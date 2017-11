TQ, ASEAN Họp: Luật Ứng Xử Tại Biển Đông

MANILA - Thủ Tuớng Li Keqiang tuyên bố hôm Thứ Hai tại hội nghị ASEAN + 1 kỳ thứ 20 họp tại Philippines: Trung Cộng và ASEAN khởi sự tham khảo về luật ứng xử tại Biển Đông – ông Li khẳng định : hơn ai hết, Trung Cộng muốn hòa bình và ổn định trong hàng hải thương mại, chủ trương thương luợng để giải quyết các tranh chấp không bao giờ thay đổi.Trung Cộng và Vietnam bắt đầu căng thẳng từ trận hải chiến Hoàng Sa đầu năm 1974. Tại hội nghị ASEAN Tháng 8, Trung Cộng và các nước trong vùng đã soạn khung của luật ứng xử (COC), để tham khảo – Thủ Tướng Li mô tả khung dự thảo này là đồng thuận căn bản, các nuớc có thể hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.Thủ Tướng Li chính thức công du Philippines hôm chủ nhật – tại Manila, Thủ Tướng Li cũng dự hội nghị ASEAN + 3 với Nhật và Nam Hàn cũng như hội nghị thượng đỉnh Đông Á thứ 12. Thông cáo chung phổ biến tại Hà Nội tối Thứ Hai trong chuyến công du Vietnam của chủ tịch Xi Jinping cho biết: 2 bên muốn hoà bình tại Biển Đông.Hôm chủ nhật, TT Donald Trump tỏ ý muốn giúp Vietnam giải quyết căng thẳng với Trung Cộng – Hà Nội không phúc đáp.Theo một bình luận gia từ California, VN đã mất đảo, mất biển, còn “giải quyết căng thẳng” cái gì nữa. Ngay cả để ông Trump làm trọng tài, cũng sẽ chỉ là chấp nhận mất biển chính thức.Ông Trump có mặt tại Manila hôm Thứ Hai để dự hội nghị ASEAN và Nhật, Nam Hàn, Australia, New Zealand, Trung Cộng.Mặt khác, Trung Cộng cảm thấy quan ngại về hội nghị giữa Hoa Kỳ và 3 đồng minh Ấn Độ, Australia, Nhật có thể gọi bằng khối “Quad”, ám chỉ khả năng tạo thành 1 khối đối đầu sự mở rộng ảnh hưởng chiến luợc của Beijing.Giới quan sát tin rằng hội nghị Tay Tư này nêu lên sự hoài nghi và quan ngại của các lân bang về tham vọng chế ngự của Xi Jinping, cũng báo hiệu sự gia tăng cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.Trong chuyến đi châu Á đầu tiên, TT Trump đã nói tới nhóm chữ “Indo-Pacific” như là trọng tâm chính sách của Washington. Ý tưỏng về liên minh Tay Tư (hay Quad) đuợc Thủ Tướng Shinzo Abe xướng xuất năm 2007.Hội nghị “Quad” không phát thông cáo chung và viên chức Hoa Kỳ xác nhận mục tiêu của “Quad” không là kềm chế Trung Cộng. Nhưng, Biejing đã cảnh báo trong tuần qua : chớ gây thiệt hại quyền lợi của “phe thứ 3”.Tại Ấn Độ, nhật báo The Hindu đưa tin: Thủ Tướng Narendra Modi nói với TT Trump rằng các quan hệ Ấn-Mỹ ngày càng phát triểu sâu rộng, hai bên có thể hợp tác hữu hiệu vì quyền lợi của châu Á và toàn nhân loại.Về phần mình, TT Trump hô hào các nươc châu Á không là vệ tinh của cuờng quốc, để mọi đối tác cùng tăng trưởng mạnh, độc lập và thịnh vuợng.Theo chuyên gia Du Jifeng của Viện Khoa Học Xã Hội Beijing, nên cảnh giác về liên minh an ninh “Quad” vì nhóm này có thể thu nhận các nước nhỏ như Việt Nam, tái định hình các điều kiện địa chính trị trong tuơng lai dài.Tại London, chuyên gia Steve Tsang của SOAS China Insitute nhận xét : Ấn Độ, Nhật và Australia đều có lý do để “Quad” có ý nghĩa nào đó trong lúc thế lực của Hoa Kỳ giảm với nhà lãnh đạo như Donald Trump.