Cá Tra, Cá Basa VN Nguy Cơ Bị Mỹ Cấm

HANOI -- Có cơ nguy Mỹ sẽ cấm nhập cảng cá tra và cá basa VN kể từ tháng 3/2018... Đó là lời của ông Nguyễn Phú Hòa — Phó cục trưởng Cục Xuất nhập cảng (Bộ Công Thương).Bản tin Sputnik News và Dân Việt cho biết thủy sản VN đang rất mực gian nan: Thủy sản Việt Nam đi Mỹ gặp khó ra sao dưới thời Tổng thống Trump?Tình hình được ghi nhận rằng từ ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, nhiều rào cản thương mại, theo chính sách bảo hộ sản xuất trong nước của ông Trump càng khiến các nhà xuất cảng thủy sản VIệt Nam khó khăn hơn.Hôm Thứ Sáu 10/11/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017. Nhiều kỳ vọng về hợp tác thương mại cả song phương và đa phương với Mỹ được các chuyên gia đặt ra trong chuyến viếng thăm này của vị chủ nhân Nhà Trắng.Trên thực tế, nhiều năm liền Mỹ là thị trường nhập cảng lớn của nông sản Việt Nam, từ cá tôm, cà phê, tiêu, đồ gỗ… Đối với các doanh nghiệp thủy sản, Mỹ là thị trường "khó tính" nhưng nếu xuất cảng được "công" (container) nào đều có lời "công" nấy, phần vì giá bán vào Mỹ khá tốt, phần vì một khi được Mỹ chấp nhận, nông sản Việt dễ dàng hơn khi "chào hàng" vào các thị trường khác.Thế nhưng, trong gần một năm qua, kể từ ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, đã có thêm nhiều chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng nước này… khiến doanh nghiệp xuất cảng Việt Nam thêm phần khó khăn, khiến kim ngạch xuất cảng sang Mỹ của nhiều mặt hàng đã giảm, chủ yếu là cá, tôm.Tính đến cuối tháng 10.2017, vị trí "xếp hạng" các thị trường nhập cảng tôm của Việt Nam đã thay đổi, trong đó, EU vươn lên trở thành thị trường số 1, Nhật Bản giữ vị trí thứ 2, Trung Quốc nắm vị trí thứ 3 và Mỹ tụt xuống vị trí thứ 4. Trước đó, Mỹ luôn giữ vị trí số 1 trong nhiều năm liền.Hiệp hội Chế biến Xuất cảng thủy sản Việt Nam (Vasep) cũng thông tin, trong giai đoạn này, xuất cảng tôm sang "tốp" 5 thị trường chính đều tăng ở mức 2 con số, trừ thị trường Mỹ giảm 6,3%.Bản tin Sputnik News & Dân Việt ghi lời Bà Tô Tường Lan — Phó Tổng thư ký VASEP, cho biết tôm Việt Nam sang Mỹ 9 tháng đầu năm nay có chiều hướng đi xuống do tác động từ việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) tăng thuế chống bán phá giá trong quyết định sơ bộ của đợt xem xét hành chính lần thứ 11 (POR11).Trong khi đó, về phía Việt Nam, nhiều rào cản chồng chất, cả về chất lượng, thuế chống bán phá giá… đang khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tại thị trường Mỹ.Liên Âu (EU) cũng gian nan như thế: Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, cũng cho biết ngoài những khó khăn hiện tại, kể từ năm 2018, Mỹ và EU sẽ áp dụng quy định bắt buộc các nhà nhập cảng tôm phải thực hiện cấp chứng chỉ ASC và BAP, đồng thời thực hiện việc truy xuất điện tử các chứng chỉ này. Còn đối với các sản phẩm tôm sinh thái, từ năm 2018, thị trường Mỹ và EU còn yêu cầu phải có thêm các chứng nhận về quy trình nuôi sinh thái.Những yêu cầu mới này rất khó thực hiện cho các doanh nghiệp chế biến, xuất cảng thủy sản của Việt Nam, đặc biệt với hình thức nuôi tôm sinh thái của Việt Nam như tôm rừng tại một số tỉnh ven biển ở ĐBSCL, vì diện tích nuôi nhỏ, sản lượng rải rác… Việc cấp chứng nhận sẽ tốn kém rất nhiều chi phí và thời gian.Không chỉ tôm, sản phẩm cá tra xuất cảng sang Mỹ 10 tháng đầu năm cũng giảm mạnh đã làm bức tranh cá tra thêm "tối màu". 10 tháng đầu năm 2017, xuất cảng cá tra gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù tính đến hết tháng 9.2017, giá trị xuất cảng vẫn tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 1,3 tỷ USD nhưng tại hai thị trường quan trọng là Mỹ và EU, giá trị xuất cảng vẫn trên đà sụt giảm.Sau khi Mỹ tiến hành kiểm tra 100% lô hàng cá tra Việt Nam từ ngày 2.8 vừa qua và quyết định sơ bộ của POR13, Bộ Thương mại Hoa Kỳ công bố mức thuế 2,39 USD/kg, cao gấp 3 lần mức thuế suất riêng lẻ trong kỳ xem xét hành chính lần thứ 12, làm các doanh nghiệp xuất cảng cá tra sang Mỹ rất lo lắng.Ông Nguyễn Phú Hòa — Phó cục trưởng Cục Xuất nhập cảng (Bộ Công Thương) mới đây còn cảnh báo, có nguy cơ cá tra, cá basa Việt Nam bị ngừng nhập cảng hoàn toàn vào thị trường Mỹ từ tháng 3.2018, do chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định mới phía Mỹ đặt ra."Nước Mỹ với Tổng thống Donald Trump đã quay lưng với thương mại tự do, thẳng thừng bác bỏ TPP và nêu quan điểm rõ rệt về bảo hộ thị trường, sản xuất trong nước sẽ khiến doanh nghiệp xuất cảng vào thị trường này gặp nhiều khó khăn", ông Hòa nói.Hiện có 14 doanh nghiệp cá tra tham gia xuất cảng sang thị trường Mỹ, tuy nhiên, chỉ có 3 doanh nghiệp xuất cảng chính sang thị trường này với khối lượng và giá trị đáng kể là Vinh Hoan Corp, Hung Vuong Corp và Bien Dong Seafood. Các doanh nghiệp khác chỉ thực hiện hợp đồng cầm chừng hoặc bỏ hẳn thị trường này do thuế chống bán phá giá cao.Còn với hải sản, từ ngày 1.1.2018 tới, chương trình SIMP của Mỹ chính thức có hiệu lực, buộc các nhà nhập cảng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về nguồn gốc đánh bắt. Như vậy, sau EU, Mỹ là thị trường lớn thứ 2 của Việt Nam triển khai các biện pháp chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).