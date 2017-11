Báo Động: VN Trai Dư, Gái Thiếu

SAIGON -- Nam dư thừa, trong khi thiếu vắng nữ giới. Đó là nan đề dân số của Việt Nam.Bản tin ANTV kể về tình hình: Mất cân bằng giới tính tăng nhanh tại Việt Nam...Nước ta hiện đang mất cân bằng giới tính rất cao, tỷ lệ giới tính mất cân bằng đang tăng nhanh theo từng năm. Theo đó, số lượng trẻ em nam lớn hơn rất nhiều so với trẻ em nữ và điều này đang được dự báo sẽ để lại nhiều hệ lụy bởi theo tính toán, nếu không có sự điều chỉnh phù hợp, với tốc độ gia tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính như hiện nay, Việt Nam có thể 'thừa' 4,3 triệu đàn ông vào giữa thế kỷ 21.Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nghiêm trọng. Nếu như năm 2006 tỉ lệ giới tính khi sinh nam/nữ là 109/100 thì năm 2017 dự báo là 113/100, điều đó cho thấy tỉ lệ mất cân bằng tăng rất nhanh, trở thành vấn đề xã hội đáng báo động.Trong khi đó, trang Dân Số ghi rằng: Dân số hiện tại của Việt Nam là 95.963.691 người vào ngày 10/11/2017 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.Nhưng nguy nhất là ở Hà Tĩnh... có nơi 151 bé trai đô1i với 100 bé gái.Báo Hà Tĩnh ghi nhận tình hình “Báo động chênh lệch giới tính khi sinh: 113,97 bé trai/100 bé gái!”Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh ở Hà Tĩnh ngày càng tăng và duy trì ở mức cao là đánh giá của những người làm công tác dân số trên địa bàn. Đó cũng là một trong những khó khăn lớn cho quá trình chuyển trọng tâm công tác dân số (từ KHHGĐ sang dân số và phát triển) trong tình hình mới.“Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao so với tỷ lệ chung của cả nước. Từ năm 2012, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Tĩnh đã là 112,65 bé trai/100 bé gái. Đáng lo ngại là chỉ số này vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao dù thời gian qua, ngành dân số tỉnh đã có nhiều giải pháp triển khai. Đến thời điểm hiện tại, con số đó là 113,97 bé trai/100 bé gái, tăng 1,94 điểm phần trăm so với cùng kỳ và tăng hơn 1,5 điểm phần trăm so với năm 2016” - Chi cục trưởng Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh Đường Công Lự cho biết.Tại một số địa phương, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh trong năm nay tăng đột biến. Cụ thể ở Vũ Quang là 151,61 bé trai/100 bé gái (tăng 30,37 điểm phần trăm so với cùng kỳ); TX Hồng Lĩnh 113,13 bé trai/100 bé gái (tăng 15,59 điểm phần trăm); Cẩm Xuyên 122,68 bé trai/100 bé gái (tăng 12,52 điểm phần trăm)…Bản tin cũng nói, nguyên nhân cơ bản được ngành chuyên môn đưa ra là do tư tưởng trọng nam của người dân; cộng với sự “tiếp sức” của những dịch vụ lựa chọn giới tính khi sinh hiện đại để can thiệp và chẩn đoán ngày càng phổ biến ở khắp các vùng, miền.Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là căn nguyên dẫn đến nhiều hệ lụy: hạnh phúc, số phận của những người vợ không sinh được con trai bị ảnh hưởng nghiêm trọng; số nam giới khó có cơ hội lấy vợ ngày càng gia tăng trong tương lai không xa sẽ kéo theo những hậu quả về ANTT, nguy cơ gia tăng tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và các loại tội phạm khác…