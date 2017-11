Cán Bộ Rủ Nhau Kiếm Bồ Nhí, Vợ Bé Giữ Tài Sản Tham Nhũng

HANOI -- Nếu cán bộ để vợ con giữ tài sản tham nhũng, thế nào cũng dễ bị lộ... do vậy, nhiều quan chức lo kiếm vợ bé và bồ nhí để cất giữ tài sản tham nhũng không bị lộ.Bản tin BizLIVE ghi lời Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho biết, báo chí và cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy Đảng ở các địa phương có những biểu hiện chỉ quan tâm đến phái nữ, vì muốn có thêm vợ bé hay bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có...Bản tin VOV tường thuật qua bản tin “Một số lãnh đạo muốn có thêm “vợ bé” để quản lý tài sản tham nhũng...”Cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo muốn có thêm vợ bé để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có.Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội) tán thành với báo cáo của Chính phủ, báo cáo của Ủy ban về các vấn đề xã hội đã trình bày tại kỳ họp này.VOV ghi nhận lời của Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (đoàn Hà Nội):“Theo bà Khánh, trong thực tế thời gian vừa qua dư luận, báo chí, cử tri rất băn khoăn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu cấp ủy đảng các địa phương có biểu hiện "quan tâm" đến phái nữ vì muốn có thêm vợ bé, hay bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có. Thế nên họ chỉ đạo cấp dưới đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm "siêu tốc" vào vị trí lãnh đạo ở địa phương. "Không cần nói ra thì tất cả chúng ta đều biết", bà Khánh nhấn mạnh.Nếu Chính phủ, Quốc hội không quan tâm thấu đáo, cấp ủy, chính quyền địa phương không xử lý nghiêm minh thì sẽ trở thành tiền lệ rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, coi thường phụ nữ, coi phụ nữ chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường của mình.Vô hình chung vấn đề này tạo ra lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý dẫn đến sự bất an lo lắng cho chính chị em, gây bất bình cho xã hội."Ví dụ như trường hợp ở Thanh Hóa đến bây giờ chúng tôi cũng không biết cô gái trẻ đấy đã đi đâu”, đại biểu Quốc Khánh nói.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, nói nhiều cán bộ khi bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ.Tại phiên thảo luận, thiếu tướng Sùng Thìn Cò, phó tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Hà Giang phát biểu: "Tội gián điệp, tội phản quốc chúng ta xử lý rất nặng bởi nó chống lại Đảng, Nhà nước. Còn tội tham nhũng nó không chống lại Đảng, Nhà nước nhưng nó cũng nguy hiểm không kém, vì nó gây mất lòng tin của nhân dân"."Nhiều lãnh đạo nói thế thôi nhưng có sân sau cả đấy" - tướng Cò nói.Theo thiếu tướng Sùng Thìn Cò, "đất nước ta chỉ có một đảng lãnh đạo, mà để đội ngũ cán bộ tha hoá, quan liêu như vậy thì sẽ đi về đâu. Có những cán bộ mà đi làm thì xe dí vào sát cổng bước lên xe, về thì xe cũng dí vào cổng xuống xe, chẳng biết đến bà con xung quanh nữa"."Nhiều ông lãnh đạo cứ nói thế thôi, nhưng có sân sau, có doanh nghiệp cả đấy. Có dự án nào mà tiêu không hết tiền đâu, chỉ thấy dự án phát sinh tiền"......"Có thực tế là không ít cán bộ từ trung ương đến địa phương, khi bổ nhiệm thì kê khai tài sản chẳng có gì, nhưng về quê xây cái nhà thờ họ từ vài tỷ đến vài chục tỷ, rồi xe lớn xe nhỏ kéo về tắc cả đường. Dân coi sao được. Khi kê khai không có gì, nhưng khi có chuyện thì mới lộ ra nào nhà nào xe"..Bản tin TT cũng ghi lời đại biểu Ngọ Duy Hiểu bình luận: "Nhiều cán bộ lúc đương chức thì chưa thấy, nhưng về hưu lại xuất hiện biệt phủ nguy nga."