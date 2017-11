Đêm Nhạc ‘Giấc Mơ Của Chiều’ Tuyệt Vời Thơ Mộng, Độc Đáo

Hình lưu niệm đêm nhạc với tất cả nhạc sĩ, ca sĩ, nhà thơ...Gửi phong bao mừng xuân tới 3 nhạc sĩ.Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc bất ngờ được Viện Việt học tặng hoa, nhưng là để nhạc sĩ tặng vợ.Từ trái: Quỳnh Hoa hát, Võ Tá Hân đệm đàn; Kim Tước hát, Nguyễn Phương Thảo đàn.Nhóm ca sĩ xuất thân từ Trưng Vương.Phan Tấn HảiĐó là một ngày rất đặc biệt của Viện Việt Học: lần đầu tiên giới thiệu ba dòng nhạc song song nhau trong một đêm nhạc.Và cũng rất đặc biệt, nhiều ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng dịp này.Và cũng là lần đầu, chị Hồng Tước, một ca sĩ rất mực khiêm tốn, xuất hiện trong cương vị nhạc sĩ sáng tác, và các ca khúc của chị đã được người chị ruột là ca sĩ Kim Tước trình diễn.Ba nhạc sĩ Võ Tá Hân, Nguyễn Ngọc Phúc và Hồng Tước đã thực hiện chương trình nhạc “Giấc Mơ Của Chiều” tại Viện Việt Học đêm Thứ Bảy 11/11/2017 một cách xuất sắc, với từng nét riêng của mỗi người.Khán giả vào chật hội trường. Nhưng mọi người im bặt, không tiếng động nào khác ngoài tiếng nhạc. Và khi các ca khúc kết thúc, những tràng vỗ tay mới vang dậy.Điều khiển chương trình là chị Kim Ngân, Giám đốc Viện Việt Học. Chị nói, buổi nhạc này là “có một, không hai,” vì tuy rằng Viện Việt Học nhiều năm có những chương trình nhạc, nhưng đây là lần đầu tiên giới thiệu ba dòng nhạc của ba nhạc sĩ, rằng gìn giữ văn hóa dân tộc là gìn giữ ngôn ngữ, và cả âm nhạc nữa. Nhưng lịch sử là một dòng sinh động, nên bảo tồn văn hóa cũng phải là sáng tác nghệ thuật.Chị nói, khi ba nhạc sĩ cùng thảo luận về chủ đề nhạc đêm Thứ Bảy, chị đề nghị anh Nguyễn Ngọc Phúc đưa ra 8 hay 9 chủ đề, và chị thấy chữ “Giấc Mơ Của Chiều” hay quá, và tất cả đều đồng ý.Chị Hồng Tước nói rằng chị hân hạnh xuất hiện cùng 2 nhạc sĩ Võ Tá Hân và Nguyễn Ngọc Phúc, vì thực ra chị chỉ mới sáng tác sau khi về hưu và rồi ngâm nga trong khi rãnh rỗi, nhưng vẫn giấu… và chỉ hát cho vài bạn thân nghe thôi. Khi anh Nguyễn Ngọc Phúc nghe được mới nói rằng hay đó, nên sáng tác hoài thêm, và rồi bà chị là ca sĩ Kim Tước bảo phải viết nhạc hêm để chị hát cho.Nhạc sĩ Võ Tá Hân là khuôn mặt âm nhạc được biết tiếng trong và ngoài nước từ nửa thế kỷ nay, tính tới bây giờ là hơn 700 ca khúc. Nhạc sĩ họ Võ nói rằng cơ duyên ban đầu là đọc tập thơ của bà cô ruột là nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh, và ca khúc đầu tay là phổ thơ của bà cô. Nhạc sĩ Võ Tá Hân nói rằng trong cộng đồng mình cứ hát nhạc cũ hoài, kể cả nhạc của những người quá cố như Trịnh Công Sơn và Phạm Duy, trong khi lẽ ra phải liên tục quan tâm việc sáng tác nhạc mới, và nhạc sĩ là người phải viết từ con tim mà ra, vì mỗi ngày mỗi mới...MC Kim Ngân nhắc lại một câu của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu, rằng chúng ta đi ra đây đã mang theo cả quê hương, và rồi cần nên tận dụng và sử dụng quyền tự do sáng tác để không ngừng đóng góp cho cuộc đời.Trong khi nhạc của chị Hồng Tước đằm thắm, thơ mộng và đầy nữ tính, nhạc của Võ Tá Hân và Nguyễn Ngọc Phúc biến đổi đa dạng theo những kiểu riêng. Nhạc của chị Hồng Tước là những cảm xúc, theo lời chị kể, từ những buổi đi bộ ngoài công viên để giữ sức khỏe, những gì nhìn thấy và