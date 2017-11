Hình ảnh buổi lễ.Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 2017 Lễ Tưởng Niệm lần Thứ 54 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của hàng trăm đồng hương, trong đó có một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo có Linh Mục Mai Khải Hoàn, Linh Mục Nguyên Thanh, Mục Sư Nguyễn Công Chính, qúy vị dân cử có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và phu nhân, (ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California) Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Cô Thu Hà, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Cô Christy Linh Lê, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Corea, Anh Lý Vĩnh Phong, đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, ông Hiếu Nguyễn Chánh Lục Sự Quận Cam, DS. Nguyễn Đình Thức Đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn, Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City, LS. Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove và phu quân….. . Ban Tù Ca Xuân Điềm.Buổi lễ diễn ra theo lễ nghi quân cách do Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng phụ trách phần nghi thức khai mạc.Mở đầu là nghi thức đón rước vị chủ tọa buổi lễ cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu duyệt hàng quân danh dự.Sau đó 3 hồi chiêng trống nghênh đón Quốc, Quân kỳ, Lệnh Kỳ vào vị trí hành lễ, tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau phần nghi thức, MC. Minh Phượng và Đỗ Tân Khoa lên giới thiệu thành phần tham dự.Tiếp theo ông Nguyễn Văn Liêm, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách, cùng đồng hương tham dự, sau đó ông nhắc lại những đóng góp của vị tổng thống đầu tiên của nền Đệ Nhất Cộng Hòa trong suốt thời gian ông lãnh đạo quốc gia.Sau đó lời phát biểu của cựu Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu vị chủ tọa buổi lễ, trong lời phát biểu ông cũng đã nhắc lại những đóng góp và sự thành công trong việc xây dựng nền Đệ Nhất Cộng Cộng Hòa.Tiếp theo phần phát biểu của Nhân Sĩ, Luật Sư Trần Đình Định, của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và đại diện giới trẻ Young Marine Thu Hà, trong lời phát biểu những vị nầy cũng đã nêu cao tinh thần phục vụ tổ quốc, đồng bào của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong thời gian ông lãnh đạo quốc gia.Sau phần phát biểu là phần đặc vòng hoa tưởng niệm, lần lượt các hội đoàn, đoàn thể đưa vòng hoa lên đặt chung quanh bàn thờ đặt trước tượng đài có chân dung Ngô Tổng Thống.Sau khi đặt vòng hoa, ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, qúy vị nhân sĩ cùng đồng hương lần lượt lên niệm hương.Xen lẫn chương trình lễ tưởng niệm có phần văn nghệ do ban Tù Ca Xuân Điềm, qua các bản nhạc như: “Suy Tôn Ngô Tổng Thống” “Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam” “Nắng Đẹp Miền Nam” và cuối cùng nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh” do Ban hợp ca Hội Thủy Quân Lục Chiến trình diễn.