Xuân NiệmThê thảm, nhìn đâu cũng ô nhiễm, nhìn đâu cũng lo thực phẩm bẩn...Sau bão lụt là dọn dẹp, nhìn đâu cũng thấy bùn, thấy đất...Báo Môi Trường và Đô Thị kể chuyện ô nhiễm ở Hà Giang...Hà Giang phạt doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng vì xả thải vượt ngưỡng.Theo tin tức trên báo Tài nguyên và Môi trường, UBDN tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Sơn Lâm - Doanh nghiệp chế biến quặng Mangan (tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang), với tổng số tiền 260 triệu đồng.Trong khi đó, bản tin Soha mới hôm 4/11/2017 ghi nhận rằng một báo cáo trên The Lancet cho rằng ô nhiễm chính là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, khiến 9 triệu người chết vào năm 2015....Trong các loại ô nhiễm thì ô nhiễm không khí có ảnh hưởng lớn nhất, chiếm hơn 2/3 số trường hợp tử vong. Hầu hết những trường hợp tử vong gây ra bởi các bệnh gián tiếp từ ô nhiễm như bệnh về tim mạch, đột quỵ và ung thư phổi.Bản tin của Đài VOA hồi cuối tháng 10/2017 ghi rằng tình hình ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc có liên hệ tới hơn 1,8 triệu ca chết yểu, nghĩa là cứ 5 trường hợp chết yểu tại Trung Quốc thì có 1 ca vì ô nhiễm môi trường.Cuộc nghiên cứu mới cho hay ô nhiễm (từ không khí bẩn cho tới nước nhiễm độc) mỗi năm cướp đi sinh mạng của nhân loại trên toàn cầu nhiều hơn số nạn nhân thiệt mạng vì chiến tranh và bạo động.Số người chết vì ô nhiễm nhiều hơn chết vì hút thuốc, đói khát, hay thiên tai.Số tử vong vì ô nhiễm cao hơn số thiệt mạng vì AIDS, lao phổi, sốt rét cộng lại.Trong khi đó, báo Dân Trí kể rằng Sài Gòn đang ô nhiễm nghiêm trọng: Thực trạng môi trường ngày càng ô nhiễm do khói bụi, khí thải từ các nhà máy, phương tiện giao thông... đang gia tăng nguy cơ bệnh tai mũi họng cho cộng đồng. Để giảm “chảy máu người bệnh” ra nước ngoài, nhiều bệnh viện đã đầu tư phát triển theo hướng chuyên khoa sâu.Là địa phương có số dân đông nhất cả nước với khoảng 10 triệu người, TPSG đã trở thành trung tâm kinh tế lớn. Tuy nhiên, cùng với xu hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Bên cạnh các phương tiện xe gắn máy, xe hơi với lưu lượng dày đặc là những khu chế xuất, khu công nghiệp xả ra môi trường một lượng khí thải khổng lồ. Mặt khác, hệ thống kênh rạch chằng chịt nhưng bị lấn chiếm, xả rác thải bừa bãi cũng gây ra vấn nạn ô nhiễm ngay trong các khu dân cư.Bản tin VTV kể chuyện ô nhiễm cụ thể ở một bệnh viện Sài Gòn: Tại bệnh viện đa khoa Hóc Môn (TP.SG), 2 năm nay tình trạng ngập liên tục xảy ra mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường.Tình trạng ngập nước của bệnh viện đã được kiến nghị lên các cấp ban, ngành, tuy nhiên đến nay chưa có giải pháp lâu dài nào được đưa ra. Tình trạng ngập các phòng khoa không chỉ khiến công việc khám chữa bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn là mối nguy về ô nhiễm môi trường bởi nước ngập là nước tràn từ hệ thống cống nước thải.Chỉ cần một cơn mưa nhẹ cũng đủ khiến cho phòng cấp cứu ngập hơn 30cm và những đôi ủng được bệnh viện trang bị cho các bác sĩ di chuyển trong vùng nước ngập trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân. Còn những bao cát các bác sĩ dùng để cứu kho thuốc.Hà Nội cũng bi đát. Báo Tuổi Trẻ hôm 31/10/2017 ghi nhận: Hà Nội đang rất... ô nhiễm!Những ngày này Hà Nội đang mùa thu, theo lệ thường thì trời trong và xanh. Nhưng những ngày này cả sáng lẫn chiều (ngoại trừ thời điểm 10h - 15h) bầu trời đều xám mờ, không khí như quánh lại bởi bụi rất nhiều.Nguồn gây ô nhiễm chính hiện nay là các nhà máy nhiệt điện than, khí thải từ phương tiện giao thông, từ đốt chất thải, các phụ phẩm nông nghiệp, từ đun nấu trong nhà, từ công nghiệp và xây dựng.Trong đó, các nhà máy nhiệt điện than và công nghiệp ở phía đông trong vòng bán kính khoảng 200km đang ảnh hưởng mạnh đến chất lượng không khí của Hà Nội.Bởi vậy... nỗi lo ô nhiễm sợ là không tránh khỏi. Rồi bệnh, rồi giảm thọ...