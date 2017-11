Lebanon: Thủ Tướng Hariri nói không Bị bắt Cóc, Sắp Về

BEIRUT - Iran bị tố cáo can thiệp vào nội bộ Lebanon - Thủ Tướng Hariri tạm lánh nạn tại Saudi Arabia trong khi Pháp hô hào các nước không can thiệp.Quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia căng thẳng vì Iran hậu thuẫn tổ chức vũ trang Hizbollah tại Lebanon và Saudi không tập chống lực luợng Houthi tại Yemen.Hizbollah trợ chiến tại Syria để giúp cừơng quyền Damascus. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian vừa đến Brussels để dự hội nghị cấp bộ trưởng của Liên Âu tuyên bố : giải pháp chính trị của Lebanon đòi hỏi sự không can thiệp của ngoại bang, và quyền tự do đi lại của chính khách. Thủ Tuớng Hariri tuyên bố từ chức tại thủ đô Saudi hôm 4-11 dù TT Michel Aoun không chính thức chấp thuận.Trong 1 buổi phỏng vấn hôm chủ nhật, ông Hariri xác nhận ông hoàn toàn tự do tại Riyadh và định về nuớc trong vài ngày - ông Hariri khẳng định có thể xét lại quyêt định từ chức nếu các can thiệp từ bên ngoài chấm dứt.Mặt khác, có tin cho hay nhà lãnh đạo của thiên chuá giáo Maronite là hồng y Bechara al-Rai định lên duờng đi Riyadh trong ngày Thứ Hai, gồm chương trình hội đàm với ông Hariri.Hôm Thứ Sáu, thủ lãnh Nasrallah của Hizbollah báo tin : Thủ Tướng Hariri bị cầm tù tại Riyadh và bị cấm về nước – nhưng trong cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật, ông Hariri xác nhận các quan hệ giữa ông và thái tử bin Salman là tốt đẹp, 2 người thân như anh em.Liên Đoàn Arap định họp về khủng hoảng Lebanon vào ngày chủ nhật sắp tới, theo tin AFP.Ông Hariri đuợc ngoại trưởng Rex Tillerson mô tả như là đối tác mạnh – ông Tillerson đã khuyến cáo các nuớc không theo đuổi chiến tranh ủy nhiệm tại Lebanon.