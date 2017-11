Trump Khen Tập, TQ Điểm Rất Tuyệt Vời; Mỹ-TQ: Ký Nhiều Hợp Đồng Trị Giá 253 Tỉ MK

BEIJING - Trung Cộng tặng TT Trump 1 gói trị giá 253 tỉ MK hôm Thứ Năm, lớn chưa từng thấy trong lịch sử giao thương trong khi tìm cách tỏ ra nghiêm chỉnh với phàn nàn của Washington về mất quân bình mậu dịch.Các hợp đồng đuợc ký kết dưới sự chứng kiến của 2 nguyên thủ là thành tựu lớn nhất của TT tỉ phú trong chuyến công du Hoa Lục 3 ngày với nhân quyền là đề tài truyền thống trở thành ưu tiên thứ yếu.Phần chính là hợp đồng mua sản phẩm của Hoa Kỳ như đậu nành, hơi đốt thiên nhiên để làm giảm căng thẳng về khiếm ngạch mậu dịch bằng 347 tỉ MK của Hoa Kỳ trong trao đổi với Hoa Lục.1 số nhà phân tích nhận xét: ảnh hưởng của “gói quà” này là hạn chế. Giáo sư Cui Fan tại University of International Business and Economics (Beijing) giải thích: 1 số hợp đồng sẽ chỉ hoàn tất sau nhiều năm trong khi các chi tiết cần được hoạch định, và lệ thuộc các duyệt xét của chính quyền. Hơn nữa, môi trường thực tế của Trung Cộng hiện nay hạn chế tiếp cận thị trường, chưa kể vân đề tài sản trí tuệ chưa đuợc giải quyết.Chuyên gia Timothy P. Stratford, cựu phụ tá đại diện thương mại Hoa Kỳ, phát biểu “Đừng vội tin rằng Hoa Kỳ ngưng nêu quan ngại về tiếp cận thị trường và về các yếu tố khác của hệ thống kinh tế Trung Cộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng với cạnh tranh”.Trong phát biểu khai mạc đàm phán song phương, TT Trump nói “Hoa Kỳ thực sự phải thay đổi chính sách vì khiếm ngạch mậu dịch (là thua thiệt) trong thương mại với Trung Quốc và các nuớc” – ông nhấn mạnh “Chúng tôi phải lấy lại công bằng”.Doanh nghiệp Hoa Kỳ phản ứng thận trọng và lưu ý rằng thiện chí không thể thay thế các nỗ lực thực chất để giải quyết các vấn đề gốc rễ.Chủ tịch Phòng thương mại Hoa Kỳ William Zarit tuyên bố “Nhiều thương luợng thật, nhưng vấn đề vẫn là đang làm gì với những vấn đề cấu trúc”.Về phần mình, chủ tịch Tập xác nhận ý muốn nhập cảng thêm năng luợng và nông sản, hy vọng Hoa Kỳ sẽ cho xuất cảng kỹ thuật cao dùng trong các mục tiêu dân sự, theo tường thuật của thông tấn chính thức Xinhua. Lãnh tụ Tập loan báo: tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hoa Lục đầu tư tại Hoa Kỳ và hoan nghênh công ty Hoa Kỳ tham gia các dự án của sáng kiến “Một Đai, Một Đuờng”. Ông Tập cũng nhắc lại hưá hẹn mở rộng hơn lãnh vực dịch vụ tài chính để tiếp nhận cạnh tranh của ngoại quốc.Bộ ngoại giao Trung Cộng loan báo: sẽ làm những việc ấy theo lộ đồ và thời biểu của mình.Phóng viên nhận thấy hợp đồng trị giá 43 tỉ MK là hợp tác giữa Alaska và công ty hoá dầu Trung Cộng để xây dựng cơ sở hoá lỏng hơi đốt và đường ống xuất cảng “hơi đốt hoá lỏng – LNG” sang châu Á.Chuyên gia Lu Xiang của Chinese Academy of Social Scienes nhận xét “Dự án LNG là món chính trong bữa tiệc khoản đãi ông Trump” – theo ông, nhìn chung, các thuơng luợng ký kết trong chuyến đi của TT Trump là có ý nghĩa tích cực.Trong khi đó một bản tin khác của Đài BBC tiếng Việt hôm 9 tháng 11 đặt nghi vấn về chuyện ông Trump không công kích TQ trong chuyến thăm của ông tại TQ như sau:“Liệu Tổng thống Trump có đang cố tình nói nhẹ để chuẩn bị cho hành động cứng về bất cân bằng thương mại sau này?“Có thể. Nhưng khi hai người rời bục, ông lại có quà cho chủ nhà. Hai người từ chối trả lời báo chí. Các tổng thống Mỹ từng nói về tự do báo chí khi thăm Trung Quốc.“Không phải lần này.“...“Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Barack Obama, ông Max Baucus bình luận về chuyến thăm với BBC News:“"Chính quyền Trump không biết xử lý quan hệ với Bắc Kinh ra sao, họ còn chưa có một nhóm chuyên về Trung Quốc, để tính toán xem cách giải quyết vấn đề thương mại, như tiếp cận thị trường Trung Quốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ."”Đối với tình hình Biển Đông, bản tin hôm Thứ Năm của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp tiếng Việt (RFI) cho biết rằng, “Hãng tin Reuters ngày 09/11/2017 trích lời ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cho biết, tại Bắc Kinh, Mỹ đã "nhấn mạnh đến tự do hàng hải, yêu cầu là mọi đòi hỏi chủ quyền phải phù hợp khuôn khổ luật pháp quốc tế”. Lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng cho rằng các bên liên quan cần "ngưng xây dựng và quân sự hóa" các đảo trong các khu vực tranh chấp, để các nỗ lực ngoại giao đạt hiệu quả.“Về phía Bắc Kinh, thông cáo của bộ Ngoại Giao, được công bố sau cuộc họp báo chung của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhấn mạnh : nguyên thủ hai nước đồng ý về mục đích "bảo vệ hòa bình và ổn định" tại Biển Đông.”Bản tin của Báo Washington Post hôm 9 tháng 11 thì viết rằng, “Phát biểu với sự xuất hiện bên cạnh của ông Tập trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông Trump nói rằng mối quan hệ mậu dịch Hoa Kỳ với TQ là “rất một chiều và không công bằng.” Nhưng, ông nhanh chóng nói thêm rằng, “Tôi không trách Trung Quốc. Ai có thể trách một quốc gia mà có thể giúp một quốc gia khác làm lợi lạc cho công dân của mình? Tôi cho điểm tuyệt vời cho Trung Quốc.”