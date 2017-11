Chạy Thể Dục, Ung Thư, Nổ Súng, Gian Lận…

Xuân NiệmHình như dân Việt Nam mình lười thể dục. Do vậy, nhiều người có thể kinh ngạc khi thấy nhiều lãnh đạo quốc tế tới thăm Việt Nam, hễ rảnh là chạy thể dục. Trong đó, ông Bill Clinton ưa chạy vào mỗi buổi sáng, còn ông Putin ưa vào phòng tập võ Judo xuất chiêu.Các báo đều ghi nhận tình hình: Thủ tướng Canada chạy bộ bên bờ kênh Nhiêu Lộc…Vào đêm ngày Thứ Năm 9/11/2017, khi xe hơi của phái đoàn Canada dừng gần cầu Thị Nghè (TP SG), ông Justin Trudeau cùng một số vệ sĩ bước ra chạy thể dục.Tuyệt vời là vậy.Trong khi đó, báo Thanh Niên kể về trường hợp bi thảm “Nữ sinh qua đời vì ung thư: Mẹ nhận thay bằng tốt nghiệp cho con”…...Vào sáng ngày 10/11/2017, Trường ĐH Bách khoa TP.SG đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho hơn 700 sinh viên đợt 2.Khác hẳn với mọi lần, nội dung phần đầu buổi lễ được tổ chức đầy xúc động: trao bằng kiến trúc sư danh dự cho nữ sinh viên đã qua đời vì bệnh ung thư Nguyễn Dạ Trầm....Và hình ảnh người mẹ bước lên nhận bằng thay con gái trong ngày tốt nghiệp đã khiến người chứng kiến không cầm được nước mắt.Tương tự, một chuyện rất buồn, theo báo Tiền Phong: Du khách nước ngoài tử vong dưới vực đèo Mã Pì Lèng…Một nam du khách người nước ngoài lao xe máy xuống đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) tử vong.Ngày 10/11, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, vào khoảng 10h ngày 9/11, trên cung đường đèo Mã Pì Lèng, người dân phát hiện người và một xe máy ở dưới núi.…Theo lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, bước đầu, nạn nhân là một nam giới, quốc tịch Tây Ban Nha đi một mình trên xe máy.Lại nổ súng… lần này là mấy ông xã ở tỉnh Nghệ An với nhau.Bản tin Infonet ghi rằng vào sáng ngày 10/11/2017, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc xác nhận với PV Báo điện tử Infonet vừa có vụ việc nổ súng ở trụ sở UBND xã Nghi Quang khiến Chủ tịch xã này bị thương phải nhập viện cấp cứu, Công an huyện hiện đang tạm giữ Trưởng công an xã Nghi Quang để điều tra....Nghi phạm bắn ông Thanh được cho là ông Nguyễn Ngọc T. - Trưởng công an xã Nghi Quang.Trong khi đó, báo Gia Đình Mới kể chuyện đi du học cũng gian lận: Một sinh viên Việt Nam mới đây đã bị bắt đi tù tại Singapore do có hành vi gian lận trong học tập.Cụ thể anh chàng đã hack vào tài khoản của giáo sư ở trường học nhằm thay đổi điểm số của mình tốt như của bạn bè.Tờ Straits Times của Singapore cho biết, vào ngày 8/11, chàng trai 22 tuổi Tran Gia Hung đã bị kết án tù 16 tuần theo luật về an ninh mạng.Báo Lao Động nêu thắc mắc: 12.000 tỉ đồng để đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ sẽ lấy ở đâu?Bộ GDĐT đang xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình lên Chính phủ một đề án có tổng kinh phí 12.000 tỉ đồng nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, có mục tiêu đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ đạt tỉ lệ 35% (khoảng 9.000 tiến sĩ).Còn chuyện khủng hoảng với máy ATM ở Sài Gòn.Báo Sao Star kể rằng: Hơn một tháng nay, sinh viên sống tại ký túc xá (KTX) ĐHQG TPSG (quận Thủ Đức, TP.SG) phải “kêu trời” vì sự “im lặng” của máy rút tiền tự động (ATM).KTX ĐHQG TP.SG có 6 máy rút tiền của 2 ngân hàng BIDV và Ngân hàng Đông Á nhằm phục vu nhu cầu cho 25.000 sinh viên. Thế nhưng, hiện nay chỉ có 2 máy của ngân hàng BIDV hoạt động, các máy ATM còn lại đều “dở chứng” không thể sử dụng. Sinh viên dù có thẻ, có tiền trong tài khoản nhưng không phải muốn rút lúc nào cũng được.Báo Người Lao Động báo nguy về hiện tượng máy móc đang từ từ thay chỗ công nhân, trong khi kinh tế VN chưa chuẩn bị được với hiện tượng này, còn gọi là cách mạng 4.0, khi robot và dây chuyề tự động hóa sẽ làm công nhan thất nghiệp vào ạt.Báo NLĐ ghi rằng tại Diễn đàn "Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong xu thế hội nhập kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương" được tổ chức mới đây, TS. Yashiro Hiroaki, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho rằng: Cuộc cách mạng 4.0, nơi "người máy sẽ thay thế lao động" là những gì đang diễn ra tại Nhật Bản nhưng tại các quốc gia có lực lượng lao động dồi dào như Việt Nam thì hậu quả của việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào cuộc cách mạng 4.0 này có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến NLĐ. Bởi khi máy móc thay thế con người thì nhiều lao động với tay nghề thấp sẽ bị mất việc. "Đây là những công nghệ 'tiết kiệm lao động' nên rất khó để tạo ra các cơ hội việc làm cho người lao động, vì vậy, chúng ta chỉ có thể nâng cao chất lượng nguồn lao động lên để CN có có thể sử dụng được các máy móc này, nhờ đó, công nhân mới được hưởng lợi từ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"-, TS. Yashiro Hiroaki nói.Lo là phải lo vậy.