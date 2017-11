Ngày Cựu Chiến Binh Mỹ 2017

Vi AnhTin BBC của Anh, “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu Ngày Cựu Binh của Mỹ bằng cách gặp bảy cựu binh Mỹ từ thời Chiến tranh Việt Nam tại Đà Nẵng hôm 10/11. Trong sự kiện tổ chức bên lề APEC, ông Trump gọi những người này là “những chiến binh vĩ đại” và “tài sản quốc gia”. “Các bạn là những anh hùng hoàn thành nhiệm vụ cho quốc gia.” Ông Trump nói Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm thi hài 1.253 cựu binh còn mất tích trong cuộc chiến Việt Nam. Cũng tại đây, ông Trump ký tuyên bố kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Việt Nam. Còn VOA của Mỹ cho biết, “Cuộc gặp gỡ của ông Trump với các cựu chiến binh được tổ chức nhân Ngày Cựu Chiến binh của Mỹ 11 tháng 11. Cuộc gặp sẽ diễn ra ở một khách sạn và mang tính chất riêng tư, phái bộ Mỹ xác nhận với thông tín viên An Tôn của VOA.”Ngày 11 tháng 11 hằng năm là Ngày Cựu Chiến Binh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để vinh danh tất cả mọi cựu chiến binh từng phục vụ dưới quốc kỳ Mỹ. Lễ này có truyền thống lâu đời và danh xưng trước là Armistice Day, mãi đến thời TT Dwight D. Eisenhower ký sắc lịnh thay thế "Armistice Day" bằng "Veterans Day" hồi 1-6-1954. Từ đó, ngày 11 tháng Mười Một hằng năm được gọi là "Veterans Day". Không những người Mỹ mà người Canada, Anh cũng có và gọi là Remembrance Day dành 2 phút im lặng, mặc niệm, vào đúng 11 giờ sáng ngày 11 tháng Mười Một.Nước Mỹ đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chiến tranh giành độc lập, thống nhứt, mở mang bờ cõi và chiến tranh chống độc tài tại nhiều nước trên thế giới. Cựu chiến binh là những người Mỹ, nam nữ, nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, tình nguyện hay động viên nhập ngũ, ra mặt trận làm nhiệm vụ giương cao chánh nghĩa tự do, dân chủ lịch sử của Mỹ mà nhân dân trên thế giới ước mơ. Hàng năm chánh quyền và nhân dân Mỹ cử hành Ngày Cựu Chiến Binh khắp nơi trên đất Mỹ và tại các sứ quán ở ngoại quốc.Nhớ năm 2013, Tổng thống Obama nói phải có những hành động thiết thực hơn là chỉ cám ơn các cựu chiến binh trở về. Ông nói chính phủ phải đi đầu trong gương tuyển dụng cựu chiến binh, và chính phủ đang làm việc với các công ty tư nhân nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cựu quân nhân có thể tìm kiếm được công ăn việc làm sau khi họ giải ngũ. Các cựu chiến binh phải được mọi cơ hội công bằng để được hưởng một nền giáo dục cao, và phải được hoan nghênh đón tiếp tại các trường cao đẳng và đại học trên cả nước.Chánh quyền và nhân dân đất nước Mỹ này lúc nào cũng cảm thấy lương tâm chưa được yên vì chưa đãi ngộ xứng đáng những người con yêu của Tổ Quốc Mỹ, những người đem mạng sống, xương máu, tuổi hoa niên của mình để phục vụ Tổ Quốc Mỹ và các dân tộc trên thế giới cần Mỹ cứu khổn phò nguy. Sưu khảo của RAND Corporation từ ngày cuộc khủng bố 911 xảy ra số quân nhân Mỹ bị thương tật vì Chiến tranh Afghanistan và Iraq, tính ra hơn nửa triệu người. Bên cạnh số quân nhân bị thương tật cơ thể, số bị chấn thương