nghe thấy khi tâm hồn chị mở ra – do vậy âm hưởng nhạc của chị Hồng Tước dịu dàng như mang theo tiếng hát mùa thu trong công viên với lá xào xạc, với những chuyển mùa hiện ra khi thấy những mưa che lối đi và người nữ nghệ sĩ trầm ngâm suy nghĩ giữa những ngày cuối đông, rồi vui mừng khi nắng mùa đông hiện lên.Nhạc của chị Hồng Tước dẫn khởi từ cảm xúc đời thường, rất nữ tính, không có những chữ và âm điệu dồn dập, nhưng nhạc chị không đời thường chút nào, bởi vì nhạc của chị chảy nhẹ như suối róc rách, có những lúc vút cao thánh thót qua giọng ca của ca sĩ Kim Tước như chim hót, có những lúc như ngập ngừng e thẹn khi kể về cảm xúc của người phụ nữ đang yêu.Nhưng chị Hồng Tước cũng không chỉ ghi nhạc từ những nắng với gió, từ những thu với đông… chị còn phổ thơ, những dòng ngôn ngữ làm chị xúc động. Trong đó, bài phổ thơ “Phút Chan Hòa” của thi sĩ Trần Việt Hải do nhóm Hương Xưa (gồm 4 cựu nữ sinh Trưng Vương: Mai Phương, Khiêm Vũ, Vương Lan, Hồng Tước) hát với 4 mic cầm tay là các âm vang độc đáo, như tiếng reo vui giữa đời. Ai dám nói rằng nh5ac của chị Hồng Tước là chỉ từ những bước đi công viên, như chị khiêm tốn tâm sự?Trong bài “Mai Tôi Đi Trời Mùa Mưa Tháng 9,” khi phổ thơ Khiếu Long, chị Hồng Tước kể là âm vang như lời người đàn ông ra đi, lẽ ra khó phù hợp ngôn ngữ từ góc nhìn phụ nữ, nhưng lời thơ làm chị xúc động, và dòng thơ dị thường ghi hình ảnh một người đàn ông bước ra khỏi đời của một người nữ yêu thương đã trở thành một trong những ca khúc xuất sắc, có lẽ sẽ bất tử trong kho tàng tình ca Việt Nam, theo cảm xúc riêng của người viết bản tin,Trong khi đó, Võ Tá Hân là một ngọn núi độc đáo và đa dạng. Tuy là một chuyên gia ngân hàng, nhưng ông gắn bó từ thơ ấu với nghệ thuật. Niềm vui của ông là nghệ thuật, vì khi đi học đã di chuyển liên tục, mà ông gọi là hòn đá lăn, đi từ Huế ra nhiều tỉnh, tới Sài Gòn, du học Canada, học ra Thạc sĩ là sang Singapore làm việc… Tới khi về hưu còn được mời sang Nam Hàn làm việc, nhưng ông nghĩ là thôi, vì niềm vui lớn nhất chính là sáng tác nhạc. Đó là lý do ông đã có hơn 700 ca khúc nhiều thể loại.Võ Tá Hân kể rằng ông chỉ phổ thơ, những bài thơ ông đọc lên và cảm xúc. Một bài duy nhất mang tính tôn giáo trong buổi nhạc là “Gió Hát Thiền Ca” với lời thơ Thanh Trí Cao (Hòa Thượng Thích Quảng Thanh), Võ Tá Hân đã mang âm vang réo rắt từ cõi đời vô thường trở thành những gì rất là thơ mộng. Trong khi thi sĩ Thanh Trí Cao nhận ra có lời Thiền ca trong làn gió, chính Võ Tá Hân đã ghi lại giai điệu rất phức tạp và cực kỳ thơ mộng vào nhạc – và nhóm ca Hương Thiền với 14 người đã trình diễn với những bè âm hưởng thấp cao chen vào nhau, đã làm người nghe cảm nhận như có tiếng gió Thiền đang chen nhau giữa cõi nhân gian. Được biết, Nhóm Hương Thiền do nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát hướng dẫn từ nhiều năm qua.Một điểm rất riêng, và cũng rất độc đáo, là Huế. Bản thân Võ Tá Hân là người Huế. Tấm lòng thiết tha với Huế của ông hiển lộ qua “Bài Thơ Cho Huế,” phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh, bà cô ruột của ông. Vọ Tá Hân tâm sự rằng, khi phổ thơ các nhạc sĩ khác, có khi ông chọn một câu hay vài câu, có khi ông phổ toàn bài không đổi một chữ, khi thi sĩ là người đã nổi tiếng và khi bài thơ đã trở thành một cõi riêng trong văn học Việt Nam (như bài “Đây Thôn Vỹ Dạ” của thi sĩ Hàn Mặc Tử). Nhưng khi phổ thơ Minh Đức Hoài Trinh, ông được một ưu thế là, có khi cần đổi một chữ để cho phù hợp giai điệu riêng, ông điện thoại xin bà cô Minh Đức Hoài Trinh, và thế là nữ thi sĩ đồng ý cho sửa.Tất cả các ca khúc về Huế của Võ Tá Hân đều rất Huế, đều âm vang rất vương giả trong kiểu riêng. Nhưng bài “Rất Huế” phổ thơ Huỳnh Văn Dung lại có một định mệnh riêng. Có một lúc khi về thăm Huế, ông nhận thấy sao phụ nữ không mặc áo dài nữa, sao nón lá không được nhìn thấy trên phố nữa… thế là ông phổ thơ “Rất Huế” và in thành CD, mang ra quanh chợ Dông Ba để tặng CD nhạc cho bất kỳ ai muốn nghe. Và rồi, nhiều thập niên sau, một đài truyền hình Huế đọc nhạc nền là từ âm hưởng ca khúc này.Một độc đáo là ca khúc “Đây Thôn Vỹ Dạ,” ông phổ thơ Hàn Mặc Tử không sửa một lời, và người trình diễn cũng rất độc đáo: cô Tóc Mây, sang Mỹ khi còn được mẹ ẵm trên tay vì mới sinh ba tuần và bây giờ là sinh viên năm thứ nhất y khoa ở Đại Học UCI. Làm thế nào nói tiếng Việt đúng giọng người Việt, và hát ca khúc về Huế đúng giọng của một thiếu nữ Huế? Đó là lý do nhạc sĩ Võ Tá Hân gửi lời cảm ơn ba mẹ cô Tóc Mây đã khéo dạy con, và ông mời ba mẹ cô đứng lên chào khán giả. Giọng ca cô Tóc Mây rất mực xuất sắc, không thua gì những ca sĩ lớn, và đó là lý do Võ Tá Hân chấm điểm toàn phần, điểm cao nhất khi cô dự giải thi hát trong đó ông là một giám khảo.Tấm lòng của Võ Tá Hân với quê nhà là những gì cũng nổi bật như tài năng âm nhạc của ông. Để dẫn ra một trường hợp, đó là khi Võ Tá Hân phổ nhạc bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười của Trần Trung Đạo, ghi nét bi thương và đau đớn khi đứa con xa xứ được tin người mẹ tại quê nhà từ trần. Từng nốt nhạc buông như rơi ra giữa không gian, như giọt nước mắt thương mẹ, nhưng cũng thương cảnh ly tan vì lịch sử đất nước. Hay là khi Võ Tá Hân làm bản “Hoàng Sa Dậy Sóng” phổ thơ Tuệ Kiên, ông kể là khi gửi về nước, không ai dám hát. Hóa ra, trong nước mình, lòng yêu nước cũng cầm phải câm lặng mớis ống còn sao?Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc cũng là một cõi âm vang dị thường. Chúng ta nghe được trong bài Lời Mẹ Khẽ Ru, với cả nhạc và lời do chính Nguyễn Ngọc Phúc soạn, qua giọng ca Kim Huệ (cũng là một bà mẹ) là những gì rất mực dịu dàng – âm vang hệt như tiếng võng đưa, hệt như lời ca dao à ơi trong một buổi chiều chen vào tiếng lá tre xao xác bên hiên nhà. Tấm lòng người mẹ qua ca khúc rất mực đằm thắm, rất mực an bình. Dòng nhạc Nguyễn Ngọc Phúc hệt như từ trong mơ hiển lộ ra.Chị Kim Ngân kể rằng, có một lần chị nói với anh Nguyễn Ngọc Phúc rằng bài ca dao nhện ơi nhện hỡi nghe hay quá, nhưng “anh Phúc có cách nào sáng tác một ca khúc khác với các nhac sĩ khác đã từng phổ thơ ca dao… Và rồi, vài tuần sau, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc làm xong ca khúc “Ca Dao Đêm Buồn,” nơi đây anh giải thích rằng bài này là thơ tình trong ca dao, không nói gì về anh/em, không nói gì về nước mắt và chia ly… nhưngc hỉ có 14 hình ảnh: đêm, bờ ao, sao mai…Ca sĩ Bích Thủy đã trình bày xuất sắc một ca khúc rất đậm đà nét dân tộc, những lời yêu thương nồng nàn chỉ biết bày tỏ với sao mai, khi nàng bước ra bên bờ ao. Tuyệt vời là ca dao dân tộc Việt, và tuyệt vời là nhạc Nguyễn Ngọc Phúc, người tắm gội trong dòng ca dao và viết xuống giấy các dòng nhạc