Tỉ Lệ Sinh Non Tăng Trên Toàn Hoa Kỳ Và Ở Cali 2 Năm Liền

Tỉ lệ sinh non đã gia tăng trên toàn quốc Hoa Kỳ cũng như tại California qua tới năm thứ 2 liên tục, có khuynh hướng lo ngại rằng những ảnh hưởng không quân bình lên các cộng đồng da màu và những khu vực có mức thu nhập thấp.Các số liệu được công bố hôm 1 thang 11 cho thấy rằng tỉ lệ sinh non trên toàn quốc – được định nghĩa sinh non xảy ra lúc bào thai chưa tới 37 tuần lễ – gia tăng từ 9.6% trong năm 2015 lên tới 9.8% trong năm 2016. Tại California, tỉ lệ sinh non là 8.6%, tăng từ 8.5%. Các em bé bị sinh non có nguy cơ cao tử vong và đối diện nhiều nguy cơ bệnh tật.Các nhà làm luật, các bác sĩ và những nhà hoạt động cộng đồng bày tỏ quan ngại về vấn đề này trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư tại Tòa Thị Chính San Francisco đã gây chú ý đến vấn đề, ca tụng nghiên cứu được thực hiện bởi UCSF Preterm Birth Initiative và kỷ niệm Tháng Tỉnh Thức Sinh Non.“Người ta thường bị sốc khi chúng tôi chia xẻ rằng sinh non là nguyên nhân đứng đầu của tử vong trong trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới,” theo Larry Rand, nhà điều tra chính cho UCSF, một nỗ lực nghiên cứu nhiều năm nhằm mục đích giảm sinh non tại Calfornia và Đông Phi Châu.Vẫn còn chưa rõ là tại sao sự gia tăng sinh non đang xảy ra, theo Laura Jelliffe-Pawlowski, nhà nghiên cứu hàng đầu làm việc cho UCSF, nhưng một giả thiết cho rằng có sự gia tăng trong các yếu tố căng thẳng trrong các cộng đồng có nguy cơ cao.“Căng thẳng tâm lý là nền tảng của nó,” theo Jelliffe-Pawlowski cho biết. “Đúng như thế, chúng tôi tin nó là sự gia tăng trong căng thẳng tâm thần đặc biệt, và những điều đặc biệt như phân biệt và kỳ thị cấu trúc chủng tộc, nhưng chúng tôi cũng ngày càng nghe nhiều hơn, đặc biệt từ các phụ nữ da màu, họ cảm thấy bị chận hệ thống y tế.”