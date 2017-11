Tiễn Trump, Đón Tập, Tuyệt Chủng, Tiến Sĩ...

Xuân NiệmVậy là Đảng CSVN thắng lớn... chỉ nhờ trải thảm đỏ đón hai mươi đại lãnh tụ thế giới, trong đó có ông Trump, ông Tập, ông Putin... một thế Tam Quốc kiểu mới khá minh bạch.Thắng lớn cũng là Đà Nẵng, khi lên màn hình các đaì truyền hình khắp thế giới -- tương lai sẽ trở thành một cái đinh du lịch lớn, chạy bén gót Sài Gòn, Hà Nội.Còn dân mình thì sao? Vẫn còn xã Đồng Tâm lo sợ vì đợt công an trả thù sắp tới. Còn thực phẩm bẩn, còn Tiến sĩ dỏm... và còn các nhà bất đồng chính kiến đang ở trong tù.Bản tin RFA ghi nhận khi Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc chuyến công du Việt Nam...Bản Tuyên bố chung được công bố có 14 điểm bao quát các lĩnh vực trong mối quan hệ Việt- Mỹ.Vấn đề nhân quyền là điểm thứ 10 trong tuyên bố chung, và theo đó thì lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.Trong lĩnh vực quốc phòng, lãnh đạo hai phía khẳng định cam kết chung làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng và quyết tâm đối phó với những thách thức an ninh khu vực. Về hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, ông chủ tịch Trần Đại Quang cám ơn phía Mỹ đã chuyển giao một tàu tuần tra bờ biển lớp Hamilton cho Việt Nam, nhằm giúp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải và thực thi pháp luật của Việt Nam.Lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam hoan nghênh kế hoạch về một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến thăm một cảng của Việt Nam trong năm 2018.Và hy vọng là Biển Đông. Bản tin RFI kể, trong cuộc họp báo chung với chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại Hà Nội ngày 12/11/2017, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng «sử dụng tài thương lượng» để giúp giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, nếu Hà Nội ngỏ ý.Theo AFP, tổng thống Donald Trump đề nghị nguyên văn như sau với chủ tịch Trần Đại Quang: «Nếu (thấy) tôi có thể làm trung gian hay trọng tài, hãy cho tôi biết…, tôi là một người làm môi giới rất giỏi».Bản tin BBC kể chuyện London bực dọc: Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang được chào đón ở Việt Nam, vẫn chưa giành được quyền phát biểu tại lưỡng viện của Quốc hội Anh, theo Chủ tịch Hạ viện John Bercow.Ông Bercow đã phản đối kịch liệt ý tưởng để Tổng thống Trump phát biểu tại Westminster Hall, một vinh dự từng được trao cho người tiền nhiệm Barack Obama của đương kim Tổng thống Mỹ, ngay sau khi Thủ tướng Theresa May mời ông Trump đến thăm Vương quốc Anh.Và rồi ông Tập, theo VOA: Việt Nam chiều 12/11 bắn 21 phát đại bác, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội, ít giờ sau khi trải thảm đỏ tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, với nghi thức được cho là dành cho lãnh đạo cấp cao nhất.Ông Tập mang theo tiền, theo BizLIVE: Chấp thuận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Hà Nội là một trong 7 văn bản được trao sau cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.Trong khi đó, bản tin VietnamNet hỏi: 'TPP không có Mỹ': Việt Nam mong đợi điều gì?11 nước đã thống nhất tên gọi mới cho Hiệp định TPP sau khi Mỹ rút lui là Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nhiều tính toán cho thấy, Việt Nam vẫn sẽ là nước nhận được nhiều lợi ích khi CPTPP được thực thi, dù rằng lợi ích này nhỏ hơn rất nhiều khi thiếu Mỹ.Bản tin Nga Sputnik ghi nhận: Loài người có thể biến mất vào năm 2600, nhà vật lý lừng danh Stephen Hawking cảnh báo. Dân số thế giới sẽ tăng trưởng, năng lượng tiêu thụ ngày càng nhiều hơn, bản thân hành tinh của chúng ta sẽ biến thành "quả cầu lửa" , nhà khoa học nhận định.Để thoát khỏi thảm họa, theo ông, chỉ còn cách đi tìm một hành tinh khác thích hợp cho sự sống. Nhân loại cần dũng cảm đặt chân tới những nơi chưa từng ai có mặt bao giờ, nếu muốn kéo dài thời gian tồn tại của mình thêm một triệu năm nữa. Ông Hawking tuyên bố như vậy tại Hội nghị thượng đỉnh Tencent WE tại Bắc Kinh.Và rồi ca sĩ Mai Khôi phản đối Tổng thống Trump. Báo Tiếng Dân (http://baotiengdan.com/) ghi nhận một hình ảnh được báo chí nước ngoài đăng tải, đó là hình ảnh ca sĩ và nhà hoạt động Mai Khôi, cầm biểu ngữ “Piss on you Trump” (đái vào Trump), trên một đoạn đường đoàn xe của TT Mỹ đi qua, tối 11/11.Trang Daily Mail của Anh đưa tin, ca sĩ Mai Khôi đã bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục áp tải về nhà và nhốt cô nhiều tiếng đồng hồ.FB Phạm Quang Tuấn ghi nhận:“Trên trang của mình Mai Khôi giải thích: “Không như Obama, ông Trump không gặp các đại diện của tổ chức xã hội dân sự và thậm chí không tỏ ra ủng hộ nhân quyền dù chỉ là lấy lệ. Những bạo chúa của Đông Nam Á có thể yên tâm rằng họ có một người bạn ở Washington“. ..”Biết làm sao bây giờ? Đê làm cho Hoa Kỳ vĩ đại lần nữa, ông Trump nghĩ là cần im lặng chuyện nhân quyền?Báo Lao Động kể chuyện: Đất nước không cần tiến sĩ dỏm mà cần khoa học thật...Cứ nói cho hay về đổi mới giáo dục, toàn diện và căn bản, rồi chi tiền tấn cho các đề án, thử hỏi đến nay chúng ta có gì trong tay?Có đấy, hơn 24.000 tiến sĩ khắp đất nước này, xin hỏi mấy ai trong họ tạo ra sản phẩm có giá trị khoa học, hay chỉ là những công trình vô bổ, viết ra để bỏ ngăn kéo. Xin hỏi có được mấy sản phẩm khoa học ứng dụng được vào thực tế sản xuất, đem lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế đất nước? Vậy thì thêm tiến sĩ loại như vậy nữa làm gì cho tốn cơm của dân và mất thì giờ của đất nước.Báo Giáo Dục VN kể chuyện giáo viên bi thảm: Những người bạn của tôi đã “chạy” biên chế như thế!Nhiều cử nhân ngành sư phạm tốt nghiệp ra trường nhưng phải chạy đôn chạy đáo để xin việc. Chạy vạy đủ kiểu và nhiều trường hợp phải chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được vào biên chế.Câu chuyện về một cô giáo hợp đồng ở Tây Nguyên sẵn sàng “đổi tình lấy biên chế” với vị Hiệu phó không còn là chuyện hiếm trong môi trường giáo dục ngày nay....