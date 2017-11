Mời Lên Tiếng Để Giúp Những Người Việt Cơ Nguy Trục Xuất

Bích chương kêu gọi chống trục xuất

WESTMINSTER -- Sẽ có rất nhiều người Việt bị trục xuất về Việt Nam, bất kể rằng họ vào Hoa Kỳ từ khi còn thơ ấu và không biết tiếng Việt. Dự kiến có thể đợt đầu trục xuất là 95 người, và nhiều đợt sau đó có thể tới nhiều ngàn người.Trong những người trong danh sách cơ nguy bị trục xuất đó, có anh Tung Nguyen.Cuộc phỏng vấn do Việt Báo thực hiện qua email bằng tiếng Anh, nhờ bác sĩ Đông Xuyến giới thiệu với anh Tung Nguyen. Vì anh Tung Nguyen không biết tiếng Việt, nên chỉ viết bằng tiếng Anh. Cuộc phỏng vấn do Việt Báo dịch như sau.-- Xin cho biết tên, tuổi, đang ở thành phố hay quận, tiểu bang nào?Tên tôi là Tung Nguyen, 42 tuổi, cư dân Orange County, California.-- Xin cho biết hoàn cảnh của bạn vì sao sắp bị trục xuất?Năm 1993, khi tôi 16 tuổi, tôi liên hệ tới một tội hình sự, kết quả là bản án từ 25 năm tù tới chung thân. Năm 2010, sau 18 năm, tôi được đủ điều kiện ra ngoài parole (quản chế), nhưng các viên chức parole cho tôi ngày ra là năm 2023. Thống đốc Brown duyệt hồ sơ của tôi, ký Sắc Lệnh Hành Chánh cho tôi ra tù tức khắc năm 2011.Không may, vì tôi không phải công dân Mỹ khi phạm tội, sau khi ra tù tôi bị gửi tới cơ quan ICE và nhận lệnh trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ bởi một thẩm phán di trú năm 2011.May mắn, nhờ Hiệp định Trục xuất 2008, tôi vào Mỹ trước 1995, nên không đủ điều kiện bị trục xuất về VN lúc đó, và được về ở Quận Cam với gia đình từ năm 2011.Gần đây có tin ICE bố ráp người gốc Việt, vì kết quả từ Hiệp định “2008 Repatriation Agreement.”Tất cả những người gốc Việt có lệnh trục xuất cuối cùng đều gặp cơ nguy bị ICE bắt và trục xuất về VN, trong đó có tôi.-- Nếu bạn bị trục xuất, hoàn cảnh gia đình của bạn ra sao?Tôi vừa kết hôn cách nay 3 năm, chưa có con. Nếu bị trục xuất, tôi phải xa lìa, để lại vợ và con riêng của vợ, cũng như xa lìa gia đình tôi, ba mẹ và anh chị em tôi.Vợ tôi sẽ xa chồng, và con riêng vợ tôi sẽ không còn khuôn mặt thân phụ nào chăm sóc, như thế con riêng của vợ tôi sẽ lớn lên trong hoàn cảnh dễ sa ngã. Như thế là chia rẽ gia đình tôi rất vô nhân đạo.Thêm nữa, vợ tôi phải chịu riêng gánh nặng tài chánh, rồi trong khi tôi sẽ bị giam, vợ tôi lại phải chăm sóc tôi.Chúng tôi có thể mất tất cả, gia đình, nhà và tương lai.-- Bạn biết có bao nhiêu người như bạn (hoặc biết trực tiếp là có quen, có gặp.. hoặc biết gián tiếp, như chỉ nghe nói, chỉ đọc hồ sơ...)?Tôi là người sáng lập tổ chức Asians & Pacific Islander ReEntry of Orange County group (APIROC). Hội APIROC không có tư cách pháp nhân, hoạt động chủ yếu từ tiền túi.Hội APIROC có mục tiêu cung cấp dịch vụ căn bản giúp hội nhập vào xã hội cho các cựu tù nhân gốc Á Thái Bình Dương (API).Vì áp lực gần đây về trục xuất, APIROC dồn hầu hết nỗ lực về vấn đề di trú, kể cả quan sát, theo dõi, trợ giúp cá nhân các API va gia đình của họ về vấn đề trục xuất.Hiện nay tôi là người Việt duy nhất bị ảnh hưởng, và đang làm việc này ở cấp địa phương, tiểu bang và toàn quóc.Tôi liên lạc trực tiếp với các cá nhân bị ảnh hưởng, dù là đang bị giam hay đang ngoài nhà tù trong lãnh thổ Hoa Kỳ, hay đã bị trục xuất về VN, cũng như gia đình họ.