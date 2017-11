Thông Tin Thẩm Mỹ: Kem Cho Ban Ngày, Ban Đêm

VB Ngọc AnhKem dưỡng da thường chia ra hai loại, dùng cho ban ngày và ban đêm.Nhiều bạn gái thắc mắc vì sao phải chia ra hai ba loại chi cho mắc công, xài một loại cho cả ban ngày lẫn ban đêm có phải tiện hay không?.Nếu lấy kem dành cho ban đêm, dùng cho ban ngày có gây họa gì cho làn da hay không. Câu trả lời là không, vẫn có thể dùng. Tuy nhiên, làn da của bạn sẽ có thể bị nhờn dầu và bóng lưỡng. Nguyên do là vì thành phần chế tạo có khác nhau, để tạo công dụng riêng. Và vì vậy bạn cần phải rửa mặt kỹ hơn vì chất dầu sẽ bám dinh bụi bặm nhiều hơn.Do vậy mà có hai loại kem dưỡng da, dùng riêng cho ban ngày và ban đêm.Kem dùng ban ngàyVào ban ngày, làn da dễ bị tổn tương do nhiều nguyên do như tia tử ngoại, thời tiết, không khí ô nhiễm, căng thẳng, và phấn son dùng trang điểm. Kem dưỡng da ban ngày có thành phần chế tạo tác dụng bảo vệ và hổ trợ cho da chống lại những điều kể trên. Chúng có chứa SPF chống nắng, thêm những chất khác như antioxidants, caffeine, công dụng dưỡng da và hổ trợ hoạt động của tế bào da cũng như giúp da săn chắc. Kem dưỡng da dùng buổi sáng cũng thoa dưới lớp phấn trang điểm nên chứa ít chất dầu và chất dầu sẽ hút thấm rất nhanh vào da để không làm nghẹt lổ chân lông, không gây nhờn, bóng, sau khi trang điểm. Nhiều người thích dùng loại không chứa dầu (oil-free) dể lớp phấn ướt mịn màng hơn.Dù có chứa chất chống lão hóa trong kem dùng ban ngày, nhưng nó quá nhẹ so với những chất như alpha-hydroxy acids và retinoids, hai hóa chất này có thể làm da nhậy cảm với ánh nắng (sensitive). Quá nhiều hóa chất trong thành phần pha chế sẽ làm giảm công dụng ít nhiều.Vài hiệu kem tốt dùng ban ngày:Giá 36$, Boscia Oil-free Daily Hydration SPF 15; giá 31$, La Roche-Posay Anthelios SX Daily Moisturizer.Kem dùng ban đêmBan đêm, làn da cũng giống những cơ quan, tế bào khác trong cơ thể hoạt động để sửa chữa và tái tạo, do đó, kem dưỡng da được chế tạo để hổ trợ những hoạt động này của da.Kem dưỡng da ban đêm sẽ chứa nhiều chất dầu hơn, không có chất chống nắng, chất bổ dưỡng cho da sẽ thấm sâu vào da thời gian lâu dài hơn nên dưỡng ẩm tốt hơn kem dùng ban ngày, và có thêm những chất chống lão hóa, retinoids, chất dầu glycolic acid, hyaluronic acid hoạt động hữu hiệu hơn trong việc tái tạo và dưỡng da.Kem dưỡng da ban đêm thường đặc hơn, nhiều chất bổ dưỡng cho da hơn. Nhờ thấm sâu và lâu, kem dưỡng da ban đêm hấp thụ hoàn toàn vô da trong thời gian chúng ta ngủ.Giới thiệu vài loại kem tốt dùng ban đêmGiá 93$ là kem Shiseido Benefiance NutriPerfect Night Cream; Origins High Potency Night-A-Mins giá 37$Tại sao phải dùng cả hai?Vì hai loại kem được chế tạo trái ngược nhau và có công dụng khác nhau rõ ràng.Như vậy nếu bạn xài kem dành cho ban đêm vào ban ngày, làn da của bạn sẽ không được bảo vệ, mà đôi khi còn bị nhậy cảm vì vài hóa chất trong kem. Và ngược lại, làn da sẽ không có đầy đủ chất bổ dưỡng, dưỡng ẩm, chất chống lão hóa, nếu dùng kem ban ngày vào ban đêm, và chất chống nắng thì không cần thiết.Nhiều phụ nữ dùng cả hai loại và còn dùng thêm kem dưỡng da cho mắt và serum nữa để có làn da hoàn hão.Loại kem tốt dùng dưỡng da dành cho da nhậy cảm:Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief ($34), Philosophy Hope in a Jar ($42).Vậy bạn gái tự quyết định sẽ dùng kem dưỡng da thế nào vừa túi tiền lẫn có làn da đẹp.VB Ngọc Anh (Theo Yahoo beauty)