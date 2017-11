Sài Gòn: Rau, Củ Hiếm, Đắt Khủng Khiếp Bởi Mưa Bão

Tại các chợ lẻ, giá rau tăng rất mạnh, thậm chí tăng gần 4 lần, như cải ngọt, cải xanh... (từ 8,000 đồng lên 30,000 đồng/kg).Vào những ngày đầu tháng 11, nhiều bà nội trợ đã phải kêu trời vì giá rau củ quả tăng liên tục. Tại các chợ vùng Sài Gòn, không chỉ người mua mà các tiểu thương bán hàng cũng than thở vì hàng khan hiếm, giá đắt đỏ nên khó bán, theo Người Lao Động (NLĐO).Chị Bảy, chủ sạp rau ngay đầu chợ An Lạc (quận Bình Tân), cho biết từ gần tuần nay, giá các loại rau củ phần lớn đã tăng 50%-100%, cá biệt có những loại tăng đến gần 4 lần (400%). Tăng giá nhiều nhất là các loại rau ăn lá do bị ảnh hưởng trực tiếp từ mưa, bão trong các tuần qua.Theo NLĐO, cụ thể giá xà lách búp tại chợ tăng từ 35,000 đồng lên 65,000 đồng/kg; một số loại thông dụng như cải ngọt, cải xanh... đã tăng gần 4 lần (từ 8,000 đồng/kg lên 30,000 đồng/kg); rau muống từ 8,000 đồng/kg lên 15,000 đồng/kg; mồng tơi, rau dền trung bình 3,000 đồng/bó nhưng hiện đã lên 6,000 đồng/bó, v.v…Điều đáng nói là một số loại củ, quả vốn không bị ảnh hưởng trực tiếp từ mưa bão nhưng do ảnh hưởng dây chuyền, nhu cầu tăng nên cũng đã tăng giá mạnh. Cụ thể, mướp tăng từ 10,000 đồng/kg lên 18,000 đồng/kg; bầu tăng từ 14,000 đồng lên 22,000 đồng/kg; khổ qua tăng từ 16,000 đồng/kg lên 25,000 đồng/kg...NLĐO dẫn nhận xét của ban quản lý các chợ đầu mối, đều cho rằng do mưa kéo dài, nhiều loại rau củ bị úng nước nên hao hụt, hư hỏng, lượng rau củ về chợ giảm khoảng 20%-30% so với bình thường nên giá tại chợ có nhích lên.Mặc dù giá rau ở các chợ đã tăng mạnh nhưng tại các siêu thị như Big C, Co.opmart, Metro…, giá biến động không nhiều. Chỉ có vấn đề là lượng hàng không được dồi dào, phong phú như trước mùa mưa bão, nhưng do các siêu thị đã có hợp đồng từ trước nên vẫn chủ động được giá, kiểm soát được chi phí. Tại Co.opmart, giá cải là 18,900 đồng/kg, mồng tơi 19,200 đồng/kg, khổ qua 21,000 đồng/kg, bí đao 12,500 đồng/kg...