Mỹ: Y Phí Tăng Vọt Vì Giá Cả Tăng, Dân Số Già Nhanh Hơn

Giá cả tăng, cùng với nhiều dịch vụ phức tạp gia tăng, là lý do chính cho thấy tạo sao chi tiêu chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ đã gia tăng gần 1,000 tỉ đô la trong vòng 20 năm qua, theo một nghiên cứu mới cho thấy.“Một phần lý do mà chúng ta chi tiêu nhiều hơn cho việc chăm sóc sức khỏe hàng năm là sự gia tăng dân số và tuổi tác trên toàn quốc,” theo tác giả Joseph Dieleman của nghiên cứu cho biết. Ông ấy là phụ tá giáo sư tại Viện Chỉ Số và Đánh Giá Sức Khỏe của Đại Học University of Washington.“Nhưng nhiều yếu tố liên quan tới hệ thống sức khỏe – như giá cả gia tăng, cường độ và sử dụng – làm cho chi tiêu phải gia tăng,” theo ông ấy cho biết tiếp.“Khi chúng ta cộng tất cả các điều kiện sức khỏe, việc gia tăng dân số dẫn tới 23% gia tăng trong chi tiêu chăm sóc sức khỏe,” theo Dieleman cho biết trong một thông cáo báo chí của đại học.“Người dân già hơn dẫn tới gia tăng 12% trong chi tiêu, và gia tăng giá cả và cường độ phục vụ – tức là nhiều dịch vụ khác biệt và phức tạp – đưa tới gia tăng 50% trong chi tiêu,” theo Dieleman cho biết.Chi tiêu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân điều trị ngoài bệnh viện đã gia tăng 85% từ năm 1996 tới 2013, phần lớn là do gia tăng sự dụng các dịch vụ, theo nghiên cứu cho thấy. Chi tiêu cho chăm sóc bệnh nhân nằm ở bệnh viện gia tăng 59% bởi vì nhiều gia tăng giá cả và cường độ dịch vụ.