không phải bằng mực đời thường, mà là bằng mực ca dao của âm hưởng dân tộc.Một trong những ca khúc độc đáo của Nguyễn Ngọc Phúc là “Hồn Tôi Để Ngỏ Chờ Em” phổ thơ Phan Tấn Hải, người được anh Phúc nói là chuyên biên khảo và viết sách về Thiền tập với bút hiêu Nguyên Giác lại không ngờ có một bài tình ca lãng mạn rất mực. Nguyễn Ngọc Phúc kể là anh còn nhớ, khi vừa sáng tác xong, gửi MP3 qua email cho thi sĩ nghe, và rồi anh Phan Tấn Hải nhận xét, “Nghe như tiếng nhạc từ trời rơi xuống cõi này.” Và anh mời thi sĩ họ Phan đứng lên chào khán giả. Và ca khúc này “hôm nay trình diễn trước công chúng là nơi sân khấu Viện Việt Học, nơi lưu giữ và trưởng dưỡng văn hóa dân tộc.”Chị Kim Ngân khi đứng ngoàì hành lang đã hỏi duyên khởi về bài thơ này, và thi sĩ Phan Tấn Hải nói rằng đây chỉ là một bài thơ cho người tình kiếp trước.Người hát ca khúc này là chị Vũ Đan, người nữ ca sĩ khiêm tốn nhưng chất giọng rất mực thơ mộng. Chị Vũ Đan nói rằng chị rất vui mừng khi trình diễn bản “Hồn Tôi Để Ngỏ Chờ Em.” Và giọng hát Vũ Đan cũng như hòa vào các nốt nhac từ trời rơi xuống.Chị Kim Ngân kể rằng, một lần chị nói với anh Nguyễn Ngọc Phúc, rằng anh ơi có 3 ca khúc lớn về đất nước – trong đó có bài “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” – vậy thì bây giờ Kim Ngân nghĩ rằng anh làm sao sáng tác ra một ca khúc tổng hợp ca ba ca khúc lớn đó. Thế là, vài tuần sau, Nguyễn Ngọc Phúc làm xong bài “Việt Nam Ngàn Năm Biển Hát,” ca khúc này đêm Thứ Bảy trình diễn bởi sáu người (Ngọc Phúc, Anh Tài, Thùy Dung. Kim Huệ, Ka Lăng, Xuân Thủy) với 4 microphones. Và đây là một ca khúc sẽ bất tử với thời gian.Theo lời nhận xét của hai nữ khán giả, đêm nhạc của Viện Việt Học – nơi một sân khấu nhỏ và khán phòng hẹp -- nhưng không thua gì các chương trình nhạc nơi sân khấu lớn. Nói về nét dân tộc, nói về nét lãng mạn thuần Việt, và nói về tài năng, đêm nhạc “Giấc Mơ Của Chiều” là một thành công lớn, và từng nhạc sĩ – Hồng Tước, Võ Tá Hân, Nguyễn Ngọc Phúc – đều là những tài năng lớn. Đúng là đêm nhạc “có một, không hai” như lời MC Kim Ngân nói từ đầu.Chị Kim Ngân cuôi chương trình đã tặng 3 nhạc sĩ mẫu phong bao mừng xuân do họa sĩ Doãn Quốc Vinh, và nói rằng các mẫu này rất đặc biệt thuần Việt, giá trị tài chánh không bao nhiêu nhưng lại không thể tìm ra nơi đâu. Chị nói, đồng bào có thể tới Viện Việt Học để xem và mua các phong bao mừng xuân này.Góp mặt trong đêm nhạc có các nghệ sĩ như sau:“Guitar: Phương Thảo - Piano: Nguyên Thảo với góp mặt của: Kim Tước - Anh Tài - Bích Thủy - Ka Lăng - Kim Huệ - Kim Khuê - Lâm Dung - Mai Phương - Ngọc Phúc - Ngọc Quỳnh - Ngọc Tước - Quỳnh Hoa - Thùy Dung - Tóc Mây - Vũ Đan - Vũ Khiêm - Vương Lan - Xuân Thúy - Tứ ca Hương Xưa - Nhóm ca Hương Thiền.”Viện Việt Học hàng tuần đang có các lớp miễn phí hoặc các sinh hoạt thích nghi với mọi lứa tuổi, trong đó có: Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học, Ban Vũ Viện Việt-Học, Lớp Thanh Nhạc VVH, Ban Hợp Xướng Viện Việt Học...Người quan tâm có thể liên-lạc: Viện Việt-Học.15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050Kính mời độc giả nghe 2 bản của Hồng Tước: Khúc Thu Ca và Nắng Mùa Đông do ca sĩ.Kim Tước hát ở:Một số ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc ở đây:Toàn bộ buổi “Giấc Mơ Của Chiều” sẽ được Viện Việt Học đưa lên:trong vài ngàỳ tới.