-- Xin kể thêm vài trường hợp điển hình (như cô gái không biết tiếng Việt...).Tên cô ta là NT, vào Mỹ tỵ nạn cùng gia đình khi cô 4 tuổi. Năm 19 tuổi, cô dính tới một tội hình sự, bị án 15 năm tù tới chung thân. Cô đã thọ án 22 năm, và cũng như tôi, đươc tạm ra parole, và Thống Đốc Brown cho cô ra tù.Như hồ sơ của tôi, cô bị giam và nhận lệnh trục xuất cuối cùng và thả ra khỏi ICE khoảng hơn 40 ngày trước. Sau khi ra tù, cô sống ở một nhà giữa chừng (halfway house -- trung tâm để cựu tù chờ thích ứng ra xã hội), chứ không được về với gia đình.Cô rời xã hội quá lâu, nên cần giúp để điều chỉnh và hôi nhập vào xã hội, nên nhà giữa chừng giúp cô. Đó là điều cộng đồng Việt ở Quận Cam còn thiếu, và đó là lý do tôi tổ chức APIROC.Mới 3 tuần trước, cô gọi tôi và xin giúp cô tích cực hoạt động cộng đồng khi cô hoàn tất 6 tháng ở nhà giữa chừng. Trong khi nói chuyện, cô kể tôi nghe là ICE điện thoại cho cô, đòi cô ‘check in’ (vào trình diện) để họ cập nhật hồ sơ. (Thực ra, ICE nói xạo, để người ta tới để bắt giam họ.)ICE tới nhà giưã chừng để đón cô đi. Khi vào trại ICE, họ bảo cô là họ giam cô và sẽ gửi cô tới tiểu bang Georgia để nhân viên Tòa Lãnh Sự CSVN thẩm vấn để làm hồ sơ trục xuất về VN.ICE làm kinh hoàng như thế. Cô đã ở tù 22 năm ở Mỹ. Chỉ ra mới 41 ngày, ICE bắt cô vào giam lại...-- Bạn có luật sư nào bênh vực chưa, và luật sư khuyên gì?Tôi không có luật sư, không có khả năng tài chánh để thuê luật sư để tìm xem có giảỉ pháp nào.Tuy nhiên, việc tôi làm đã giúp liên lạc với các luật sư, và họ khuyên rằng những người bị ảnh hưởng cần tìm giúp đỡ trước khi ICE bắt họ. Có nhiều giảỉ pháp cứu nguy tùy từng trường hợp, và những người bị ảnh hưởng cần tìm giúp pháp lý.Hiện nay có vài luật sư nói tiếng Việt, chuyên ngành di trú và trục xuất, để người bị ảnh hưởng tìm giúp khi nói tiếng Việt:-- Tania Pham,5850 Canoga Ave, Suite 400Woodland Hills, CA 91367phone: 818-334-4313-- Kim Luu5th floor, 1055 E Colorado Blvd,Pasadena, CA 91101Phone: (626) 656-3758-- Hội SIS (của Bác sĩ Xuyến Matsuda) đang giúp gì cho những người như bạn?Bác sĩ Xuyến đang làm việc cho một nhóm hỗ trợ, để giúp các gia đình những người bị giam.Đôi khi chúng ta tập trung quá nhiều vào người bị giam và quên gia đình của họ đang sống bi thảm khủng hoảng. Chúng tôi muốn lập một nhóm hỗ trợ để giúp các gia đình. BS Xuyến sẵn sàng giúp tổ chức các chuyên gia y tế để mời họ vào nhóm hỗ trợ này.-- Bạn có liên lạc với các dân cử chưa (dân biểu, thượng nghị sĩ...)?Lúc này, chúng tôi chưa liên lạc nào với bất kỳ dân cử nào. Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với dân cử để giúp chúng tôi lên tiếng.-- Cộng đồng có thể giúp bạn những gì?Cộng đồng có thể giúp bằng cách cho chúng tôi cơ hội, lắng nghe chuyện chúng tôi để biết rằng những tù hình sự quá khứ là người đời thường bây giờ: hiện nay chúng tôi là người có gia đình, làm việc, trả thuế, nuôi con chúng tôi để trở thành người lương thiện trong cộng đồng, và giúp người khác không rơi vào quá khứ của chúng tôi, cũng như tránh những gian nan khi đối diện với viễn ảnh trục xuất. Đừng đánh giá chúng tôi qua quá khứ, hãy nhìn chúng tôi như bình thường bây giờ.Khi chính phủ Mỹ trục xuất ào ạt, không biện biệt từng hồ sơ, đó là hành vi phi nhân đạo. Hãy giúp chúng tôi xin chính phủ xét từng hồ sơ.Cộng đồng cũng có thể gây tiếng vang để những người bị ảnh hưởng biết và tìm giúp đỡ pháp lý. Hãy giúp chúng tôi lên tiếng cho người Việt tại Mỹ. Hãy thiện nguyện với công việc của chúng tôi để giúp ngườì đang cần.Xin liên lạc:apiroc714@gmail.comđể có thể thông tin bạn có thể giúp gì ở Quận Cam.