tâm lý là 328,000 người và hậu chấn thương tâm lý như căng thẳng tâm thần, trầm cảm, âu lo là 300,000 người. Một tỷ số đáng lo: cứ 5 người thì 1 người bị!Còn số người trở về ai may mắn được lành mạnh vật chất tinh thần, thì cuộc sống hàng ngày rất khó khăn, tay làm hàm nhai có khi không đủ cho gia đình ngày này qua ngày nọ, ngay trên quê cha đất tổ của mình là Mỹ. Theo thống kê được báo chí Mỹ phổ biến, số cựu chiến binh không nhà chiếm 1 phần 4 tổng số người không nhà ở Mỹ.Chánh quyền và nhân dân đất nước Mỹ này hiểu và cảm thông sâu sắc nên có nhiều chương trình giúp đỡ và trị liệu. Làm không phải vì lý do nhân đạo như công tác từ thiện xã hội. Mà làm vì coi đó là nghĩa vụ của nhân dân và chánh quyền đối với những người chiến đấu, đi xa đánh trận bảo vệ danh dự, quyền lợi của đất nước và nhân dân Mỹ.Tin tức truyền thông cho biết, cựu chiến binh là những người được ưu tiên trong chương trình xin housing của nhà nước. Những người này cũng được hưởng phúc lợi chẳng những của Bộ Cựu Chiến binh mà của những người lợi tức thấp trong xã hội, của chánh quyền hành chánh nữa. Nhiều dịch vụ phục vụ, phúc lợi được tăng cường, không những cho người cựu quân nhân không nhà mà cho những người có bịnh, nhứt là làm sao tránh cho cựu chiến binh sống cảnh không nhà. Các đoàn thể ngoài chánh quyền cũng tích cực góp một bàn tay lớn. Hội Cựu Chiến binh Chiến tranh VN giúp cho đồng đội cựu chiến binh Chiến Tranh Iraq, Afghainistan…. Bộ Cựu Chiến Binh và các tổ chức ngoài chánh phủ đã tung cán sự ra đường, xuống gầm cầu, trạm xe lửa, dưới các mái hiên vắng người để thuyết phục cựu chiến binh đến quán ăn xã hội, phòng tạm trú qua đêm, đưa đến nhà thương để giúp đỡ. Có nhiều tổ chức nhân dân đi xa hơn, đứng đơn kiện tập thể, tại tòa yêu cầu nhà nước phải giải quyết nhanh chóng đơn xin hưởng phúc lợi thương tật cho những quân nhân giải ngũ trong vòng 90 ngày và 180 ngày nếu thượng cầu.TT Bush đã ký ban hành "G.I. Bill", tăng gia kinh phí dành cho quyền lợi giáo dục của những cựu chiến binh đã phục vụ từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống khủng bố.Sau cùng, sẽ thiếu nếu không nói đến những cựu chiến binh VN Cộng hoà trên nước Mỹ. Đã tái tập họp trong đại hội toàn quân VNCH. Đã vào hàng từng quân binh chủng. Hầu hết những danh xưng đơn vị lớn và quân binh chủng đều có mặt trên nước Mỹ. Hầu hết những cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đều có mặt những cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH. Nhiều người dù sống đời dân sự trên con đường lưu vong, nhưng lòng còn ở trong Quân Đội, tự thấy mình chưa giải ngũ, còn vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh trong cuộc “chiến tranh khác” là tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN.Nhiều quân nhân VN Cộng hoà ngày cuối đời, trong phút lâm chung mong mỏi, dặn dò đồng đội, bè bạn quân dân cán chính, tổ chức mà mình đã gia nhập và sinh hoạt, và gia đình, lời dặn dò thiêng liêng và thống thiết: “Xin phủ quốc kỳ VN trên linh cữu của tôi”. Một lòng trung thành với Tổ Quốc VN tới chết. Một lời nhắn phục vụ chánh nghĩa Tự do, Dân chủ VN đến hơi thở cuối cùng ./. (VA)