối, đánh thầy giáo và học sinh của trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, Nghệ An.Tối 13/11, thông tin từ trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 13/11....Bất ngờ em T. (học sinh lớp 12) bị một kẻ dùng viên gạch đập vào đầu.Cú đánh mạnh, khiến học sinh này phải nhập viện khâu 10 mũi; thầy G. bị đối tượng Trường dùng gạch đánh mạnh gây chấn thương nặng, cũng phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.Hiện cả 3 đối tượng trên đã được bàn giao cho Công an huyện Tân Kỳ để điều tra, xử lý theo quy định.Báo Lao Động kể: Liên quan đến sự việc một nam thanh niên phát trực tiếp bộ phim Cô ba Sài Gòn đang chiếu trong rạp lên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Thế Truyền – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng đây là hành vi trái luật và nếu đoàn làm phim khởi kiện thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt đến 100 triệu đồng và lĩnh mức án 3 năm tù....Chiều ngày 13.11, N.V.Tr. sinh năm 1998 tại Vũng Tàu - người livestream phim "Cô Ba Sài Gòn" trong rạp đã bị bắt và giao cho công an xử lý. Sau đó, nhân vật tình nghi đã gửi lời xin lỗi nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Theo thông tin nhà sản xuất đưa ra, với 30 phút phim phát tán trên facebook cùng hơn 50.000 lượt xem đã khiến nhà sản xuất tổn thất khoảng 250.000.000 đồng.Bản tin Zing kể chuyện: Thấy vườn cau nhà ông Mạnh không có người trông coi nên Thuần rủ Phong trộm. Cả hai vào vườn nhà ông này cắt trộm được 6 buồng cau trị giá 540.000 đồng.Sáng 13/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Võ Hoài Phong (20 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh) từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù, Nguyễn Đức Thuần (17 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù cùng về tội Cướp tài sản. Đáng chú ý, tài sản bị cướp là… 6 buồng cau.Báo SGGP kể chuyện Cà Mau: Phó hiệu trưởng trường mầm non tự tử nghi do bể hụi…Ngày 13-11, thông tin từ Phòng GD- ĐT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân tự tử của cô giáo T.K.D, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (xã Thới Bình).Thông tin ban đầu cho biết, sáng 11-11, khi chồng và con vắng nhà cô T.K.D đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.