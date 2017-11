Thị Trường Xe Hơi VN Giảm

Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik và VnExpress ghi nhận thị trường ôtô Việt tiếp tục tụt dốc: Doanh số tháng 10 tăng nhẹ 3% so với tháng 9 nhưng lũy kế cả năm vẫn giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 10, toàn ngành bán 21.868 xe, tăng 3% so với tháng 9 nhưng giảm 22% so với tháng 10 năm ngoái. Hết 10 tháng, thị trường bán 220.121 xe, giảm 9% so với cùng kỳ 2016. Những con số mới cho thấy những nỗ lực của các hãng xe bằng cách liên tục giảm giá đã mang lại chút ít thay đổi khi thị trường tháng 10 tăng trưởng nhẹ, tuy vậy bức tranh u tối của thị trường vẫn không thể đổi màu. Mức giảm tới 9% trong khi chỉ còn hai tháng buộc hãng xe phải nỗ lực để bù đắp.